Khu vườn ngập trái cây trong căn nhà phố rộng 100m2 của Diệp Bảo Ngọc

Diệp Bảo Ngọc (sinh năm 1993, sống tại TP.HCM). Người đẹp từng giành giải nhất cuộc thi Người đẹp Phụ nữ Thời đại 2011, sau đó lấn sân sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều dự án như Trại Hoa Đỏ, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh, Làm Giàu Với Ma 1, 2… và gần đây là Phí Phông.

Năm 19 tuổi, Diệp Bảo Ngọc kết hôn với diễn viên Thành Đạt, con trai nghệ sĩ Hai Nhất. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cả hai chỉ kéo dài 3 năm trước khi đổ vỡ. Hiện, cô là mẹ đơn thân.

Diệp Bảo Ngọc

Sau biến cố hôn nhân, Diệp Bảo Ngọc từng tạm gác công việc diễn xuất để tập trung kinh doanh, từng bước ổn định kinh tế và cuộc sống. Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông, cô hiện là chủ của 3 công ty, hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, xây dựng thương hiệu và đầu tư phim ảnh.

Bận rộn với cả công việc kinh doanh lẫn nghệ thuật, Diệp Bảo Ngọc vẫn dành thời gian cho khu vườn tại căn nhà phố rộng 100m2 ở TP.HCM. Cô tự tay trồng và chăm sóc nhiều loại rau, cây ăn trái, đến khi vào vụ lại tự mình thu hoạch để phục vụ những bữa ăn trong gia đình. Những khoảnh khắc đời thường này cũng thường xuyên được nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, cho thấy một hình ảnh khá khác so với vẻ chỉn chu, bận rộn khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Diệp Bảo Ngọc đăng tải clip thu hoạch rau củ trong vườn. Không gian tràn ngập màu xanh với nhiều loại cây được trồng để phục vụ những bữa ăn hằng ngày. Cô hào hứng giới thiệu loạt cây đang cho thu hoạch như đu đủ, cà pháo, cà tím, đậu bắp, ớt...

Clip Diệp Bảo Ngọc chia sẻ cảnh ra vườn trước nhà thu hoạch rau, củ.

Vườn trồng các loại cà, đậu bắp, rau xanh, ớt,...

Khu vườn xanh mướt này nằm ngay trong khuôn viên phía trước căn nhà 100m² của Diệp Bảo Ngọc. Dù diện tích không quá lớn, cô vẫn tận dụng khoảng không gian sẵn có để trồng nhiều loại rau củ, tạo thành một góc xanh khá đặc biệt giữa nhà phố.

Không chỉ khu vực trước nhà, sân thượng cũng được cô tận dụng để làm vườn. Trong những clip được chia sẻ trước đó, Diệp Bảo Ngọc từng khoe nhiều loại cây ăn trái như hồng socola, cóc cùng các loại rau thơm, rau xanh.

Trên góc sân thượng, Diệp Bảo Ngọc trồng táo, ổi, xoài, chanh,... và nhiều loại quả khác.

Khu vườn còn cho thu hoạch nhiều loại quả như xoài, chanh vàng, hồng xiêm, đu đủ, bưởi, ổi... Có thời điểm, Diệp Bảo Ngọc hái cả rổ hoa quả ngay từ khu vườn do mình chăm sóc.

Bên cạnh cây ăn trái, các loại rau quen thuộc như rau muống, mồng tơi, rau dền, rau khoai, hành lá... cũng được cô trồng trong chậu và sắp xếp gọn gàng. Nhờ vậy, mỗi khi cần chuẩn bị bữa ăn, Diệp Bảo Ngọc chỉ cần lên vườn hái rau, hái quả rồi mang xuống chế biến.

Trên sân thượng nhà Diệp Bảo Ngọc trồng nhiêu rau xanh, rau thơm.

Cứ thỉnh thoảng hoặc trước giờ nấu ăn cô lại lên hái rau, thu hoạch củ, quả. Cứ như là một người nông dân chính hiệu.

Cô làm vườn không đơn thuần là trồng thêm cây xanh trong nhà mà còn là cách để cô cân bằng cảm xúc sau những giờ làm việc bận rộn.

Người đẹp từng chia sẻ, mỗi buổi chiều lên vườn, tận hưởng không gian nhiều cây xanh và tự tay chăm sóc chúng khiến cô cảm thấy thư giãn, những mệt mỏi dường như được bỏ lại phía sau.

Không chỉ chăm cây khi mọi thứ phát triển thuận lợi, mẹ đơn thân cũng khá để tâm đến từng vấn đề trong khu vườn. Hồi tháng 3 vừa qua, khi cây mận bị rụng trái quá nhiều, cô còn lên mạng hỏi cư dân mạng cách chăm sóc và khắc phục tình trạng này.

Những chia sẻ đều đặn cho thấy khu vườn đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Diệp Bảo Ngọc, thay vì chỉ là một góc xanh để trang trí trong nhà.

Ảnh: FBNV, TikTok NV.