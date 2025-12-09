Kiểm tra cửa hàng chim cảnh nổi tiếng ở TPHCM, tạm giữ 341 con chim đủ loại

Ngày 9-12, Chi cục Kiểm lâm TPHCM (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) xác nhận vừa kiểm tra Hộ kinh doanh Hồng Nhung II trên đường Lê Hồng Phong (phường Vườn Lài), tạm giữ 341 con chim cảnh các loại do không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Qua kiểm kê, tại đây đang kinh doanh 16 loại chim cảnh, nhiều nhất là vành khuyên 150 con; chim yến phụng 49 con; chim sắc ô trắng 32 con; chim chích chòe than 16 con; chim cu vằn 16 con; chim chào mào và chim hút mật, mỗi loại 11 con.

Ngoài ra, những loại khác như: chim mắt phụng mắt đỏ, chim họa mi, chim hoành hoạch, chim cu đất,… bị tạm giữ từ 1-10 con.

Chim cảnh được bán tại cửa hàng Hồng Nhung II - Ảnh chụp màn hình

Đây là điểm kinh doanh chim cảnh khá nổi tiếng ở TPHCM, được nhiều Youtuber giới thiệu và thu hút đông đảo người yêu chim cảnh.

Tuy nhiên, để đáp ứng quy định, những loài chim cảnh cần có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không xâm phạm động vật hoang dã,...

Số chim cảnh không có hồ sơ nguồn gốc này sẽ được chuyển về Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (cơ sở 2 ở xã An Nhơn Tây, TPHCM) để nuôi dưỡng, chăm sóc và xử lý theo quy định.

Trước vụ kiểm tra này, lực lượng kiểm lâm TPHCM đã xử lý nhiều vụ tương tự để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam theo kế hoạch của trung ương và chỉ đạo của UBND TPHCM.



