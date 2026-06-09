Khu vực "vùng trũng giá" hiếm hoi của Hà Nội hút loạt "ông lớn" Sun Group, Sunshine Group... đổ bộ: Nhà thấp tầng chỉ từ 80 triệu đồng/m2, trong khi Tây Hồ Tây chạm mốc 1 tỷ đồng/m2

Loạt "ông lớn" Sun Group, Sunshine Group, C.E.O Group hay Taseco Land... xuất hiện ở Mê Linh.

Theo định hướng phát triển mới, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái và phát triển trung tâm. Trong cấu trúc này, khu vực Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn (cũ) được xác định là cực phát triển phía Bắc, giữ vai trò động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Đáng chú ý, so với nhiều khu vực khác của Hà Nội, phía Bắc sở hữu lợi thế nổi bật về quỹ đất phát triển, khả năng kết nối liên vùng và vị trí liền kề Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đây cũng là khu vực có nhiều điều kiện để phát triển các khu đô thị quy mô lớn, trung tâm logistics, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao.

Động lực quan trọng nhất đến từ hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ. Hàng loạt các dự án như Vành đai 3.5, Vành đai 4, cầu Thượng Cát cùng định hướng phát triển mạng lưới đường sắt đô thị trong tương lai sẽ tiếp tục nâng cao khả năng kết nối giữa phía Bắc với trung tâm Hà Nội và các tỉnh trong Vùng Thủ đô.

Khi các công trình này được hoàn thiện, lợi thế về vị trí và khả năng kết nối sẽ trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản khu vực.

Điều này đồng nghĩa với việc Mê Linh không còn được nhìn nhận là khu vực nằm xa trung tâm như trước đây, mà đang từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới kết nối của Hà Nội. Vị thế của địa phương này đang được nâng lên nhờ sự thay đổi trong tư duy quy hoạch, sự phát triển của hạ tầng giao thông và xu hướng dịch chuyển các hoạt động kinh tế, dân cư ra khỏi khu vực lõi đô thị.

"Vùng trũng" giá cuối cùng của Hà Nội﻿

Dữ liệu nghiên cứu của VARS cho thấy, trong số các địa phương phía Bắc, Mê Linh đang được xem là khu vực có dư địa tăng trưởng đáng chú ý nhất.

Nếu mặt bằng giá tại Đông Anh đã liên tục thiết lập mặt bằng mới trong những năm gần đây thì Mê Linh vẫn duy trì mặt bằng giá thấp hơn đáng kể.

Trong khi giá thấp tầng tại Tây Hồ Tây đã dao động từ 480-1 tỷ đồng/m2, Đông Anh phổ biến từ 180-400 triệu đồng/m2 và các dự án dọc các tuyến Vành đai ở mức 200-300 triệu đồng/m2, thì nhiều dự án tại Mê Linh hiện chỉ ghi nhận mức giá khoảng 80-120 triệu đồng/m2.

Mê Linh vẫn duy trì mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với một số khu vực của Hà Nội.

Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng VARS IRE cho biết, giá bất động sản thấp tầng tại khu vực này hiện chỉ bằng khoảng 1/3 đến 1/2 so với nhiều khu vực lân cận có vị trí tương đồng, thậm chí chỉ bằng 1/5 so với các dự án đang triển khai tại khu vực trung tâm hành chính mới Tây Hồ Tây dù khoảng cách di chuyển chỉ chênh lệch 10-15 phút khi hạ tầng hoàn thiện.﻿

Một trong những đặc điểm của thị trường phía Bắc Hà Nội hiện nay là nguồn cung mới vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển.

Theo ghi nhận, trong những tháng đầu năm 2026, nguồn cung mở bán mới tại khu vực phía Bắc Hà Nội còn khá khiêm tốn, trong khi tỷ lệ hấp thụ vẫn duy trì ở mức tích cực nhờ kỳ vọng vào sự phát triển hạ tầng và triển vọng tăng trưởng của khu vực.

