Kiểm toán đề nghị Phú Thọ xử lý tồn tại hàng trăm tỷ đồng ngân sách

KTNN cũng kiến nghị UBND tỉnh Phú Thọ chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong việc lập dự toán dự phòng ngân sách chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tồn tại trong việc tổ chức thu tiền sử dụng đất; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định.

KTNN kiến nghị tỉnh Phú Thọ xử lý tài chính (Ảnh minh hoạ).

Cơ quan kiểm toán cũng đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc phê duyệt mở rộng chiều rộng mặt đường Dự án cải tạo, sửa chữa tuyến đường Châu Phong thuộc Dự án cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường nội thị trên địa bàn TP Việt Trì; công tác xác định hình thức “chào hàng cạnh tranh” nhưng chưa được bố trí đủ vốn thực hiện gói thầu theo quy định của Sở Xây dựng.



KTNN cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp xác định số nợ xây dựng cơ bản (XDCB), cân đối bố trí vốn để thanh toán dứt điểm theo quy định của pháp luật về đầu tư công; đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; tham mưu UBND tỉnh cân đối bố trí vốn đầu tư thu hồi vốn ứng trước nguồn NSĐP từ năm 2020 trở về trước, số tiền 212 tỷ đồng.

Chỉ đạo các huyện Hạ Hòa, Thanh Thủy chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc chưa thực hiện trích hoặc trích thu tiền sử dụng đất; huyện Đoan Hùng, huyện Phù Ninh trích chưa đủ 10% số thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Kiểm toán cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước Phú Thọ phối hợp, đôn đốc các chủ đầu tư để thu hồi 17 tỷ đồng của 48 dự án vốn thanh toán vượt so với giá trị quyết toán được duyệt; có văn bản gửi Kho bạc nhà nước Trung ương hướng dẫn hạch toán ngân sách đối với vốn của Dự án thành phần sửa chữa, nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Thọ, thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 17 tỷ đồng đã nộp trả ngân sách Trung ương theo kiến nghị của KTNN.

KTNN đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính kiểm tra, rà soát nội dung, thời gian thu vào tài khoản tạm giữ trên 39 tỷ đồng để xử lý theo quy định; thực hiện kiến nghị của KTNN đã kiến nghị tại báo cáo kiểm toán năm 2020 nhưng đến thời điểm kiểm toán chưa thực hiện đối với khoản thu tiền sử dụng đối với các quỹ đất dôi dư của Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đất ven đường dẫn lên các nút giao là 34 tỷ đồng.