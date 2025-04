Không xác định được người đã chuyển khoản 180 triệu vào tài khoản cá nhân, người phụ nữ Hà Nam liền báo công an xã nhờ xác minh thông tin

Ngày 4/4/2025, Công an xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam cho biết vừa hỗ trợ chị Nguyễn Thị Huyền, trú ở xóm 3, thôn Thượng Văn, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên nhanh chóng liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để nhận lại số tiền 180 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 29/3/2025, sau khi phát hiện trong tài khoản cá nhân có người chuyển đến số tiền 180 triệu đồng, nghi có người chuyển khoản nhầm, chị Nguyễn Thị Huyền đã đến Công an xã Yên Nam trình báo, nhờ xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm để trả lại tiền.

Với tinh thần khẩn trương, Công an xã Yên Nam đã nhanh chóng xác minh thông tin, xác định được số tài khoản chuyển tiền cho chị Nguyễn Thị Huyền là của anh Trần Luân, trú tại Vĩnh Trại, tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời liên hệ mời anh Luân đến cơ quan Công an để làm các thủ tục nhận lại số tiền 180 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, anh Luân vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tình cảm của chị Nguyễn Thị Huyền và sự tận tình giúp đỡ của Công an xã Yên Nam đã giúp nhận lại đầy đủ số tiền do chuyển khoản nhầm. Hành động đẹp của cá nhân chị Nguyễn Thị Huyền và tập thể Công an xã Yên Nam đã góp phần tô thắm hình ảnh người công dân tiêu biểu, người chiến sĩ Công an Hà Nam bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng nhân dân.

Trước đó, ngày 28/3/2025, Công an xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá cũng nhận được tin trình báo của chị Lò Thị Viện, sinh năm 1997 ở xã Quang Chiểu về việc chuyển nhầm số tiền 21 triệu đồng vào tài khoản của anh Bùi Quang Chiến ở xã Tân Dân, thị xã Nghi Sơn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quang Chiểu đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Tân Dân làm việc với anh Bùi Quang Chiến để xác minh sự việc trên. Qua xác minh, việc chị Viện chuyển nhầm tiền cho Chiến là có thật nên Công an xã Quang Chiểu và Công an xã Tân Dân đã tuyên truyền, hướng dẫn để anh Chiến chuyển lại số tiền 21 triệu đồng cho chị Viện.

Nhanh chóng nhận lại được số tiền của mình đã chuyển khoản nhầm, chị Lò Thị Viện phấn khởi cho biết: Sau khi biết mình chuyển nhầm số tiền trên, tôi rất lo lắng không biết có tìm và lấy lại được không. Cũng may anh Bùi Quang Chiến là người ngay thẳng và nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng công an mà tôi đã nhanh chóng nhận lại được số tiền trên để thu xếp công việc của gia đình.