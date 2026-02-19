Không phải Phú Quốc, đây mới là vịnh biển Việt Nam được tạp chí Anh xếp top điểm đến lãng mạn nhất châu Á, tọa lạc giữa “thủ phủ” du lịch hút 16,4 triệu lượt khách

Nếu đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ đầu năm, bạn có thể bất ngờ khi biết “ngôi sao” châu Á mà tạp chí du lịch Anh Time Out gọi tên không phải Phú Quốc hay Bali mà là một vịnh biển còn khá kín tiếng: vịnh Ninh Vân (Khánh Hòa, Việt Nam). Nằm tách biệt khỏi phố thị ồn ào, Ninh Vân được mô tả là thiên đường cho những cặp đôi cần sự riêng tư, sang trọng và bình yên tuyệt đối.

Vịnh biển lãng mạn bậc nhất châu Á nằm ở đâu?

Vịnh Ninh Vân thuộc xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 60 km về phía Bắc. Nằm trên bán đảo Hòn Mèo, vịnh được bao bọc bởi núi rừng, mở ra một vịnh biển kín gió với làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn và những khối đá granit tự nhiên tạo nên khung cảnh rất đặc trưng.

Chính địa thế “bán đảo cô lập” khiến Ninh Vân vừa đủ xa để tránh xa đám đông, vừa đủ gần để du khách dễ dàng tiếp cận từ trung tâm Nha Trang chỉ với 20 phút đi tàu cao tốc từ bến cảng.

Vịnh biển kín đáo, lãng mạn và yên bình

Trong danh sách những hòn đảo, vịnh biển lãng mạn nhưng ít người biết ở châu Á, Time Out xếp vịnh Ninh Vân ở vị trí thứ hai và nhấn mạnh đây là nơi lý tưởng cho các cặp đôi muốn tìm kiếm sự yên bình, sang trọng và tránh xa đám đông. Không ồn ào trò chơi náo nhiệt, Ninh Vân ghi điểm bằng:

- Không gian biệt lập, mật độ xây dựng thấp, resort ẩn mình giữa rừng cây và núi đá, tạo cảm giác “trốn thế giới”.

- Phong cách nghỉ dưỡng chú trọng riêng tư: đa số villa đều có hồ bơi riêng, lối đi tách biệt và view ôm trọn vịnh biển.

- Bầu không khí “chữa lành”: tiếng sóng vỗ, rừng nhiệt đới, không khí trong lành khiến nơi đây trở thành điểm đến yêu thích của những người cần nghỉ dưỡng sâu, đặc biệt là các cặp đôi và vợ chồng trẻ.

Khác với những điểm đến đông đúc, Ninh Vân vẫn giữ được vẻ hoang sơ, bình dị nhưng lại hội tụ hệ thống resort 5 sao đạt chuẩn quốc tế, tạo nên sự kết hợp hiếm có giữa sang trọng và mộc mạc.

Thiên đường nghỉ dưỡng cho các cặp đôi

Điểm khiến Ninh Vân thực sự ghi dấu trong mắt các cặp đôi là trải nghiệm nghỉ dưỡng mang tính “riêng cho hai người”.

Một số khu nghỉ dưỡng nổi bật có thể kể đến:

Six Senses Ninh Van Bay: tọa lạc trên vịnh với những khối đá ấn tượng, toàn bộ phòng đều là villa có hồ bơi riêng, phong cách gỗ – tre truyền thống, nổi tiếng toàn cầu với hệ thống spa từng được báo chí quốc tế vinh danh trong top điểm đến spa hàng đầu thế giới.





L’Alya Ninh Van Bay: thiên về phong cách “xanh” và gần gũi thiên nhiên, biệt thự mái lá, tre, nứa nhưng vẫn mang chuẩn 5 sao, cực kỳ được lòng các cặp đôi đi trăng mật nhờ không gian ấm cúng, riêng tư.



