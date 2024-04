Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai đạt trên 530 triệu USD

Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai Nguyễn Huy Tưởng, điều này thể hiện nỗ lực lớn và sự phối hợp hiệu quả của lực lượng quản lý nhà nước trên địa bàn và doanh nghiệp nhằm đồng hành giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong xuất nhập, khẩu thời gian qua.

Trong những tháng đầu năm, tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra bình thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu. Tính riêng tháng 3/2024, tổng giá trị xuất, nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu đạt trên 197 triệu USD, tăng 49,44% so với tháng 2/2024; tăng 40,78% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng hàng hóa, phương tiện xuất nhập khẩu tăng mạnh so với tháng 2/2024. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là: gỗ ván bóc, thanh long, dưa hấu, sầu riêng, mít, chuối, chôm chôm, xoài, sắn… ; nhập khẩu chủ yếu hoa, cây cảnh, rau củ quả tươi, than cốc, phân bón. Lượng phương tiện thông quan tại cửa khẩu trung bình khoảng 270 xe/ngày; trong đó, xe xuất khẩu đạt 110 xe/ngày; nhập khẩu đạt 160 xe/ngày. Tháng 3/2024, cơ quan chức năng cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho hơn 32.000 tấn hàng hóa, bao gồm các mặt hàng như: thanh long, dưa hấu, chuối, mít, sắn lát khô, tinh dầu quế, sầu riêng, cà phê hạt, khoai lang tí... giá trị đạt 34 triệu USD.

Tuy tổng giá trị xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai trong quý I đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, song con số này vẫn đạt rất thấp so với kế hoạch đặt ra với chỉ 11,83%. Năm 2024, Lào Cai phấn đấu giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 4,5 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, theo Phó giám đốc Sở Công Thương Lào Cai, các cơ quan chức năng tại cửa khẩu cần tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp cắt giảm thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục nhanh gọn, thông thoáng nhằm phục vụ tốt thông quan hàng hóa.

Cùng với đó, địa phương xác định đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài nước với 53 hoạt động được triển khai trong năm 2024 có sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan như: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã, Hội nông dân...

Ngoài ra, địa phương đang triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ liên quan đến vấn đề quy hoạch, hạ tầng nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động thông thương xuất, nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới. Đặc biệt, việc triển khai xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) - Bá Sái, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại biên giới và xuất, nhập khẩu giữa hai nước bởi năng lực thông quan tối đa của cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành hiện chỉ đạt được từ 400 xe đến 1.500 xe/ngày.