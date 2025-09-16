Khu đất 132 Bến Vân Đồn bị ngăn chặn giao dịch vì vụ Vinafood II: Kỳ vọng phán quyết tháo gỡ

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM dự kiến ngày 22-9 sẽ tuyên án vụ án liên quan đến khu đất 132 Bến Vân Đồn (quận 4 cũ), trong đó các cựu lãnh đạo Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".



Sai phạm từ khu đất 132 Bến Vân Đồn

Vinafood II là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, được giao quản lý khu đất 132 Bến Vân Đồn để xây dựng chung cư, trung tâm thương mại và văn phòng. Thế nhưng, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010, lãnh đạo công ty đã không hạch toán tài sản, không lập hồ sơ quản lý và cũng không định giá lại khu đất theo quy định.

Thay vào đó, họ dùng mức giá cũ từ giai đoạn 2007-2009 để góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Phát triển Vĩnh Hội (thành lập năm 2011). Việc làm sai quy định này khiến Nhà nước thất thoát hơn 113 tỉ đồng. Sau khi trừ khoản 45 tỉ đồng Vinafood II thu được từ việc bán cổ phần, thiệt hại thực tế còn lại hơn 68,7 tỉ đồng.

Các bị cáo là các cựu lãnh đạo Vinafood II tại phiên toà sơ thẩm

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận đã thiếu trách nhiệm, không lường hết rủi ro pháp lý khi đem đất công đi góp vốn liên doanh.

Tháng 5-2024, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Thanh Phong (cựu Tổng giám đốc): 4 năm 6 tháng tù; Trần Văn Vẹn (cựu Chủ tịch HĐQT): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trần Bảy (cựu Trưởng phòng kế hoạch, Chủ tịch HĐQT Công ty Vĩnh Hội): 3 năm tù; Vũ Bá Vinh và Trương Văn Húa (cựu ủy viên HĐQT): mỗi người 2 năm 6 tháng tù; Trương Văn Ảnh (cựu ủy viên HĐQT): 2 năm 6 tháng tù, án treo cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Kỳ vọng phán quyết cuối cùng

Tuy nhiên, do không đồng tình với một số phán quyết, VKSND TP HCM đã kháng nghị. Theo đó, VKS đề nghị cấp phúc thẩm nhìn nhận trách nhiệm cả về mặt hình sự lẫn dân sự, bảo đảm Nhà nước được bồi thường đầy đủ và tăng tính răn đe đối với hành vi quản lý, sử dụng tài sản công sai quy định. Cụ thể, VKS đề nghị tuyên buộc các bị cáo phải liên đới cùng Công ty Nguyễn Kim bồi thường hơn 68,7 tỉ đồng, thay vì chỉ buộc doanh nghiệp này chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, dư luận đặc biệt quan tâm đến quyền lợi tại dự án Millennium - dự án được xây dựng trên khu đất 132 Bến Vân Đồn.

Khu đất 132 Bến Vân Đồn ban đầu do Vinafood II quản lý, sau đó được chuyển nhượng qua nhiều đơn vị trước khi đến tay Công ty Phú Mỹ Hưng, chủ đầu tư dự án Millennium. Dự án gồm 2 block với hơn 1.000 căn hộ, văn phòng và shophouse, hiện đã bán hết cho khách hàng.

Tuy nhiên, do vướng vụ án Vinafood II, năm 2023, UBND TP HCM từng ra quyết định tạm dừng mọi giao dịch liên quan đến khu đất này. Hệ quả là người mua nhà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) dù đã nhận nhà.

Tại bản án sơ thẩm của TAND TP HCM khẳng định, Phú Mỹ Hưng là bên thứ ba ngay tình, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp và triển khai dự án đúng quy định. Do đó, các giao dịch mua bán căn hộ Millennium là giao dịch dân sự độc lập, không liên quan đến sai phạm của các bị cáo Vinafood II.

Vì vậy, tòa sơ thẩm kiến nghị thành phố hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn giao dịch đối với dự án Millennium, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ đầu tư và đặc biệt là người mua nhà.