An Lam Retreats Ninh Van Bay: nằm trên một bán đảo hẻo lánh, gồm 37 biệt thự rộng rãi, chú trọng yếu tố tĩnh lặng và chăm sóc sức khỏe với spa giữa rừng, ẩm thực từ nguyên liệu địa phương và không gian lý tưởng cho các kỳ nghỉ trăng mật hoặc kỷ niệm ngày cưới.



Bên cạnh không gian nghỉ dưỡng, các hoạt động “đặc sản của sự lãng mạn” cũng là điểm cộng:

Du khách có thể tắm biển, lặn ngắm san hô trong vùng nước kín gió, trong vắt, rất phù hợp cho cặp đôi lần đầu thử trải nghiệm dưới nước. Những người yêu thích thể thao có thể trải nghiệm hèo kayak len lỏi giữa ghềnh đá, lướt ván, dạo bộ trên bãi cát dài vắng vẻ.



Những giây phút ngắm bình minh và hoàng hôn – thời khắc mà cả vịnh như được nhuộm vàng, đặc biệt yên tĩnh, rất thích hợp cho những buổi cầu hôn, kỷ niệm riêng.﻿

Buổi tối, các cặp đôi có thể đặt bữa tối riêng trên bãi biển, dưới ánh nến và tiếng sóng, thưởng thức các món hải sản Nha Trang như bún cá sứa, bánh canh chả cá, mực hấp, tôm nướng muối ớt xanh, ghẹ hấp, hàu nướng… ngay tại resort.





Từ trung tâm Nha Trang, du khách có thể di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy theo đường ven biển Trần Phú – Phạm Văn Đồng, sau đó men theo quốc lộ 1A và đường vào cảng tàu, rồi đi tàu cao tốc khoảng 20 phút là đến vịnh. Cung đường này được đánh giá là một trong những tuyến ven biển đẹp, phù hợp cho những ai thích “chill” với cảnh biển trên đường đi.

Khí hậu Ninh Vân khá ôn hòa, có thể đi quanh năm, nhưng lý tưởng nhất là giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 9, khi nắng đẹp, ít mưa, biển êm, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời và dưới nước. Nhiệt độ trung bình mùa hè khoảng 26–29 độ C, dễ chịu hơn so với nhiều điểm biển khác.

Thuộc “thủ phủ” du lịch hút khách hàng đầu Việt Nam

Không chỉ được vinh danh trên bản đồ lãng mạn của châu Á, vịnh Ninh Vân còn nằm trong một trong những “đầu tàu” du lịch của Việt Nam: tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo của ngành du lịch, năm 2025, Khánh Hòa ước đón khoảng 16,4 triệu lượt khách, trong đó có 5,5 triệu khách quốc tế, tăng hơn 13% so với năm trước. Tổng doanh thu du lịch ước đạt khoảng 66,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 17% và hoàn thành 100% kế hoạch năm, khẳng định vị thế một trong những địa phương có du lịch phát triển sôi động nhất cả nước.

Riêng khu vực Nha Trang – Ninh Hòa với hệ thống vịnh, đảo như Nha Trang, Ninh Vân, Vân Phong… được xem là “trái tim” của du lịch biển Khánh Hòa nhờ cảnh quan đẹp, hạ tầng lưu trú cao cấp và khả năng thu hút dòng khách có chi tiêu cao.

Trong bức tranh đó, vịnh Ninh Vân là mảnh ghép đặc biệt: không ồn ào như trung tâm Nha Trang, không đại trà như các bãi tắm phổ biến, mà hướng đến phân khúc khách muốn trải nghiệm nghỉ dưỡng tinh tế, yên tĩnh và lãng mạn, nhất là khách quốc tế, cặp đôi và gia đình nhỏ.

Có thể nói, nếu Phú Quốc là cái tên quen thuộc trên bản đồ du lịch biển đảo, thì Ninh Vân lại là “bí mật được giữ kín” dành cho những ai muốn tìm một nơi vừa đẹp, vừa sang trọng, lại đủ vắng để nghe rõ tiếng sóng và nhịp tim của người đồng hành – đúng tinh thần mà Time Out đã dùng để gọi tên vịnh biển lãng mạn bậc nhất châu Á này.