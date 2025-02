Không tổ chức Công an cấp huyện: Bố trí Công an cấp xã tối thiểu 12 cán bộ, sẵn sàng hoạt động từ 1/3/2025

Không tổ chức Công an cấp huyện: Làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện đẩy đủ chế độ, chính sách

Với quyết tâm chính trị cao nhất, từ khi Bộ Công an triển Đề án “về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, đến nay, mọi công tác chuẩn bị để sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở” của Công an Ninh Thuận đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng bàn giao và nối tiếp công việc khi triển khai mô hình mới.

Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cũng như, chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở", Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Thuận đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng Công an huyện nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong thực hiện chủ trương này.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết: “Hiện nay toàn tỉnh, có 07 Công an huyện, thành phố, trung bình mỗi Công an cấp huyện có từ 6 đến 8 đội nghiệp vụ, với hơn 600 cán bộ, chiến sĩ…

Thực hiện chủ trương “Không tổ chức Công an cấp huyện”, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Thuận xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy là một công việc hệ trọng, nhạy cảm tác động đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Vì vậy, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đến những cán bộ, chiến sĩ bị tác động, qua đó, đã nhận được sự đồng thuận cao trong toàn lực lượng Công an tỉnh nhà”.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh - Giám đốc Công an tỉnh thông báo kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và Công an địa phương.

Bố trí Công an cấp xã tối thiểu 12 cán bộ; sẵn sàng nối tiếp công việc khi mô hình mới đi vào hoạt động ngày 01/3/2025

Trung tá Võ Hoàng Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện Ninh Hải, chia sẻ: Với tinh thần “Vừa chạy, vừa xếp hàng”, ngay sau khi nắm được chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an cấp huyện đã khẩn trương, chủ động nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện với tinh thần gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng nhất là trong thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đến nay, Công an huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tư tưởng và động viên đến từng cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hết mình, nổ lực dù ở bất kỳ vị trí công tác nào….

Để mô hình mới được triển khai nhanh chóng, đồng bộ, không đứt đoạn, Công an các huyện, thành phố đã chủ động phân công, bố trí cán bộ, thực hiện các công tác tài chính, tài sản; kiểm kê phương tiện, tài liệu, vũ khí, công cụ hỗ trợ; rà soát các công việc; tổ chức kết nối thông tin, hệ thống đến công an cấp xã… với mục tiêu “tuyệt đối không để ngắt quãng công việc, ảnh hưởng chất lượng công tác, việc phục vụ Nhân dân...”

Với sự chủ động, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, cũng như, sự đồng thuận cao của cán bộ, chiến sĩ, đến nay, Công an Ninh Thuận đã có 11 đồng chí lãnh đạo cấp phòng có đơn tự nguyện nghỉ trước hạn tuổi phục vụ; xây dựng xong phương án bố trí Công an cấp xã tối thiểu 12 cán bộ; tăng cường trang bị, bổ sung thêm phương tiện cho lực lượng Công an cấp xã; kết nối đường truyền liên lạc liên tuyến…. sẵn sàng triển khai nối tiếp công việc khi mô hình mới đi vào hoạt động ngày 01/3/2025./.