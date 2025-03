Kích hoạt các tiềm năng sẵn có, Sun Group nâng tầm du lịch Cát Bà

Sun Group mang hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng về trung tâm đảo Cát Bà. Ảnh phối cảnh minh họa

Trải nghiệm mới tại hòn đảo di sản

Danh hiệu "Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà" của UNESCO chính là "cú hích" cho du lịch Cát Bà bứt tốc. Năm 2024, khách du lịch đến Cát Bà đạt trên 3,6 triệu lượt, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt trên 1 triệu lượt, tăng đến 90% so với 2023. Tháng 1/2025, dù là thời gian thấp điểm về du lịch biển đảo, nhưng Cát Bà vẫn đón hơn 85.000 lượt khách quốc tế, tăng hơn 30% so với cùng kỳ 2024.

Nhưng dư địa tăng trưởng cho Cát Bà không dừng ở đó…

Du khách tới Cát Bà ngày càng đông đòi hỏi bổ sung hạ tầng lưu trú nghỉ dưỡng

Sở hữu cảnh quan ngoạn mục nhưng suốt nhiều năm Cát Bà vẫn như "nàng công chúa ngủ trong rừng", lép vế hơn nhiều so với "người hàng xóm" vịnh Hạ Long vì cách trở giao thông và hạ tầng, dịch vụ lạc hậu. Đến nay, khi việc tiếp cận đảo ngọc dễ dàng hơn nhờ phương tiện cáp treo, tàu, phà… du khách đổ ra đảo ngày một đông, thì bài toán hạ tầng du lịch (lưu trú, giao thông) lại được đặt ra cấp thiết.

Theo cơ quan quản lý địa phương, đảo ngọc hiện có khoảng hơn 300 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số hơn 6.500 phòng nghỉ. Chỉ 2 cơ sở đạt chuẩn 5 sao. Tương lai, khi Cát Bà bùng nổ khách (năm 2025 dự kiến đón 4 triệu lượt), thì cơ sở hạ tầng khó đáp ứng nhu cầu. Tình trạng cháy phòng nghỉ sẽ tái diễn. Ngoài ra, so với các trung tâm du lịch biển khác, Cát Bà hiện nay không nhiều trải nghiệm mới, hoạt động du lịch đêm không có. Bãi tắm nhỏ và nằm ở xa khiến du khách phải di chuyển vất vả.

Sun Group sẽ mang loạt show diễn đẳng cấp quốc tế về đảo Cát Bà

"Điểm nghẽn" này của đảo Ngọc sắp thành quá khứ, khi đang có hàng loạt "đại bàng Việt" đổ bộ về đây, tiêu biểu là Tập đoàn Sun Group.

Nhà đầu tư phát triển du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam vốn thành công với các hệ sinh thái tại Đà Nẵng, Phú Quốc, Quảng Ninh giờ đây đã hiện diện tại Cát Bà với dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island và loạt show diễn đẳng cấp quốc tế quy mô đầu tư xấp xỉ 200 tỷ đồng ra mắt mùa hè. Chẳng bao lâu nữa, tại "trái tim đảo Ngọc" sẽ xuất hiện tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng quy mô, tâm điểm là bãi tắm công cộng Các Bà (The Ladies Beach) dài 1km lớn nhất đảo, quảng trường trung tâm, địa lộ lễ hội và chuỗi công viên sinh thái.

Lột xác với hệ sinh thái du lịch đẳng cấp

Tầm nhìn phát triển du lịch Cát Bà đã được Sun Group định hình gần 10 năm trước, khi những lãnh đạo Tập đoàn đặt chân tới đảo ngọc phóng tầm mắt ngắm Vịnh Lan Hạ đẹp như tranh vẽ. Để rồi 2020, Sun Group khánh thành tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long, vừa bổ sung phương tiện giao thông xanh thân thiện môi trường vừa tạo thêm trải nghiệm mới mẻ, góp phần xóa điểm nghẽn đi lại khó khăn khi ra đảo. BQL tuyến cáp treo tiết lộ, năm 2024 lượng khách đi cáp treo đã tăng gấp 3 so với trước, dự kiến sẽ ngày càng tăng thêm do sự tiện lợi, văn minh.

