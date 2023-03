Không phải linh kiện điện tử, đây là mặt hàng có tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong 2 tháng đầu năm

Theo dữ liệu mới nhất về tình hình xuất, nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, trong tháng Hai, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 49,46 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 96,06 tỷ USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu giảm 10,4%; nhập khẩu giảm 16%. Cán cân thương mại hàng hóa hai tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 2,82 tỷ USD.

Về xuất khẩu, trong hai tháng đầu năm 2023, tính chung hai tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,44 tỷ USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 11,52 tỷ USD, giảm 21,1%, chiếm 23,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 37,92 tỷ USD, giảm 6,6%, chiếm 76,7%.

Xét theo mặt hàng xuất khẩu, số liệu mới đây của Tổng cục Hải quan cho hay, có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm, chiếm 69,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 3 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 45,9%. Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện có kim ngạch đạt 9,2 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 7,1 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 6,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng về kim ngạch xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng đều có xu hướng giảm. Thậm chí, trong số 9 mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 1 tỷ USD, chỉ có 2 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm 2022 đó là điện thoại các loại và linh kiện (tăng 5,2%); phương tiện vận tải và phụ tùng (tăng 5,9%).

5 mặt hàng có tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong hai tháng đầu năm 2023. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Nhìn chung, trong hai tháng đầu năm 2023, trong khi phần lớn các mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm 2022, chỉ có 11 mặt hàng xuất khẩu ghi nhận kim ngạch tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2022, sắn và các sản phẩm về sắn là mặt hàng có tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong hai tháng đầu năm 2023, với kim ngạch tặng 25,9%. Mặt hàng có tốc độ tăng kim ngạch cao thứ hai là xăng dầu các loại, với kim ngạch xuất khẩu tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đứng thứ ba là giấy và các sản phẩm từ giấy với kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm 2023 tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu hai tháng đầu năm 2023, hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 652 triệu USD, chiếm 1,3%; hàng công nghiệp chế biến ước đạt 44,38 tỷ USD, chiếm 89,8%; hàng nông sản, lâm sản ước đạt 3,4 tỷ USD, chiếm 6,9%; hàng thủy sản ước đạt 1,01 tỷ USD, chiếm 2%.