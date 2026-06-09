Không phải thịt gà hay thịt bò, đây là 3 loại thịt "chân ái" mà bạn có thể nấu được 3 món ngon lại nhanh với hơn 10 phút

Khi trời nóng, chỉ cần đứng trong bếp 10 phút thôi cũng đủ khiến bạn ướt đẫm mồ hôi, và cảm giác thèm ăn cũng giảm sút. Vào thời điểm này trong năm, ngay cả việc nghĩ đến món ăn được chế biến từ thịt gà hay thịt bò cũng đã thấy ngấy rồi. Thực tế, 3 loại thịt ngon nhất ăn vào mùa hè lại nằm ở các quầy hải sản trong chợ - tươi mát, không ngấy, đậm đà hương vị và cực kỳ dễ chế biến. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về 3 loại thịt đặc biệt thích hợp cho bữa cơm mùa hè có giá cả phải chăng, dễ nấu và quan trọng nhất là ngon miệng dù bạn chế biến theo cách nào.

1. Cồi sò điệp

Cồi sò điệp là phần cơ khép vỏ của sò điệp, nó là một miếng nhỏ, tròn, trắng như tuyết, trông rất sạch sẽ và gọn gàng. Cồi sò điệp tươi có vị ngọt nhẹ và tươi mát, mềm nhưng vẫn dai, hoàn toàn không bị khô. Đây là nguyên liệu dùng chế biến món ăn giải khát tuyệt vời nhất vào mùa hè; không giống như thịt đỏ, nó không gây cảm giác nặng bụng, và bạn sẽ không lo vấn đề tăng cân sau khi ăn.

Công thức gợi ý: Cồi sò điệp xào dưa chuột và trứng

Món ăn này chỉ mất chưa đến 10 phút từ lúc chuẩn bị nguyên liệu đến khi dọn ra, rất phù hợp cho những ngày bạn không muốn nấu nướng sau khi tan làm.

Nguyên liệu: Lượng cồi sò điệp thích hợp, 1-2 quả dưa chuột, nửa quả cà rốt, bột tiêu trắng, muối, tinh chất cốt gà, một chút nước tương, dầu ăn.

Cách làm món cồi sò điệp xào dưa chuột và trứng

Bước 1: Trước tiên, rửa sạch cồi sò điệp và để ráo nước. Thêm một chút muối và bột tiêu trắng rồi trộn đều để ướp. Cắt dưa chuột thành những miếng nhỏ có kích thước tương tự như sò điệp; điều này sẽ giúp chúng trông đẹp mắt và dễ ăn hơn. Đánh tan 2 quả trứng và để riêng. Cà rốt gọt vỏ, thái miếng nhỏ.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, sau đó đổ trứng vào chiên đến khi đông lại thì dùng đũa nhanh chóng đảo trứng cho đến khi trứng chín tới, tơi thành từng miếng. Lấy trứng ra khỏi chảo để tránh bị chín quá. Thêm một ít dầu vào chảo, rồi cho cồi sò điệp vào xào trên lửa lớn để nhanh chóng giữ được độ ẩm. Khi sò điệp chuyển sang màu trắng, ngay lập tức cho dưa chuột, cà rốt vào và xào khoảng 20 giây. Cuối cùng, cho trứng đã đảo trở lại chảo, rắc muối, rưới vài giọt dầu mè, đảo đều và dọn ra ăn.

Những miếng cồi sò điệp trắng, dưa chuột xanh và trứng vàng tạo nên một vẻ ngoài tươi mát đầy hấp dẫn. Sò điệp mềm mịn, dưa chuột giòn tươi mát, còn trứng thì mềm và thơm. Chỉ cần một thìa thôi cũng đã cảm nhận được sự tươi ngon tuyệt vời.

2. Ốc xà cừ

Thịt ốc xà cừ dày và giòn, nhai rất ngon miệng. Phần đầu là phần được ưa chuộng nhất, có sự cân bằng hoàn hảo giữa độ giòn và độ mềm. Một đĩa ốc xà cừ xào cay hoặc salad đầu ốc xà cừ vào một buổi tối mùa hè, ăn kèm với một cốc bia lạnh, thật sự rất sảng khoái. Khi mua ốc xà cừ, bạn có thể chọn mua loại đã được làm sạch sẵn để tiết kiệm công sức bóc vỏ và lấy thịt.

Gợi ý món ăn: Ốc xà cừ xào ớt chuông xanh

Điểm hấp dẫn của món ăn này nằm ở độ giòn tan của nó.

Nguyên liệu: 5 con ốc xà cừ loại vừa, 1 quả ớt chuông xanh (hoặc ớt ngọt), 2 lát gừng, 2 gốc hành lá, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 2 thìa canh nước tương, muối, tinh chất cốt gà, một chút đường, 2 quả ớt khô.

