Kiến tạo hạ tầng dữ liệu số và bảo mật dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây với FPT Cloud

Dữ liệu & Hạ tầng dữ liệu – Nhân tố then chốt cho thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế số

Dữ liệu đã trở thành một tài nguyên quý giá và có vai trò to lớn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Theo báo cáo được Statista công bố, quy mô doanh thu tổng thể của thị trường dữ liệu lớn toàn cầu ước đạt 77 tỷ USD đến hết 2023 và sẽ chạm mức 90 tỷ USD vào năm 2025 với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 14%/năm.

Khai thác dữ liệu từ các nguồn khác nhau đã mang lại nhiều tri kiến thức quan trọng cho nhiều lĩnh vực, mở ra cơ hội cải thiện hiệu suất, tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống. Để làm được điều này, Hạ tầng dữ liệu đóng vai trò quan trọng và là một nhân tố không thể tách rời.

Ông Tâm nhấn mạnh Hạ tầng số không chỉ mở ra nền kinh tế dữ liệu, mà còn phục vụ cho việc phát triển xã hội số và đồng thời là hạ tầng thiết yếu để phát triển Chính phủ số, cung cấp khả năng tiếp cận thông tin một cách dễ dàng, giúp tạo ra một xã hội thông minh, linh hoạt và tiến bộ.

Tuy nhiên, việc khai thác giá trị từ dữ liệu, các tổ chức hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn, một số khía cạnh có thể kể đến như Quản lý và lưu trữ dữ liệu; Tích hợp và xử lý dữ liệu; Bảo mật và quyền riêng tư; Kỹ năng và nguồn nhân lực; Vấn đề đạo đức và độ tin cậy.

“ Việc khai thác giá trị từ dữ liệu không chỉ là việc thu thập và lưu trữ dữ liệu, mà còn là một quá trình phức tạp và đa chiều. Xây dựng được một Hạ tầng dữ liệu tốt có khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn mạnh và đảm bảo các yếu tố an toàn bảo mật là một việc hết sức cần thiết để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế số ” Ông Phan Hồng Tâm - Giám đốc khối Cloud, FPT Smart Cloud khẳng định.

Xây dựng Hạ tầng dữ liệu số hiệu quả, an toàn và bảo mật với Điện toán đám mây

Chia sẻ tại sự kiện, ông Tâm cũng đưa ra đề xuất Hạ tầng dữ liệu phải được thiết kế sao cho linh hoạt để đáp ứng được sự tăng trưởng nhanh chóng của dữ liệu trong thời đại số. Đồng thời, Hạ tầng dữ liệu cũng phải tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu, đảm bảo rằng thông tin cá nhân và quan trọng được bảo vệ.

Hạ tầng dữ liệu là một hệ thống phức tạp gồm nhiều thành phần. Từ Hạ tầng điện toán đám mây làm cơ sở để lưu trữ và quản lý khối lượng lớn dữ liệu đến các máy chủ mạnh mẽ để xử lý dữ liệu, các hệ thống storage lớn để lưu trữ theo nhiều cấp độ, khả năng cung cấp các kết nối mạnh mẽ, linh hoạt để thu thập các dữ liệu đầu vào.

Để bảo vệ dữ liệu, Hạ tầng điện toán đám mây cần cung cấp các dịch vụ bảo mật như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập, xác thực người dùng và quản lý quyền truy cập. Nó đảm bảo rằng dữ liệu được bảo vệ khỏi các mối đe dọa bên ngoài và chỉ có những người được ủy quyền mới có thể truy cập vào dữ liệu.

Ngoài ra, việc sử dụng các chuẩn và giao thức chung giữa các hệ thống khác nhau giúp tương tác dễ dàng và chia sẻ dữ liệu một cách hiệu quả. Các tiêu chuẩn bảo mật và quản lý dữ liệu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính nhất quán và an toàn của Hạ tầng dữ liệu.

Nền tảng điện toán đám mây FPT Cloud là một giải pháp đáng tin cậy và tiên tiến để xây dựng Hạ tầng dữ liệu số. FPT Cloud cung cấp một loạt các dịch vụ đám mây đa dạng, từ lưu trữ và tính toán đến cơ sở dữ liệu và các công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ, sử dụng trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy khai thác giá trị của dữ liệu và tăng cường hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Với kiến trúc bảo mật toàn diện, đáp ứng những yêu cầu khắt khe về thiết kế hệ thống và an toàn thông tin, tính ổn định và sẵn sàng mở rộng, tuân thủ các tiêu chí an toàn bảo mật hàng đầu như PCIDSS, ISO 27017:27013, FPT Cloud đảm bảo rằng dữ liệu của doanh nghiệp luôn được bảo vệ nguyên vẹn và an toàn.

FPT Cloud đang không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ về điện toán đám mây cho doanh nghiệp, đặc biệt là các dịch vụ bảo mật an toàn thông tin, giúp bảo vệ từ hạ tầng, network đến ứng dụng, cảnh báo và giám sát; từng bước hiện thực hóa sứ mệnh đưa mọi doanh nghiệp Việt thành doanh nghiệp công nghệ bằng các sản phẩm đa dạng và đổi mới sáng tạo. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ điện toán đám mây của FPT Cloud tại ĐÂY.