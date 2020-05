Kiến nghị khởi tố, phục hồi điều tra vụ hủy hoại tài sản Công ty Lâm Quyết liên quan đến Đường "Nhuệ"

Về tố cáo Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ công ty và những nội dung có liên quan, theo HĐXX cấp phúc thẩm, quá trình điều tra, các bị cáo Lẫm, Quyết đã khai báo, tố cáo với Cơ quan điều tra về việc Đường "Nhuệ" cùng các đối tượng khác đã chiếm đoạt công ty từ ngày 3/10 - 19/10/2017 và đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản là máy móc thiết bị, các phương tiện làm việc tại Văn phòng công ty.

Đặc biệt có việc chiếm đoạt cả giấy tờ, trong đó có Giấy biên nhận với ông Tới về việc đã thanh toán xong khoản tiền 900 triệu đồng nhưng không được cơ quan điều tra khởi tố vụ án với lý do Không có căn cứ xác định Đường chiếm giữ đồ đạc, tài sản của Công ty Lâm Quyết. Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy theo Biên bản khám nghiệm hiện trường tại Công ty Lâm Quyết và Sơ đồ hiện trường cũng do Công an TP Thái Bình lập ngày 15/5/2018 đã thể hiện rõ ràng việc tố cáo của Lẫm, Quyết là có căn cứ.

Trước đó, ông Phạm Văn Lẫm, bà Nguyễn Thị Quyết bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt lần lượt 14 năm tù và 13 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, điều 175, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2013 và năm 2016, ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết vay số tiền 900 triệu đồng của ông Đỗ Văn Tới bằng hợp đồng thế chấp tài sản là chiếc xe ô tô Camry, biển số 17K-9966, cam kết không thế chấp, không bán cho, tặng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu không được sự thỏa thuận của ông Tới trong thời gian vay số tiền trên.

Ngày 12/4/2017, khi chưa trả nợ số tiền trên cho ông Tới, ông Lẫm và bà Quyết đem chiếc xe đã thế chấp vay tiền của ông Tới bán cho ông Phạm Công Tự mà không được sự đồng ý của ông Tới, nhưng vẫn nói dối ông Tới là chưa bán xe. Đồng thời, gian dối, nại ra lý do ông Nguyễn Xuân Đường (tức Đường 'Nhuệ', SN 1971, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) chiếm đoạt Công ty TNHH Lâm Quyết làm mất giấy biên nhận trả tiền cho ông Tới để chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng.