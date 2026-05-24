Không uống rượu bia hay thức khuya, người phụ nữ vẫn mắc suy thận, bác sĩ nói thẳng: “3 việc này còn hại thận nhanh hơn”

Bà Lý (61 tuổi, Trung Quốc) đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng vẫn duy trì lối sống điều độ. Mỗi sáng, bà dậy sớm đi bộ trong công viên, tắm nắng nhẹ; buổi tối thường xem tivi, uống trà hoặc trò chuyện cùng chồng rồi ngủ sớm. Trong mắt người thân, bà là người sống lành mạnh, ít bệnh vặt. Thế nhưng, một biến cố sức khỏe bất ngờ đã khiến cả gia đình hoang mang.

Sau bữa tối cách đây không lâu, bà Lý đột nhiên xuất hiện cảm giác khó chịu ở vùng bụng, kèm theo mệt lả, chóng mặt và phù nề. Gia đình lập tức đưa bà tới bệnh viện. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ kết luận bà bị suy giảm chức năng thận nghiêm trọng.

Kết quả này khiến chính bà Lý cũng không thể tin nổi. Bà luôn cho rằng mình sinh hoạt điều độ và không uống bia rượu. “Tại sao tôi lại mắc bệnh thận?” - bà liên tục thắc mắc trong quá trình điều trị.

Sau đó, bà tìm đến bác sĩ gia đình là bác sĩ Vương để được tư vấn kỹ hơn về nguyên nhân và những thói quen sinh hoạt có thể âm thầm gây hại cho thận.

Theo bác sĩ Vương, nhiều người cho rằng bệnh thận chỉ liên quan đến tuổi già hoặc yếu tố di truyền. Tuy nhiên, trên thực tế, chế độ ăn uống và cách nấu nướng hàng ngày cũng ảnh hưởng rất lớn đến chức năng thận.

3 thói quen ăn uống có thể làm tăng gánh nặng cho thận

Ăn quá mặn trong thời gian dài

Ảnh minh hoạ

Một trong những vấn đề đầu tiên được bác sĩ Vương đề cập là thói quen dùng quá nhiều muối khi nấu ăn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ quá nhiều natri trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp và khiến thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải lượng muối dư thừa. Đây cũng là yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh thận mạn tính.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen ăn mặn hoặc sử dụng thêm nước chấm, thực phẩm chế biến sẵn nên lượng muối thực tế thường vượt xa mức này.

Bác sĩ Vương cho biết: “Ăn mặn kéo dài không chỉ ảnh hưởng huyết áp mà còn làm tăng tình trạng giữ nước, gây phù và tăng gánh nặng lọc cho thận.”

Nghe đến đây, bà Lý mới giật mình nhớ ra bản thân thường có thói quen cho thêm muối khi nấu ăn vì nghĩ “đậm vị sẽ ngon hơn”.

Thường xuyên ăn đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn

Ngoài muối, bác sĩ cũng cảnh báo về việc lạm dụng đồ chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông, gà viên, đồ ăn nhanh…

Ảnh minh hoạ

Những thực phẩm này thường chứa nhiều chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, natri và phụ gia thực phẩm. Nếu tiêu thụ thường xuyên, chúng có thể làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp và ảnh hưởng xấu tới hệ tim mạch lẫn chức năng thận.

Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có liên quan đến tình trạng viêm mạn tính và stress oxy hóa - các yếu tố góp phần thúc đẩy tổn thương thận.

“Khi cơ thể phải xử lý quá nhiều chất béo xấu, muối và phụ gia, thận sẽ chịu áp lực lớn hơn trong quá trình lọc và đào thải”, bác sĩ Vương nói.

Bà Lý thừa nhận gia đình bà thường xuyên mua xúc xích và khá thích các món chiên vì tiện lợi, dễ ăn.

Tái sử dụng dầu ăn nhiều lần

Một thói quen khác cũng được bác sĩ nhắc đến là dùng dầu ăn đã chiên đi chiên lại nhiều lần để tiết kiệm.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dầu ăn khi bị đun ở nhiệt độ cao nhiều lần có thể tạo ra các hợp chất oxy hóa và aldehyde có hại cho sức khỏe. Việc tiêu thụ thường xuyên các chất này không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch mà còn làm gia tăng stress oxy hóa trong cơ thể.

Bác sĩ Vương khuyến cáo nên hạn chế các món chiên ngập dầu, đồng thời ưu tiên các phương pháp chế biến như hấp, luộc hoặc áp chảo nhẹ. Người cao tuổi cũng nên lựa chọn dầu thực vật phù hợp và tránh tái sử dụng dầu nhiều lần.

Ảnh minh hoạ

Nghe bác sĩ phân tích, bà Lý mới giật mình nhận ra một thói quen mà bản thân duy trì suốt nhiều năm: thường xuyên tận dụng lại dầu ăn đã chiên rán nhiều lần để “đỡ lãng phí”.

“Trước đây tôi cứ nghĩ dùng lại dầu cũ là tiết kiệm, không ngờ lại có thể ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng như vậy”, bà Lý thở dài.

Các bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe thận, mỗi người nên chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt và ăn uống hàng ngày. Trước hết, cần giảm lượng muối trong khẩu phần ăn, hạn chế các món chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn và tuyệt đối không nên tái sử dụng dầu ăn đã đun nhiều lần. Bên cạnh đó, việc uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể, duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục thường xuyên cũng góp phần giảm gánh nặng cho thận. Ngoài ra, người dân nên kiểm tra huyết áp, đường huyết và chức năng thận định kỳ để phát hiện sớm những bất thường, từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời.

Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như phù chân tay, tiểu đêm nhiều, mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc tăng huyết áp bất thường, người dân nên đi khám sớm để được kiểm tra chức năng thận.

Theo Toutiao