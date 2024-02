Không phải mùng 1, hôm nay mới là ngày đẹp để khai bút, cha mẹ cùng con viết lời hay vào các giờ sau để có 1 năm "nở hoa"

Theo Lịch Vạn niên, ngày đẹp để khai bút trong năm mới Giáp Thìn 2024 là mùng 2, mùng 4, mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng.

Vào ngày mùng 2 Tết (tức 11/2), các khung giờ đẹp để khai bút là giờ Sửu (1-3h), giờ Thìn (7-9h), giờ Ngọ (11-13h), giờ Mùi (13-15h), giờ Tuất (19-21h), giờ Hợi (21-23h).

Mùng 4 Tết (tức 13/2), giờ đẹp khai bút rơi vào các khung giờ Dần (3-5h), giờ Mão (5-7h), giờ Tỵ (9-11h), giờ Thân (15-17h), giờ Tuất (19-21h), giờ Hợi (21-23h).

Các khung giờ đẹp khai bút ngày mùng 9 Tết (tức18/2) là giờ Tý (23-1h sáng), giờ Sửu (1-3h), giờ Mão (5-7h), giờ Ngọ (11-13h), giờ Thân (15-17h), giờ Dậu (17-19h).

Vào mùng 10 Tết (tức 19/2), giờ đẹp khai bút là giờ Dần (3-5h), giờ Mão (5-7h), giờ Tỵ (9-11h), giờ Thân (15-17h), giờ Tuất (19-21h), giờ Hợi (21-23h).

Trong các khung giờ đẹp để khai bút, cha mẹ có thể cùng con viết những lời ý nghĩa sau để có một năm thật ý nghĩa

1. Trí óc làm con người. (Sojourney Truth, người Mỹ)

2. Biết cách học là đủ chứng tỏ bạn thông thái. (Henry Brooks Adams)

3. Học mà không nghĩ là phí công. (Khổng Tử)

4. Thiên tài cũng không là gì khác ngoài sự kiên trì và nhẫn nại. (George-Louis Buffon)

5. Không có logic nào mang tính ngẫu nhiên. (Ludwig Wittgenstein)

6. Vũ trụ có biết bao nhiêu điều kì thú chờ đợi ta ở phía trước. (Eden Phillpotts)

7. Phải luôn luôn học tập chừng nào còn một đều chưa biết. (Lxeneska)

8. Học vấn do người siêng năng đạt được, tài sản do người tinh tế sở hữu, quyền lợi do người dũng cảm nắm giữ, thiên đường do người lương thiện xây dựng. (Franklin)

9. Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học. (Khuyết Danh)

10. Học kiến thức phải giỏi suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ. Chính nhờ cách ấy tôi đã trở thành nhà khoa học. (A. Einstein)

11. Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới. (N. Mandela)

12. Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện. (Vijaya Lakshmi Pandit)