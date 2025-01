Kiếm 100 tỷ đồng trong nửa năm vì bắt chước diễn viên Trung Quốc

Theo HK01 , buổi cầu hôn của "Lộc Ha" Lăng Đạt Lạc hôm 15/1 được trang trí với tông màu hồng chủ đạo, từ hoa, thỏ hồng, đến lâu đài và khói, tạo nên khung cảnh lộng lẫy, hoành tráng. Ngoài ra, Lăng Đạt Lạc còn mời bạn bè và người thân đến chứng kiến giây phút đặc biệt. Trong những bức ảnh chụp chung, cả hai tay trong tay, trao nhau nụ hôn.

“Tưởng là Lộc Hàm lại cầu hôn, làm tôi hoảng hồn”, “Tôi thừa nhận là mắt mình có vấn đề... nhìn nhầm thành Lộc Hàm”, “Đến mức này chắc Lộc Hàm nhìn thấy tin hot search cũng phải giật mình”.

"Bản nhái" của Lộc Hàm cầu hôn bạn gái hôm 15/1.

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng chỉ trích: “Anh ta không có cái tên riêng sao?”, “Cách bám nhiệt này... mà còn lên top hot search”, “Dựa vào việc bắt chước người nổi tiếng để kiếm bộn tiền”…

Thực tế, Lăng Đạt Lạc được biết đến nhờ việc giả mạo Lộc Hàm để livestream bán hàng. Chỉ trong vòng nửa năm, GMV (tổng giá trị giao dịch trên website) của anh đã vượt 100 triệu NDT (13,6 triệu USD). Về thu nhập thực tế, dựa trên mức lợi nhuận tiêu chuẩn ngành là 30%, Lăng Đạt Lạc đã bỏ túi hơn 30 triệu NDT (hơn 4 triệu USD) chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm.

Kiếm hàng chục triệu USD nhờ làm phiên bản nhái Lộc Hàm

Lăng Đạt Lạc, 24 tuổi, là người có sức ảnh hưởng trên Douyin, nổi tiếng nhờ có vẻ ngoài giống Lộc Hàm, thu hút 7,7 triệu người theo dõi nhờ các màn trình diễn giả giọng hát và vũ đạo của nam ca sĩ.

Sinh ra ở vùng quê thuộc tỉnh Hồ Nam, miền nam Trung Quốc, Lăng Đạt Lạc từng làm việc tại tiệm cắt tóc và quán trà sữa.

Năm 2022, anh trở thành thành viên của nhóm nhạc ESO - bao gồm các ngôi sao mạng có ngoại hình giống các thành viên EXO , lấy nghệ danh Lộc Ha - vay mượn từ tên Lộc Hàm. Nhóm này từng gây sốt với các màn tái hiện biểu diễn sân khấu nổi tiếng. Dù vậy, ESO đã tan rã do tranh chấp bản quyền.

Lăng Đạt Lạc được nhận xét có ngoại hình giống Lộc Hàm (Luhan).





Sau khi rời ESO, Lăng Đạt Lạc chuyển sang livestream bán đồ ăn vặt, thu nhập hàng tháng lên tới 5 triệu NDT (khoảng 680.000 USD). Năm 2024, anh thành lập công ty riêng, đạt doanh số bán hàng qua livestream ấn tượng với 138 triệu NDT (18,8 triệu USD) trong một năm.

Trong khi đó, thu nhập hàng năm của “bản gốc” Lộc Hàm năm 2017 là 210 triệu NDT (khoảng 28,6 triệu USD), chủ yếu đến từ quảng cáo và âm nhạc.

Trong buổi livestream hồi tháng 11/2024, Lộc Hàm xuất hiện trong trạng thái ngà ngà say, nói chuyện không tỉnh táo, khiến nhiều người xem nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của anh, thậm chí còn đặt câu hỏi liệu người xuất hiện trên màn hình có thực sự là anh hay không.

Có vẻ khó chịu trước những nghi ngờ này, Lộc Hàm đã thách thức người giả mạo mình gọi vào livestream để chứng minh danh tính.

Trước khi nổi tiếng nhờ giả mạo Lộc Hàm, Lăng Đạt Lạc từng làm việc tại tiệm cắt tóc và quán trà sữa. Ảnh: Douyin.

Ngay sau đó, kẻ giả mạo - Lăng Đạt Lạc - đã tham gia livestream, tặng 22 món quà xa hoa trị giá 3.000 NDT (409 USD) mỗi món, nhanh chóng đứng vào hạng người hâm mộ số một trên khung livestream.

Sau hành động tặng quà hào phóng trong buổi livestream, các fan của Lộc Hàm đã hài hước gọi Lăng Đạt Lạc là “biết điều”, cho rằng anh đến để nộp “thuế đạo nhái”.

Lăng Đạt Lạc đăng video gọi Lộc Hàm là “ân nhân” và nói: “Nếu không có Lộc, không ai biết tôi là ai”. Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục tặng quà cho Lộc Hàm như cách tri ân.

Lộc Hàm (trái) và "bản nhái" Lộc Ha (Lăng Đạt Lạc).

Các vấn đề pháp lý liên quan đến việc kiếm lợi từ việc giả mạo Lộc Hàm đã khơi mào những cuộc thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Một người nhận xét: “Lộc Hàm có 11 triệu người theo dõi trên Douyin, trong khi Lăng Đạt Lạc có hơn 7 triệu. Mức độ nổi tiếng của họ gần như tương đương. Lăng Đạt Lạc đã kiếm được rất nhiều từ sự nổi tiếng của Lộc Hàm, nhưng anh không hề kiện bản quyền. Điều đó có công bằng không?”.

Một ý kiến khác bình luận: “Lộc Hàm quá nổi tiếng, nên có rất nhiều người giả mạo anh. Miễn là họ không làm điều gì bất hợp pháp dưới tên anh ấy thì cũng không có vấn đề gì".

Người bị Lăng Đạt Lạc giả mạo

Lộc Hàm từng là thành viên nổi bật của nhóm nhạc Kpop đình đám EXO, gây ấn tượng mạnh với vai trò vũ công chính và giọng ca chính. Sau khi rời nhóm vào cuối năm 2014, anh đã thành công chuyển mình thành nghệ sĩ solo, quay về Trung Quốc hoạt động.

Ca sĩ kiêm diễn viên 34 tuổi này sở hữu lượng người theo dõi đáng kinh ngạc, lên tới 63 triệu trên nền tảng Weibo. Anh đóng vai chính trong một số bộ phim như 20 Once Again, The Witness và chương trình truyền hình thực tế Running Man China.

Ca sĩ kiêm diễn viên Lộc Hàm sở hữu lượng người theo dõi lên tới 63 triệu trên Weibo và từng xếp hạng hai trong danh sách Forbes China Celebrity 100 năm 2017. Ảnh: Weibo/@M鹿M.

Sinh ra tại Bắc Kinh, Lộc Hàm được tôn vinh là một trong những gương mặt hàng đầu của giới nhạc pop đất nước tỷ dân. Anh từng xếp hạng hai trong danh sách Forbes China Celebrity 100 năm 2017.

Một số người cho rằng danh tiếng của Lộc Hàm dần mờ nhạt sau khi anh công khai mối quan hệ yêu đương với nữ diễn viên Quan Hiểu Đồng năm 2017. Họ vẫn bên nhau cho đến nay.