Kịch bản '7 ngày đốn tim' của đường dây tội phạm chuyên nhắm vào phụ nữ cô đơn

Ảnh minh hoạ.

Mới đây, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với công an các nước Philippines, Campuchia và lực lượng công an, biên phòng tỉnh Tây Ninh để bắt giữ 30 nghi phạm tại thủ đô Phnom Penh, liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng với đó, lực lượng công an cũng đã bắt thêm 26 nghi phạm khác khi họ đang nhập cảnh vào Việt Nam, liên quan đến hình thức lừa đảo đầu tư tiền điện tử Bitcoin và làm nhiệm vụ TikTok.

Theo lời khai của Nguyễn Quang Phương (30 tuổi, quê Bắc Giang), vào đầu năm 2024, Phương gia nhập một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Manila, Philippines. Tại đây, Phương được chỉ đạo quản lý các đối tượng người Việt Nam và hướng dẫn họ các kịch bản lừa đảo chi tiết. Sử dụng tài khoản Facebook ảo, Phương tạo vỏ bọc doanh nhân thành đạt để tiếp cận các phụ nữ trung niên Việt Nam, đặc biệt là những người đơn thân thiếu thốn tình cảm. Kịch bản của nhóm này bắt đầu bằng việc “ xây dựng lòng tin” trong vòng 7 ngày đối với "con mồi", thông qua việc trao đổi, quan tâm và chia sẻ những hình ảnh giả mạo với những lời đường mật.

Theo lời khai của Phương, ngày đầu tiên, nhóm của Phương tìm kiếm những "con mồi" tiềm năng – những phụ nữ trung niên thường chia sẻ về cuộc sống cô đơn trên mạng xã hội. Tin nhắn làm quen được gửi đi một cách nhẹ nhàng, đầy thiện cảm.

Toà nhà ở Manila, Philipines, nơi ẩn náu của các đối tượng lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok.

Ngày thứ hai, những tin nhắn chúc buổi sáng, buổi trưa, buổi tối liên tục được gửi đến, với những câu hỏi đơn giản nhưng đầy quan tâm: "Em ngủ ngon không? Hôm nay công việc thế nào? Nhớ ăn uống đầy đủ nhé!"

Đến ngày thứ ba, khi nạn nhân bắt đầu hồi đáp tin nhắn, Phương gửi những bức ảnh về cuộc sống xa hoa: "Anh đang ở Singapore bàn chuyện đầu tư, công việc bận rộn lắm nhưng vẫn nhớ đến em"... Đối tượng không ngừng chia sẻ những bức ảnh về cuộc sống xa hoa, khiến nạn nhân cảm thấy người đàn ông này đúng là một "doanh nhân thành đạt". Sau đó, những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ, những lời hỏi han tận tình khiến nạn nhân dần mở lòng.

Qua lời khai của Phương, mọi phản ứng của "con mồi" sẽ được đối tượng này cùng đồng bọn trong tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu, theo dõi, phân tích tâm lý qua màn hình máy tính.

Ngày thứ tư, kẻ lừa đảo bắt đầu chia sẻ về giấc mơ có một gia đình hạnh phúc, một người phụ nữ thấu hiểu bên cạnh. Hắn tạo cảm giác an toàn, gần gũi, như thể hai người đã quen nhau từ lâu: "Anh không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ nằm trên màn hình điện thoại nữa, mình cùng nhau làm một điều gì đó lớn lao nhé?" Tình cảm được đẩy lên cao trào với những lời tỏ tình đầy mê hoặc: "Anh thực sự rất thích em," "Anh chưa từng gặp ai khiến anh rung động như thế," "Giá mà anh có thể ở bên em ngay lúc này..."

Ngày thứ năm, khi lòng tin đã được xây dựng, đối tượng khéo léo gợi ý về một cơ hội đầu tư tiền điện tử siêu lợi nhuận. “Anh đã đầu tư và kiếm được rất nhiều. Nếu em tham gia cùng anh, chúng ta có thể sớm thực hiện ước mơ chung.” “Em có biết về đồng Bitcoin không? Đến Donald Trump còn đầu tư đấy! Chỉ 500 đô thôi, em sẽ thấy nó sinh lời ngay!”

Ngày thứ sáu, nếu nạn nhân còn lưỡng lự, hắn tiếp tục thao túng tâm lý: “Anh muốn cùng em xây dựng tương lai, nhưng em không tin anh thì làm sao có thể đi cùng nhau lâu dài?”...

Ngày thứ bảy, khi lòng tin đã đạt đỉnh điểm, phần vì sợ đánh mất tình cảm sau bao năm trời trái tim lạnh lẽo, chị A. (45 tuổi, một nạn nhân đã được thay đổi tên) đã quyết định chuyển khoản số tiền đầu tiên cho doanh nhân David Nguyen - facebook ảo của nhóm lừa đảo.

Chị A. đầu tư 500 USD sau khi được David Nguyễn cam kết rằng cô sẽ nhận được lợi nhuận 30% chỉ trong một tuần. Và đúng như cam kết, tiền lãi nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của chị.

Chị vui mừng, càng tin tưởng vào “người đàn ông” của mình hơn. Khi David Nguyen đề nghị nâng mức đầu tư lên 5.000 USD, chị không ngần ngại chuyển tiền. Tuy nhiên, sau lần đầu tư thứ ba, khi đã rót vào hơn 20.000 USD, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ứng dụng giao dịch báo lỗi. David Nguyen giải thích rằng hệ thống gặp trục trặc và yêu cầu đóng thêm một khoản phí nhỏ để khôi phục tài khoản.

Lúc này, nạn nhân hoảng sợ, gom hết số tiền còn lại, thậm chí vay mượn bạn bè để chuyển thêm 5.000 USD với hy vọng lấy lại được khoản đầu tư của mình. Nhưng đó là lần cuối cùng chị nhận được tin nhắn từ David Nguyen.

Theo cơ quan công an, khi phát hiện bị lừa, nhiều người rơi vào trạng thái hoảng loạn, suy sụp, thậm chí có người tìm nghĩ quẩn vì không chịu nổi cú sốc mất trắng.