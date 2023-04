Kiếm gần 200 tỷ đồng trong 2 năm nhờ chứng khoán, tôi nhận ra: Thị trường hưng phấn là lúc chốt lời, đừng dại mua đuổi giá cao

Jack Kellogg giao dịch cổ phiếu từ năm 2017 và đã 5 năm trải nghiệm thị trường. Với anh, 2023 có rất nhiều điểm tương đồng với hồi năm 2017 - thời điểm giá Bitcoin vô cùng hưng phấn.

“Bitcoin tăng giá từ 1.000 USD lên 20.000 USD trong những năm đó và điều này khá giống với những gì tôi đang thấy bên trong các cổ phiếu AI. Hiện chúng đang có những lực kéo rất mạnh do giới đầu tư hưng phấn và đặt rất nhiều kỳ vọng”, Jack Kellogg nhận định. Cơn sốt này mang lại rất nhiều cơ hội giao dịch, với cả vị thế mua và bán.

Sau khi tìm hiểu các cổ phiếu tăng trưởng nóng cũng như theo dõi các cuộc trò chuyện trên Twitter, vào tháng 1, anh kết luận rằng AI có rất nhiều tiềm năng và bắt đầu tập trung mua bán các mã trong lĩnh vực này.

Từ đầu năm đến nay, Jack Kellogg ước tính khoảng 25-30% giao dịch đều là các công ty liên quan đến AI. Vào tháng 1 và tháng 2, anh chàng này đã kiếm được khoảng 1,4 triệu USD, theo BI. Số tiền lãi thu được vào năm 2020 và 2021 đạt 8 triệu USD, tương đương 200 tỷ đồng, nhờ chiến lược “giữ mọi thứ đơn giản và linh hoat”.

“Có một từ viết tắt này: KISS (Keep it simple, stupid), tạm dịch “Cứ giữ cho nó đơn giản và ngu ngốc đi”. Tôi không cần đến các chỉ báo siêu phàm để kiếm tiền. Tôi chỉ sử dụng các đường xu hướng cơ bản, xem xét mốc hỗ trợ, kháng cự và khối lượng giao dịch”, Kellogg nói. “Việc phức tạp hóa các chỉ số sẽ thực sự làm hỏng chuyện bởi bạn không mua bán dựa trên xu hướng giá thực tế”.

Giao dịch cổ phiếu theo xu hướng, Jack Kellogg bắt đầu bằng cách xác định thứ gọi là “đầu rắn”. Chẳng hạn, trong năm 2017 và 2018, Bitcoin chính là “đầu rắn” và bất kỳ công ty nào liên quan đến loại tài sản này, chẳng hạn như các công ty khai thác Bitcoin, là “thân rắn”: Bất kể giá Bitcoin biến động như thế nào, các công ty này đều có xu hướng đi theo.

Sau khi cổ phiếu AI Kellogg lựa chọn tăng từ 10 USD lên 18 USD vào tháng 1, anh bắt đầu quan tâm đến việc xác định cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Về cơ bản, đây là những mã liên quan đến các công ty lớn, luôn có xu hướng tăng giá vì thu hút được sự chú ý của những nhà đầu tư nhiều kỳ vọng. Trong khi đó, các nhà giao dịch ngắn hạn thường tận dụng xu hướng này bằng cách đặt cược vào các mã cổ phiếu rẻ hơn.

Jack Kellogg giao dịch cổ phiếu từ năm 2017 và đã 5 năm trải nghiệm thị trường.

Sau khi tìm hiểu và theo dõi các cuộc trò chuyện trên Twitter, Kellogg xây dựng một danh sách theo dõi 20 đến 30 cổ phiếu liên quan đến AI. Có thời điểm, anh chàng này đi chậm lại và xem xét kỹ lưỡng mô hình và chỉ báo kỹ thuật, trong đó có các đường hỗ trợ và kháng cự.

Ban đầu, Kellogg chỉ trải nghiệm thị trường với vị thế rất nhỏ — khoảng 10 đến 15% tổng tài sản (NAV). Sau đó, nếu cổ phiếu này thu hút giới đầu tư hơn, có thêm điểm vào hợp lý hơn, Kellogg mới mua gia tăng.

“Tôi sẽ mua những cổ phiếu này khi giá đỏ. Nếu định tham gia một mã nào đó và bán nhanh trong vài ngày, vài tuần hay vài tháng, hãy mua khi mọi người đang bán”, Kellogg nói.

Chiến lược của Kellogg là mua cổ phiếu ở các mốc hỗ trợ. Anh lưu ý rằng nhiều người mắc sai lầm vì ham mua đuổi, khi giá cổ phiếu đang tăng rất cao. Trong khi đó, đây lại là lúc Kellogg chốt lời để bảo toàn lợi nhuận.

Quay trở lại với năm 2017 - thời điểm Jack Kellogg bắt đầu chơi chứng khoán ở tuổi 19. Khi đó, anh không có kế hoạch gì cụ thể và cảm thấy rất lo lắng cho tương lai của mình.

Đúng lúc này, Kellogg nghe một người bạn kể về đầu tư cổ phiếu và bắt đầu dành thời gian tìm hiểu. Mục tiêu đặt ra là có thể kiếm đủ tiền chi tiêu mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào công việc toàn thời gian.

Chia sẻ với Insider, Kellogg cho biết 2022 không phải là một năm dễ dàng cho các nhà đầu tư. Anh nhận ra thị trường bắt đầu có xu hướng không mấy khả quan vào tháng 11, tháng 12 và sang đến đầu năm sau, anh đã lỗ 100.000 USD.

“Xu hướng biến động đã khiến tôi phải chậm lại và suy nghĩ về chiến lược của mình.”

Kellogg xây dựng một danh sách theo dõi 20 đến 30 cổ phiếu liên quan đến AI.

Vào thời điểm thị trường chứng khoán bật tăng, Jack “cưỡi sóng” kiếm lời, song khi thị trường bớt hưng phấn, anh chàng này chuyển sang đặt cược vào các cổ phiếu phổ biến như Bed Bath and Beyond (BBBY) và AMC (AMC). Chúng sau này đã mang lại cho anh 60.000 USD. Jack cũng giao dịch một vài cổ phiếu vốn hóa nhỏ và kiếm được tiền từ các giao dịch đơn lẻ như Intelligent Living Application Group Inc với hơn 91.000 USD.

Trước đây, anh thường “vào” vị thế mua sau khi một cổ phiếu phá vỡ mức kháng cự.

Chiến lược này hiệu quả từ 60% đến 80% vào năm 2021, song sang đến năm nay, tỷ lệ lãi chỉ là khoảng 10% đến 20%. Kellogg theo đó bắt đầu chuyển sang theo dõi S&P 500 để đánh giá xem điểm breakout (thời điểm giá cổ phiếu vượt mức kháng cự) đó có phải là thời điểm tốt để tăng vị thế.

Trước đó, Jack Kellogg thường xuyên đọc tin tức để xem tại sao giá cổ phiếu có thể đi lên, đi xuống, tuy nhiên, cách đánh này dường như không còn phát huy tác dụng trong những đợt tăng giá ngắn hạn. Anh vì vậy ít tập trung vào việc theo dõi lý do tại sao một cổ phiếu tăng/giảm giá. Với anh, thời điểm lý tưởng nhất để giao dịch là trong giờ mở cửa đầu tiên của thị trường, khi mức độ biến động đạt đỉnh điểm.

Theo: BI