Kiểm tra tài khoản ngân hàng của 3 thanh niên sinh năm 2007 mở tại BIDV, MB,..: Công an phát hiện 1,5 tỷ đồng thu được từ lừa đảo, hơn 600 nạn nhân đã chuyển tiền

Trong những ngày giáp tết Nguyên đán, qua công tác nắm tình, đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn phát hiện nhóm đối tượng chuyên lừa đảo qua mạng xã hội nên đã xác lập Chuyên án đấu tranh. Sau nhiều ngày theo dõi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 20/01/2025, đội Cảnh sát hình sự đồng loạt tiến hành kiểm tra 03 căn nhà ở phường Quang Trung, phát hiện Văn Công Đạt (SN 2007), Nguyễn Hữu Thái (SN 2007) đều trú phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn và Trần Gia Huy đang sử dụng điện thoại của mình dùng mạng xã hội để đưa ra những thông tin gian dối về việc kêu gọi góp tiền chơi game ăn tiền.

Qua xác minh, xác định Huy, Thái, Đạt đã dùng mạng xã hội Facebook, Zalo để kiếm người chơi game “Tài Xỉu” bằng ứng dụng “Sun.win” trên điện thoại, nói họ góp tiền chơi game thì sẽ thắng được số tiền gấp nhiều lần so với số tiền góp, nếu thắng phải chuyển hoa hồng 30% số tiền thắng cho Huy, Thái, Đạt. Số tiền còn lại sẽ chuyển cho người góp. Sau đó, Huy, Thái, Đạt chỉnh sửa hình ảnh thắng cược và đưa ra các thủ đoạn gian dối để dụ dỗ người chơi chuyển khoản vào các tài khoản do Huy, Thái, Đạt cung cấp rồi chiếm đoạt.

Từ ngày 26 - 30/10/2024, với thủ đoạn như trên, Trần Gia Huy đã chiếm đoạt của nhiều người trong đó có N.H.A (SN 2006) ở tỉnh Thanh Hóa. Ngày 26/10/2024, N.H.A lên mạng xã hội Facebook thì thấy Facebook tên “Nhật Tường” của Trần Gia Huy đăng nội dung cần góp vốn chơi game “Tài Xỉu”. N.H.A nhắn tin, trao đổi với Huy thì được Huy tư vấn về việc góp vốn bảo sẽ thắng lớn, nếu thua sẽ hoàn lại 90% số tiền đã góp. N.H.A đồng ý tham gia và chuyển khoản số tiền 500.000 đồng vào tài khoản của Huy.

Khi nhận tiền Huy vào truy cập vào ứng dụng “Sun.win” chụp ảnh màn hình các phiên chơi “Tài Xỉu” rồi dùng phần mềm “Picsart AI Chỉnh Sửa Ảnh” để chỉnh sửa ảnh về việc khách đã thắng cược số tiền trong game là 24.700.000 đồng rồi gửi ảnh chỉnh sửa cho N.H.A và yêu cầu N.H.A đóng 30% của 24.700.000 đồng (tức 7.500.000 đồng). N.H.A tin tưởng là thật nên đã chuyển khoản cho Huy số tiền 7.500.000 đồng. Tuy nhiên, Huy lấy lý do là do N.H.A đóng trễ nên phải gặp “sếp” để giải quyết và cho số điện thoại 0975120724 (là số điện thoại của Huy) để kết bạn. N.H.A sử dụng Zalo tên “Trung Phạm” kết bạn Zalo với Huy. Huy giả vờ là “sếp” để nói chuyện với N.H.A. Huy nói do phần mềm chạy 24/24h nên tiền thắng được kéo lên thành 64.400.000 đồng và yêu cầu N.H.A trả thêm phí là 17.500.000 đồng mới rút được số tiền này. N.H.A tin tưởng nên ngày 26 và 28/10/2024 đã chuyển cho Huy số tiền tổng cộng là 17.500.000 đồng. Nhiều lần sau đó, Huy tìm nhiều lý do khác để N.H.A chuyển tiền, tổng cộng Huy đã chiếm đoạt của NHA số tiền 42.400.000 đồng.

Với thủ đoạn tương tự Huy đã chiếm đoạt của L.H.K (SN 2008) ở Đà Nẵng với số tiền 31.900.000 đồng. Qua kiểm tra tài khoản ngân hàng của Huy, xác định tổng số tiền Huy chiếm đoạt của 131 người (thông qua chuyển khoản) gần 300 triệu đồng.

Đối với Thái, Đạt cũng có hành vi tương tự như Huy. Qua kiểm tra tài khoản ngân hàng của Nguyễn Hữu Thái, từ ngày 01/5 - 21/12/2024, xác định tổng số tiền Thái chiếm đoạt của 247 người là 643.749.000 đồng; tài khoản ngân hàng của Văn Công Đạt, từ ngày 02/4/2024 - 20/01/2025, xác định tổng số tiền Đạt chiếm đoạt của 264 người là 504.814.000 đồng .

Quá trình lừa đảo, các đối tượng đặt mua nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền chiếm đoạt, lập nhiều tài khoản Facebook để lừa đảo. Qua khai thác 03 tài khoản ngân hàng của các đối tượng, bước đầu, xác định hơn 600 người bị lừa với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ khởi tố Nguyễn Hữu Thái và Văn Công Đạt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng Công an thành phố Quy Nhơn cho biết: “Ai đã bị lừa với thủ đoạn trên và chuyển tiền vào chuyển tiền các tài khoản: Ngân hàng MB, số 0339823997, tên TRAN GIA HUY; ngân hàng MB, số tài khoản 78099999999994, tên NGUYEN HUU THAI; ngân hàng BIDV, số tài khoản 8879752777, tên VAN CONG DAT thì nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an. Chúng tôi củng cố hồ sơ và tiếp tục xử lý các đối tượng còn lại ngay trong tháng 2 này”.