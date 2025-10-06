Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Kiếm 35, tiêu 15”: Chàng trai 26 tuổi ở TP.HCM được khen tới tấp vì 1 thứ

06-10-2025 - 18:12 PM | Lifestyle

Mỗi tháng cất được 20 triệu để làm việc này.

Tiết kiệm 57% thu nhập hàng tháng là một tỷ lệ quá lý tưởng, đương nhiên không phải ai cũng làm được. Nhưng để dành được tiền chỉ là bước 1, vấn đề quan trọng tiếp theo là phân bổ ra sao để tối ưu tỷ suất sinh lời.

Mới đây trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, tâm sự của một chàng trai 26 tuổi ở TP.HCM đã khiến nhiều người trầm trồ.

Chi tiêu vừa đủ, nể nhất là danh mục đầu tư

Trong bài đăng của mình, chàng trai cho biết hiện tại đang làm việc trong lĩnh vực IT ở TP.HCM, thu nhập cố định 35 triệu/tháng. Vì còn độc thân nên mỗi tháng, tổng chi tiêu khoảng chừng 14-15 triệu và anh đang băn khoăn liệu như vậy có hơi nhiều hay không…

“Kiếm 35, tiêu 15”: Chàng trai 26 tuổi ở TP.HCM được khen tới tấp vì 1 thứ- Ảnh 1.

Bảng chi tiêu hàng tháng

“Em đắn đo rất lâu và hôm nay muốn nhờ các anh chị góp ý xem mức chi tiêu thế này có quá hoang phí không ạ? Vì trước đây em hỏi mọi người xung quanh thì có người bảo tiêu thế là bình thường, có người lại kêu hơi lãng phí nên tiết kiệm hơn” - Chàng trai viết.

Với mức thu nhập và tình hình chi tiêu này, nhiều người đồng tình cách phân bổ đang khá hợp lý. Điều thu hút sự chú ý chính là phần 19-20 triệu/tháng để đầu tư chứng khoán, chứng chỉ quỹ, mua vàng,...

“Chi tiêu bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là có 20 triệu đầu tư khắp nơi thế kia là ổn rồi. Biết đầu tư lại còn đa dạng vậy nữa thì càng yên tâm hơn. Còn độc thân thì cứ chi tiêu tận hưởng cuộc sống chút cũng chẳng sao” - Một người bày tỏ.

“Tính ra là tiêu chưa tới 50% thu nhập, vậy là ổn mà. Ai nói sao kệ chứ, còn nếu bản thân bạn muốn tiết kiệm thêm thì có thể bớt khoản ăn ngoài, giảm tần suất mua sắm quần áo giày dép lại, không cần tháng nào cũng mua” - Một người khuyên.

“So với mức thu nhập thì chi tiêu ok quá đi chứ có gì lăn tăn đâu, chưa kể cuối năm có thưởng thì còn dư nữa, có thêm tiền đầu tư, tính ra tỷ lệ tiết kiệm - đầu tư hơn 50% là quá đáng nể rồi” - Một người chia sẻ.

Đa dạng hóa danh mục tiết kiệm - đầu tư: Bí quyết để "tiền đẻ ra tiền"!

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

“Kiếm 35, tiêu 15”: Chàng trai 26 tuổi ở TP.HCM được khen tới tấp vì 1 thứ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.

Vì sao đàn ông không bao giờ đưa hết tiền cho vợ chi tiêu?

Theo Ngọc Linh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyến đường sắt giá trị tới 110.000 tỷ đồng: Là “con rồng thép trên trời”, hành khách phải thở oxy nhưng ai cũng thấy "rất đáng"

Tuyến đường sắt giá trị tới 110.000 tỷ đồng: Là “con rồng thép trên trời”, hành khách phải thở oxy nhưng ai cũng thấy "rất đáng" Nổi bật

7 thiết kế nhà "ông bà ta": Từng bị cười nhạo sến sẩm, giờ nhà giàu bỏ tiền tỷ tái hiện vibe

7 thiết kế nhà "ông bà ta": Từng bị cười nhạo sến sẩm, giờ nhà giàu bỏ tiền tỷ tái hiện vibe Nổi bật

Mẹ ruột Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng ảnh 2 "zai yêu"

Mẹ ruột Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng ảnh 2 "zai yêu"

17:36 , 06/10/2025
Vợ chồng Phạm Hương lộ dấu hiệu lạ?

Vợ chồng Phạm Hương lộ dấu hiệu lạ?

16:55 , 06/10/2025
Dàn mẫu nóng bỏng đóng cùng Ưng Hoàng Phúc sau 20 năm: Người lấy đại gia, người đi Mỹ

Dàn mẫu nóng bỏng đóng cùng Ưng Hoàng Phúc sau 20 năm: Người lấy đại gia, người đi Mỹ

16:32 , 06/10/2025
Nhận diện ngay những “bẫy tâm lý” khiến bạn luôn khánh kiệt vào mùa sale

Nhận diện ngay những “bẫy tâm lý” khiến bạn luôn khánh kiệt vào mùa sale

15:45 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên