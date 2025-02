Kiến nghị đầu tư 22.000 tỷ đồng xây dựng tuyến cao tốc dài 68km, kết nối cửa khẩu Dinh Bà đến TP Cao Lãnh (Đồng Tháp)

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2026 – 2030 cho Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Dinh Bà - Cao Lãnh và chỉ đạo Bộ GTVT giao cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc hoặc địa phương lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư làm cơ sở sớm triển khai dự án.

Tuyến cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh là 1 trong 3 tuyến cao tốc trục ngang trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Điểm đầu tại cửa khẩu Dinh Bà và điểm cuối tại Trà Vinh. Tuyến đường có tổng chiều dài tuyến 188 km, riêng đoạn cửa khẩu Dinh Bà – Cao Lãnh dài khoảng 68 km.

Được biết, hiện nay, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang đang tổ chức thi công cao tốc Cao Lãnh – An Hữu với chiều dài 27,43 km; các đoạn còn lại bao gồm Dinh Bà – Cao Lãnh và An Hữu – Trà Vinh chưa được đầu tư.

Do đó, việc nghiên cứu đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Dinh Bà - Cao Lãnh sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực, kết nối các tuyến trục dọc như Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông (cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau), cao tốc Bắc - Nam phía Tây (cao tốc Chơn Thành - Đức Hòa - Mỹ An - Cao Lãnh - Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến hành lang theo trục ngang, kết nối cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp với các cảng biển khu duyên hải, khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.

Tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 3/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cao tốc Dinh Bà – Cao Lãnh có chiều dài khoảng 68 km, quy mô 4 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Nếu tạm tính suất đầu tư theo Quyết định số 816/QĐ-BXD ngày 22/8/2024 của Bộ Xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Dinh Bà - Cao Lãnh có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 22.000 tỷ đồng. Nguồn vốn dự kiến của Dự án là vốn ngân sách Trung ương, giai đoạn 2026 – 2030; thời gian thực hiện là giai đoạn 2025 - 2030.