Cách làm món ốc xà cừ xào ớt chuông

Bước 1: Rửa sạch đầu ốc sau khi mua, rồi thái mỏng, cố gắng thái đều nhau để chín đều. Rửa thêm vài lần nước để loại bỏ lớp nhớt trên bề mặt, điều này sẽ giúp ốc giòn hơn khi xào. Ớt chuông bạn rửa sạch, loại bỏ hạt, thái miếng vừa ăn (Nếu dùng ớt ngọt vỏ mỏng, bạn bổ đôi theo chiều dọc, bỏ hạt và thái miếng nhỏ). Chuẩn bị thêm vài lát gừng và hai tép tỏi, đập dập.

Bước 2: Đun sôi nước trong một nồi. Chần sơ các lát ốc xà cừ khoảng 15 giây, sau đó vớt ra và rửa sạch với nước lạnh. Bước này giúp các lát ốc xà cừ giòn hơn. Đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu và phi thơm gừng tỏi. Cho ớt chuông xanh cùng ớt khô vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi ớt chuyển màu sẫm và hơi phồng rộp. Sau đó cho các lát ốc xà cừ đã chần vào, rưới một ít rượu nấu ăn quanh mép chảo, thêm muối và một chút nước tương, rồi xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều. Toàn bộ quá trình cần thực hiện nhanh chóng; ốc xà cừ để càng lâu trong chảo thì càng dai.

Hương thơm tươi mát của ớt chuông xanh và độ giòn của những lát ốc xà cừ hòa quyện tạo nên một kết cấu giòn tan. Món ăn có vị đậm đà, hơi cay, và một đĩa sẽ biến mất trong vòng vài phút sau.

3. Tôm

Tôm là thực phẩm không thể thiếu trong bất kỳ tủ lạnh gia đình nào. Cho dù là tôm tươi bóc vỏ hay tôm đông lạnh, chúng đều vô cùng tiện lợi để sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn. Tôm giàu protein nhưng ít chất béo, khiến nó trở thành món ăn ngon miệng và sảng khoái trong mùa hè. Tôm có vị ngọt tự nhiên và rất ngon dù được xào, dùng trong súp hay chiên giòn.

Món ăn gợi ý: Tôm chiên giòn

Món ăn này vừa được dọn ra, những con tôm được bao lớp áo bột vàng giòn ngon đến nỗi cả người lớn lẫn trẻ em đều thích.

Nguyên liệu: 500g tôm, 1 quả trứng gà, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 20-25g tinh bột bắp, 2g muối, 15g bột mì đa dụng, dầu ăn, bột tiêu, một ít gừng đập dập, 1 cây hành lá cắt khúc.

Cách làm món tôm chiên giòn

Bước 1: Rửa sạch, bóc bỏ vỏ và rút chỉ sống lưng tôm sau đó thấm khô bằng giấy bếp. Cho hành lá và gừng băm nhỏ, rượu nấu ăn, một chút muối và tiêu trắng vào, trộn đều và ướp trong 10 phút. Lấy hành lá và gừng ra khỏi tôm đã ướp, cho thêm một quả trứng và trộn đều. Sau đó, cho bột bắp và bột mì vào từng chút một trong khi trộn, đảm bảo mỗi con tôm được phủ một lớp bột mỏng. Cuối cùng, rưới một thìa nhỏ dầu ăn và trộn đều; điều này sẽ giúp tôm giòn hơn sau khi chiên.

Bước 2: Đổ dầu vào chảo và đun nóng đến khoảng 50-60% nhiệt độ tối đa. Bạn có thể kiểm tra bằng cách cắm đũa vào; những bong bóng nhỏ sẽ nổi lên. Cho tôm vào từng con một, cẩn thận không cho quá nhiều tôm vào cùng lúc vì chúng sẽ dính vào nhau. Chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi bề mặt tôm hơi vàng và săn lại, sau đó vớt ra khỏi dầu. Tăng lửa lên cao để tăng nhiệt độ dầu, sau đó cho tất cả tôm trở lại chảo và chiên thêm 20 giây nữa, cho đến khi vàng nâu và giòn. Vớt ra ngay lập tức và để ráo dầu thừa. Khi còn nóng, rắc muối và tiêu hoặc chấm với tương cà. Kết quả là tôm giòn bên ngoài và mềm bên trong, giữ được nước ngọt bên trong. Mỗi miếng cắn đều ngọt, mọng nước và dai ngon.

3 loại hải sản này - sò điệp mềm ngọt, ốc xà cừ giòn tan và tôm ngọt gòn - mang đến sự đa dạng khẩu vị và sẽ giúp bạn có những trải nghiệm thú vị suốt mùa hè. Điều tuyệt vời nhất là những món ăn được chế biến từ chúng đều nhanh chóng và dễ cdàng; không cần phải vất vả trong bếp, bạn có thể làm ra một món ăn ngon chỉ trong hơn 10 phút.