Cụ thể, dữ liệu nghiên cứu của VARS IRE cho thấy, nguồn cung mới tại khu vực phía Bắc Hà Nội trong 5 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 1.400 sản phẩm. Tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới đạt 56%.

Riêng tại Mê Linh, nhiều dự án từng chậm triển khai trong hàng thập kỷ đang được tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý và quy hoạch. Điều này có thể tạo ra làn sóng nguồn cung mới trong giai đoạn tới, góp phần thay đổi diện mạo thị trường.

Khác với nhiều thị trường tăng trưởng dựa trên đầu cơ trước đây, nền cầu của Mê Linh hiện đang được hình thành từ nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Đầu tiên là nhu cầu ở thực của người dân địa phương và lực lượng lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trong khu vực. Tiếp đó là nhu cầu từ quá trình giãn dân khỏi khu vực nội đô Hà Nội khi giá nhà ngày càng cao và quỹ đất ngày càng hạn chế.

Ngoài ra, vị trí kết nối thuận lợi với Nội Bài, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh (cũ) và các trung tâm công nghiệp lớn cũng giúp Mê Linh có khả năng thu hút đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao.

Những yếu tố này tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường trong trung và dài hạn.

Quy tụ loạt "ông lớn" ﻿đổ về

Một trong những động lực đáng chú ý của thị trường Mê Linh trong giai đoạn hiện nay là sự tham gia ngày càng rõ nét của các chủ đầu tư bất động sản lớn. Đây được xem là tín hiệu cho thấy khu vực này đang dần được nhìn nhận như một không gian phát triển chiến lược trong cấu trúc đô thị phía Bắc Hà Nội.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp lớn như Sun Group, Sunshine Group, C.E.O Group hay Taseco Land đã đề xuất và nghiên cứu triển khai các dự án đô thị quy mô lớn tại Mê Linh và khu vực lân cận. Nổi bật có thể kể đến Bắc Thăng Long Urban City quy mô khoảng 700 ha do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Tập đoàn Sunshine) - Công ty Cổ phần Thái Nam Land (Tập đoàn Thái Nam) thực hiện.

Vị trí dự án Bắc Thăng Long Urban City quy mô khoảng 700 ha.

Tiếp đến, khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm và Đông Anh quy mô khoảng 696 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng. Hay Khu đô thị cao cấp Mê Linh quy mô hơn 200 ha, vốn đầu tư 15.000 tỷ do Sun Group làm chủ đầu tư.

Khu đô thị cao cấp Mê Linh nằm ngay cạnh đường vành đai 4 và cách sân bay Nội Bài 8 km.

Sự xuất hiện của các chủ đầu tư lớn không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn cung mà còn giúp thay đổi hình ảnh của khu vực, tạo động lực thu hút dân cư và dòng vốn đầu tư.

VARS IRE cho rằng, trong giai đoạn tới, các động lực từ hạ tầng giao thông, quá trình giãn dân, phát triển logistics, công nghiệp công nghệ cao và sự hình thành các khu đô thị quy mô lớn sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường phía Bắc Hà Nội.

Tuy nhiên, dư địa phát triển không đồng nghĩa với tăng trưởng tự động. Thanh khoản bền vững chỉ được hình thành khi các yếu tố pháp lý, hạ tầng, tiện ích và nhu cầu thực cùng phát triển đồng bộ.

Mê Linh hiện được xem là một trong những khu vực còn nhiều dư địa nhất của thị trường Hà Nội. Tuy nhiên, chu kỳ tăng trưởng mới của khu vực này cần được nhìn nhận như một quá trình tái định vị giá trị dựa trên quy hoạch, hạ tầng, chất lượng đô thị và nhu cầu sử dụng thực, thay vì chỉ là câu chuyện tăng giá ngắn hạn.

Trong bối cảnh Hà Nội chuyển dịch sang mô hình đô thị đa cực, Mê Linh đang đứng trước cơ hội trở thành một trong những cực phát triển mới của Thủ đô trong giai đoạn 5-10 năm tới.