Du khách di chuyển cáp treo Sun World Cat Ba để sang đảo Cát Bà

"Cú hích" đầu tư sớm cho giao thông khi ấy là tiền đề để mùa hè 2025 Sun Group ra mắt show diễn đình đám "Bản giao hưởng Đảo Xanh - Symphony of Green Island". 20 tay đua Jetski, 8 Flyboarder và 3 Jazzer (nữ vận động viên bay trên mặt nước) trong các bộ trang phục LED phát sáng sẽ khuấy động biển đêm với màn trình diễn tốc độ, những cú nhào lộn ngoạn mục, ánh sáng cùng pháo hoa rực rỡ, tạo nên bữa tiệc thị giác lung linh trên biển.

Đại diện BQL dự án khẳng định: "Chắt lọc những kinh nghiệm tổ chức thành công show diễn ở Đà Nẵng, Phú Quốc thu hút hàng trăm ngàn lượt khách mỗi đêm, Bản giao hưởng Đảo Xanh là món quà Sun Group tặng cho người dân, du khách Cát Bà. Với kinh phí đầu tư lớn chưa từng có so với các show diễn khác cùng dàn nghệ sĩ đỉnh cao, Sun Group muốn cống hiến cho du khách những trải nghiệm bùng nổ, xứng tầm vị thế đảo Ngọc Cát Bà".

Các nghệ sỹ Flyboard trình diễn những pha nhào lộn mạo hiểm trên không

Chỉ 1 đến 2 năm tới, khi Dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island hoàn thiện ở vị trí mặt biển hiếm hoi tại trung tâm đảo, người dân, du khách sẽ tiếp tục trải nghiệm đẳng cấp, chất lượng, dịch vụ các sản phẩm mang thương hiệu Sun Group.

Để hành trình của du khách trọn vẹn, Sun Group còn đầu tư tuyến xe bus điện nối thẳng từ ga cáp treo Phù Long tới trung tâm đảo và buggy điện chạy trong khuôn viên dự án, tiếp tục góp phần "xanh" hóa hòn đảo nhờ các phương tiện giao thông không khí thải carbon ra môi trường. Những bước đầu tư bài bản này cho thấy tâm huyết và chiến lược đầu tư tổng thể của Sun Group theo hướng phát triển bền vững, từ giao thông, cơ sở lưu trú cho tới trải nghiệm vui chơi, ẩm thực, giải trí đỉnh cao.

Show Bản giao hưởng Đảo Xanh - Symphony of Green Island là bản giao hưởng của ánh sáng, âm thanh, pháo hoa và công nghệ hiện đại

Theo PGS-TS. Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, để thực hiện thành công mục tiêu đưa Cát Bà thành điểm đến du lịch xanh tầm cỡ quốc tế, rất cần những nhà đầu tư tâm huyết, có kinh nghiệm và tầm nhìn, song hành với quyết tâm của các cấp chính quyền.

Cát Bà cần tạo dựng bản sắc riêng, tìm cho mình một lối đi riêng khác biệt các điểm đến biển đảo lân cận như Hạ Long. Việc TP. Hải Phòng đặt mục tiêu đưa Cát Bà thành điểm đến xanh, không khí thải carbon, không xe chạy xăng… là định hướng đúng đắn, cho phép khai thác và bảo tồn những lợi thế thiên nhiên của hòn đảo này. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến hiện thực là quãng đường dài mà nếu không có nhà đầu tư chiến lược thì rất khó thực hiện.

Show diễn sẽ kéo dài trải nghiệm của du khách khi tới đảo Cát Bà

PGS.TS. Phạm Trung Lương đánh giá: Đầu tư cho một điểm đến du lịch xanh tốn nhiều nguồn lực mà không dễ mang lại lợi ích trong ngắn hạn. "Theo định hướng phát triển du lịch bền vững và sinh thái xanh, Hải Phòng đã chọn đúng nhà đầu tư hàng đầu về du lịch. Sun Group là nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược và rất tâm huyết với sự phát triển du lịch bền vững ở các vùng đất nơi Tập đoàn được mời đầu tư", ông Lương nhận định.

Tới đây, du khách sẽ không chỉ đến Cát Bà vì cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng sinh học, mà còn đến vì những trải nghiệm mới – độc – đỉnh không thể tìm thấy ở nơi khác. Đó là dấu ấn của nhà phát triển du lịch hàng đầu Việt Nam - Sun Group trên hành trình nâng tầm đảo ngọc Cát Bà.