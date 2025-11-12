Không phải mê tín, nhà tắm to mấy cũng không được đặt 4 thứ này: Làm sai sức khỏe sa sút, rước họa vào thân

Phòng tắm có thể là không gian nhỏ nhất trong nhà, nhưng lại là khu vực không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là nơi được sử dụng với tần suất cao nhất, từ tắm rửa, rửa mặt, giặt giũ đến vệ sinh cá nhân... Vì vậy, việc giữ cho phòng tắm luôn sạch sẽ, khô thoáng và gọn gàng là điều hết sức quan trọng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều gia đình, đặc biệt là những căn hộ chung cư có phòng tắm không có cửa sổ, thường gặp khó khăn trong việc thông gió và vệ sinh. Không ít người còn có thói quen đặt nhiều vật dụng linh tinh trong phòng tắm, vô tình tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Phòng tắm dù lớn đến đâu, chúng ta cũng tuyệt đối không nên đặt 4 thứ sau đây. Đây không phải mê tín, mà hoàn toàn là kinh nghiệm đúc kết từ thực tế đời sống.

1. Thùng rác không có nắp đậy

Vật đầu tiên không nên xuất hiện trong phòng tắm chính là thùng rác không có nắp. Nhiều người có thói quen đặt một chiếc thùng rác nhỏ cạnh bồn cầu để tiện vứt giấy vệ sinh hoặc rác sinh hoạt. Tuy nhiên, đây là một thói quen sai lầm.

Giấy vệ sinh sau khi sử dụng là thứ chứa nhiều vi khuẩn nhất. Khi chúng ta bỏ vào thùng rác không có nắp, trong môi trường ẩm ướt của phòng tắm, vi khuẩn sẽ sinh sôi nhanh chóng. Thùng rác lâu ngày không được dọn dẹp còn dễ phát sinh ruồi giấm, muỗi nhỏ và mùi khó chịu.

Nhiều người ngại xả giấy vào bồn cầu vì sợ tắc nghẽn, nhưng thực ra các mẫu bồn cầu hiện nay đều được thiết kế chống tắc rất hiệu quả, có thể xả giấy vệ sinh dễ dàng. Nếu vẫn muốn sử dụng thùng rác, bạn nên chọn loại có nắp kín, đồng thời vệ sinh thường xuyên để tránh tích tụ vi khuẩn và mùi hôi.

2. Cây xanh và chậu cảnh

Việc đặt cây xanh trong nhà hiện nay khá phổ biến, vừa giúp trang trí không gian, vừa có tác dụng lọc không khí. Nhiều người còn cho rằng đặt vài chậu cây trong phòng tắm sẽ giúp khử mùi và tạo cảm giác dễ chịu.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thực tế, đây không phải lựa chọn phù hợp. Phần lớn các loại cây cảnh cần ánh sáng mặt trời để quang hợp và phát triển. Trong khi đó, phòng tắm thường ẩm thấp, thiếu ánh sáng tự nhiên, đặc biệt là những phòng không có cửa sổ.

Trong điều kiện như vậy, cây dễ bị úng, héo, thối rễ. Thậm chí, khi cây chết hoặc phân hủy trong môi trường ẩm, chúng có thể trở thành nơi trú ngụ của côn trùng nhỏ, làm tăng nguy cơ mất vệ sinh.

Nếu muốn trang trí cho đẹp, bạn có thể chọn cây giả hoặc những loại cây chịu bóng tốt như lưỡi hổ, dương xỉ hoặc trầu bà. Tuy nhiên, bạn vẫn nên định kỳ mang ra phơi nắng, vệ sinh lá để tránh ẩm mốc.

3. Dụng cụ vệ sinh: chổi, cây lau nhà

Chổi và cây lau nhà là vật dụng cần thiết để dọn dẹp nhà cửa. Nhưng sau khi sử dụng, nhiều gia đình lại có thói quen để chúng ngay trong phòng tắm để tiết kiệm diện tích. Thực tế, đây là cách làm khiến công cụ vệ sinh trở nên… mất vệ sinh nhất.

Sau khi sử dụng, chổi và cây lau thường còn ướt, nếu đặt trong môi trường ẩm như phòng tắm, chúng sẽ trở thành nơi tích tụ vi khuẩn, nấm mốc, thậm chí bốc mùi hôi.

Cách làm đúng là rửa sạch chổi và cây lau sau khi dùng; treo lên giá hoặc đặt ở nơi khô ráo, có ánh nắng hoặc gió thoáng. Nếu có ban công, đó là vị trí lý tưởng để cất các dụng cụ dọn dẹp. Ngoài ra, bạn có thể lắp thêm giá treo tường trong phòng giặt hoặc hành lang để tiết kiệm diện tích và giúp dụng cụ khô nhanh, vừa gọn gàng vừa sạch sẽ.

4. Khăn mặt, khăn tắm

Một sai lầm phổ biến khác là treo khăn tắm và khăn mặt trong phòng tắm, thậm chí ngay phía trên bồn cầu cho tiện sử dụng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đây là một trong những nguyên nhân khiến khăn trở nên bẩn và có mùi khó chịu.

Khi xả nước bồn cầu, các hạt nước li ti chứa vi khuẩn sẽ bắn ra không khí và bám lên bề mặt xung quanh, bao gồm cả khăn tắm, khăn mặt. Kết hợp với môi trường ẩm ướt, khăn sẽ dễ bị mốc, đổi màu, phát mùi và trở thành ổ chứa vi khuẩn. Dù có giặt nhiều lần, những chiếc khăn này vẫn có thể gây kích ứng da, nổi mụn hoặc viêm nhiễm nếu sử dụng lâu dài.

Do đó, tốt nhất bạn nên phơi khăn ở nơi khô ráo, có ánh nắng như ban công hoặc phòng có cửa sổ thông thoáng. Ánh nắng sẽ giúp diệt khuẩn tự nhiên và giữ khăn luôn mềm, sạch, thơm.

(Theo Baijiahao)



