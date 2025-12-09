Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kiến nghị giao cơ quan thực hiện dự án kéo dài tuyến metro từ ga Suối Tiên đến sân bay Long Thành

09-12-2025 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến metro từ ga Suối Tiên đến sân bay Long Thành có chiều dài khoảng 41,4 km gồm 3 đoạn chính với tổng mức đầu tư hơn 62.000 tỉ đồng

Ngày 9-12, tại Kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2025), HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, UBND tỉnh Đồng Nai đã trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết về thống nhất UBND tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

Xây dựng tuyến metro kết nối ga Suối Tiên và sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (ảnh: Phan Anh)

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đi qua địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh (tỉnh Đồng Nai và TPHCM).

Dự án tuyến metro kéo dài có chiều dài hơn 41 km, được chia làm 3 đoạn chính: Đoạn 1 từ ga S0 đến ga Trung tâm hành chính tỉnh (SC), dài hơn 6 km; đoạn 2 từ ga SC đến ga SA - điểm giao với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, dài hơn 28 km và đoạn 3 còn lại là tuyến mới vào sân bay Long Thành.

Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 60.000 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 4.300 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2025-2029.

Trong chương trình kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết trên.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc triển khai dự án tuyến metro nói trên hoặc đường sắt đô thị là giải pháp quan trọng nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và giúp khai thác hiệu quả hai cảng hàng không lớn nhất phía Nam; để 2 sân bay lớn nhất khu vực miền Nam là Tân Sơn Nhất và Long Thành kết nối nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã có có văn bản gửi Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; UBND TPHCM để xin bổ sung nội dung trong Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM cho phép Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Long Thành được hưởng các cơ chế đặc thù, đặc biệt của Nghị quyết 188/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TPHCM của Quốc hội.

Cảnh báo khẩn đến những ai nhận tin nhắn, cuộc gọi có nội dung này, cần liên hệ ngay cho cơ quan chức năng


Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

