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Không phải đau, đây mới là 3 tín hiệu sớm của ung thư dạ dày: 80% người bệnh phát hiện quá muộn

| | Sống

Không phải đau, đây mới là 3 tín hiệu sớm của ung thư dạ dày: 80% người bệnh phát hiện quá muộn

Nhiều người cho rằng đau bụng là dấu hiệu rõ ràng của ung thư dạ dày, nhưng thực tế phần lớn ca bệnh giai đoạn đầu lại không gây đau. Theo các bác sĩ, đây mới là lý do khiến hơn 80% bệnh nhân ung thư dạ dày được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn.

Nhiều người bước vào phòng khám với nỗi lo quen thuộc: đau bụng kéo dài có phải ung thư dạ dày. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, nguyên nhân chỉ là viêm dạ dày hoặc loét dạ dày. Điều đáng lo hơn lại nằm ở những bệnh nhân không đau rõ rệt, nhưng ăn kém dần, luôn đầy bụng và sụt cân nhanh.

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường tiến triển âm thầm. Nó không gây ra những cơn đau dữ dội để cảnh báo, mà biểu hiện bằng những thay đổi rất nhỏ trong thói quen ăn uống và tiêu hóa. Chính vì vậy, nhiều người dễ nhầm lẫn với mệt mỏi, tuổi tác hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường, dẫn đến chậm trễ trong chẩn đoán.

Hiện nay, dù khả năng phát hiện đã cải thiện, tỷ lệ ung thư dạ dày được chẩn đoán ở giai đoạn sớm vẫn dưới 20%. Điều này đồng nghĩa phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện khi bệnh đã tiến triển.

3 dấu hiệu cảnh báo sớm dễ bị bỏ qua

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Nếu bạn giảm hơn 2–3 kg trong vòng một tháng mà không thay đổi chế độ ăn hay tập luyện, cần đặc biệt lưu ý. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể không hấp thụ và sử dụng năng lượng bình thường, liên quan đến các vấn đề nghiêm trọng ở đường tiêu hóa.

Cảm giác nhanh no bất thường

Chỉ ăn vài miếng đã thấy no, thậm chí đầy bụng khi chưa ăn nhiều, có thể liên quan đến việc dạ dày bị giảm dung tích hoặc rối loạn nhu động. Đây không phải phản ứng bình thường như sau bữa ăn lớn.

Khó tiêu kéo dài, không đáp ứng thuốc

Ợ hơi, trào ngược, buồn nôn sau ăn kéo dài nhiều tuần và không cải thiện dù đã dùng thuốc là dấu hiệu cần kiểm tra chuyên sâu. Đặc biệt nếu tình trạng này xảy ra nhiều lần mỗi tuần.

Những yếu tố nguy cơ cần đặc biệt lưu ý

Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất có thể kiểm soát. Người nhiễm HP có nguy cơ ung thư dạ dày cao gấp 4-6 lần. Tuy nhiên, việc phát hiện và điều trị sớm có thể giảm đáng kể rủi ro.

Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn như thịt hun khói, đồ muối, thực phẩm chứa nitrosamine cũng làm tăng nguy cơ. Nghiên cứu cho thấy, mỗi 50g thịt chế biến mỗi ngày có thể làm tăng 18% nguy cơ mắc bệnh.

Hút thuốc lá làm tăng khoảng 60% nguy cơ ung thư dạ dày, đồng thời làm suy yếu niêm mạc và giảm hiệu quả điều trị vi khuẩn HP.

Ngoài ra, lối sống hiện đại như thức khuya, ăn uống thất thường, căng thẳng kéo dài cũng đang khiến bệnh có xu hướng trẻ hóa.

Khi nào cần đi nội soi dạ dày?

Bạn nên chủ động kiểm tra nếu có các yếu tố sau:

  • Trên 40 tuổi và впервые xuất hiện triệu chứng tiêu hóa bất thường

  • Có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày

  • Nhiễm HP kèm viêm teo niêm mạc hoặc dị sản ruột

Đặc biệt, nếu xuất hiện từ 2 trong 3 dấu hiệu: sụt cân, nhanh no, khó tiêu kéo dài, cần đi khám sớm thay vì chờ đến khi đau nặng.

Phát hiện sớm quyết định cơ hội sống

Ung thư dạ dày giai đoạn sớm có thể điều trị hiệu quả bằng nội soi, với tỷ lệ sống trên 5 năm vượt 90%. Nhưng khi đã ở giai đoạn muộn, con số này giảm xuống dưới 30%.

Sự khác biệt không nằm ở phương pháp điều trị, mà nằm ở thời điểm phát hiện.

Đừng chờ đến khi dạ dày “lên tiếng” bằng cơn đau dữ dội. Những tín hiệu nhỏ trong mỗi bữa ăn—ăn ít đã no, đầy bụng, sụt cân—có thể chính là lời cảnh báo quan trọng nhất.

Theo Aboluowang

Minh Ánh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Ung thư dạ dày

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