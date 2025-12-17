KIDO chốt chuyển nhượng mảng kem cho Nutifood với giá 2.500 tỷ đồng

Theo công bố ngày 16/12/2025, Hội đồng quản trị Tập đoàn KIDO đã ban hành Nghị quyết phê duyệt các nội dung liên quan đến giao dịch thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KIDO Foods - KDF).

Theo đó, KIDO sẽ chuyển nhượng toàn bộ 36.338.400 cổ phần, tương ứng 49% vốn điều lệ của KDF cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood hoặc đơn vị được chỉ định.

Thương vụ này trước đó đã nhận được sự chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 12/12/2025. Giá trị chuyển nhượng cho lô cổ phần 49% này dự kiến là 2.500 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Trần Kim Thành đã được ủy quyền thực hiện các thủ tục đàm phán và ký kết văn kiện để hoàn tất giao dịch.

Cũng trong đợt này, KIDO đã hợp thức hóa giao dịch bán 24,03% vốn KDF thực hiện hồi năm 2023 cho Công ty TNHH Đầu tư Nuti. Động thái này nhằm giải quyết dứt điểm các thủ tục pháp lý của giai đoạn trước, qua đó mở đường cho Nutifood nắm quyền kiểm soát toàn diện tại đơn vị sở hữu thị phần kem lớn nhất Việt Nam.

Một nội dung trọng yếu trong cấu trúc giao dịch lần này là việc xử lý tài sản trí tuệ. KIDO sẽ hủy bỏ các hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu ký năm 2022 và thực hiện thủ tục xác lập lại quyền sở hữu 34 nhãn hiệu (bao gồm Merino, Celano) cùng 7 đơn đăng ký nhãn hiệu từ Tập đoàn về lại cho KIDO Foods. Như vậy, bên mua là Nutifood sẽ sở hữu trọn vẹn cả hệ thống sản xuất, kinh doanh lẫn các thương hiệu lõi của doanh nghiệp.

Về định hướng tài chính, KIDO thông báo tạm hoãn kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt sang Quý I/2026. Ban lãnh đạo tập đoàn cho biết ưu tiên hiện tại là dồn nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế năm 2025 dự báo còn nhiều thách thức về chi phí và cạnh tranh.

Nguồn tiền thu về từ thương vụ thoái vốn mảng kem sẽ bổ sung vốn lưu động và phục vụ chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực mới. Tập đoàn này vừa được cổ đông thông qua việc bổ sung loạt ngành nghề kinh doanh bao gồm: Kinh doanh bất động sản, Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, cùng Hoạt động vui chơi giải trí.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, KIDO ghi nhận doanh thu thuần 6.568 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Mảng dầu ăn đóng góp hơn 5.000 tỷ đồng, chiếm 76% cơ cấu doanh thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 126 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản đạt 13.074 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm; lượng tiền và tương đương tiền giảm từ 1.352 tỷ đồng xuống 607 tỷ đồng. Tổng nợ vay ở mức 5.797 tỷ đồng, tăng 6%.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/12, cổ phiếu KDC ghi nhận mức giá 52.000 đồng/cp.