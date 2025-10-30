Khu đất dự án đô thị mới ở Gia Lai bị chiếm dụng được 'giải cứu'

Liên quan đến tình trạng đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) bị một số cá nhân chiếm dụng làm bãi đậu xe, tập kết thiết bị trái phép, ngày 30/10, qua ghi nhận việc di dời đã được thực để trả lại mặt bằng dự án.

Trước đó, như Tiền Phong phản ánh, một diện tích đất nằm trong dự án Khu đô thị mới Long Vân đang bị các cá nhân chiếm dụng mặt bằng để làm bãi đậu xe, sửa xe, tập kết thiết bị.

Khu đất bị chiếm dụng trái phép làm bãi đậu xe. Ảnh: Trương Định

Khu đô thị mới Long Vân được quy hoạch trở thành trung tâm phát triển mới , góp phần tạo diện mạo mới cho TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay thuộc phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai). Khu đất hiện đang thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý, đang thực hiện giải phóng mặt bằng.

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, tình trạng chiếm dụng trái phép nêu trên đã diễn ra nhiều năm trước. Sau sáp nhập, trung tâm mới tiếp nhận dự án.

Khu đất dự án bị chiếm dụng làm bãi đậu xe, tập kết thiết bị trước đó. Ảnh: Nguyễn Gia

Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai về việc khẩn trương triển khai phương án giải quyết vướng mắc 8 dự án tồn đọng kéo dài (trong đó có công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị mới Long Vân), để chuẩn bị tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện, qua kiểm tra hiện trường Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh này phát hiện một số cá nhân chiếm dụng mặt bằng khu đất để làm bãi đậu xe và tập kết hàng hoá gây mất mỹ quan và cản trở việc thi công.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai sau đó đã có đề nghị UBND phường Quy Nhơn Bắc phối hợp giải quyết.

Phương tiện tập kết tại khu đất dự án đã được di dời. Ảnh: Trương Định

Theo UBND phường Quy Nhơn Bắc, sau khi tiếp nhận thông tin và báo chí phản ánh, đơn vị đã chỉ đạo các cơ quan kiểm tra thực tế và phát hiện 6 trường hợp đang chiếm dụng đất tại đây.

Liên quan sự việc này, ngày 15/10, ông Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cũng đi kiểm tra hiện trường. Theo đó, ông Quế giao UBND phường Quy Nhơn Bắc chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức làm việc, tuyên truyền, vận động các hộ dân đang chiếm dụng mặt bằng khẩn trương di dời công trình tạm, máy móc, thiết bị ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng dự án.

Trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành, UBND phường Quy Nhơn Bắc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ, di dời theo đúng quy định pháp luật; hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh trước ngày 30/10.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Long Vân theo dự án đã được phê duyệt; sớm hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ, đồng thời tổ chức bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định.

Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang trình Sở Xây dựng để thẩm định khối lượng lại của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị mới Long Vân để tiếp tục triển khai thi công hoàn thiện.