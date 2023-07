Kin Long Việt Nam xây 4 điểm trường Hy vọng - thắp sáng những ước mơ

Trách nhiệm với xã hội - giá trị cốt lõi trong văn hóa kinh doanh

Kin Long là một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu trong ngành xây dựng toàn cầu, chuyên nghiên cứu, sản xuất và cung ứng các sản phẩm ngũ kim với thiết kế tinh tế, chất lượng cao. Sản phẩm Kin Long đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, đã chinh phục toàn thị trường và góp mặt trong hàng nghìn công trình lớn nhỏ trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, thương hiệu Kin Long cũng là cái tên bảo chứng cho chất lượng công trình, được nhiều nhà thầu, chủ đầu tư, các thương hiệu Bất động sản nổi tiếng tin tưởng lựa chọn.

Tên tuổi của Kin Long gắn liền với các sản phẩm truyền thống trong ngành cửa nhôm kính (bao gồm các sản phẩm phụ trợ như: gioăng, keo, vít, bulong, tắc kê nở, cữ nhôm, cầu cách nhiệt..), cửa thủy lực, cửa gỗ, cửa chống cháy, cabin tắm, lan can, chân nhện, mặt dựng và các sản phẩm khác như khóa thông minh HBS, đèn LED chiếu sáng, sàn nhựa SPC, tấm ốp nhôm trang trí, gạch, đá ốp lát…

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, một trong những giá trị cốt lõi trong văn hóa kinh doanh của Tập đoàn Kin Long là phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng. Theo đó, Kin Long luôn không ngừng chăm lo, đóng góp cải thiện cơ sở vật chất, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục địa phương, đặc biệt là những nơi vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Đại diện Kin Long chia sẻ, dự án Điểm trường Hy vọng Kin Long đã được triển khai tại Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia.

Thắp sáng ước mơ từ những ngôi trường mang tên Hy vọng

Trong vòng chưa đầy 3 năm, Kin Long Việt Nam - công ty con của Tập đoàn Kin Long đã xây dựng thành công 4 điểm trường Hy vọng với tổng kinh phí gần 3,5 tỉ đồng. Và hiện tại đang lên kế hoạch xây dựng điểm trường thứ 5.

Điểm trường Hy vọng đầu tiên Kin Long xây dựng dành cho thầy trò, học sinh dân tộc Mông trường Tiểu học Khuổi Ma, xã Hùng Lợi, Tuyên Quang vào tháng 9/2020. Vượt qua mọi điều kiện khó khăn về khoảng cách địa lý, môi trường, thời điểm đó trường chưa có điện lưới quốc gia, sóng điện thoại còn chập chờn, đường giao thông đi lại vất vả trắc trở nhưng bằng sự nỗ lực 03 phòng học, công trình vệ sinh, nhà bếp trên tổng diện tích xây dựng 215m2 đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Điểm trường Hy vọng Tiểu học Khuổi Ma.

Đến tháng 10/2022, trong điều kiện kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Kin Long vẫn khánh thành điểm trường Hy vọng thứ 2 - Trường Tiểu Học Nam Thái 3 tại xã Nam Thái, huyện An Biên, Kiên Giang. Những phòng học cấp 4 trước đây thường xuyên bị thấm dột, ẩm ướt, ngập lụt vào mùa mưa bão giờ không còn nữa, mà thay vào đó là dãy 03 phòng học đẹp đẽ giữa khuôn viên rộng rãi 206m2.



Điểm trường Hy vọng Tiểu học Nam Thái 3.

Trong ngày khai giảng năm học 2022-2023, Kin Long tặng thầy trò học sinh dân tộc Thái, Khơ Mú, Ơ Đu, H’Mông trường Tiểu học Kim Lâm, xã Thanh Sơn - một xã vùng biên tiếp giáp với Lào đặc biệt khó khăn của huyện Thanh Chương, Nghệ An món quà ý nghĩa, đó là khởi công xây dựng 03 phòng học trên tổng diện tích 190m2. Kin Long đã hiện thực hóa ước mơ học tập, vui chơi trong một môi trường an toàn, khang trang của các em học sinh tiểu học nơi đây.



Điểm trường Hy vọng Tiểu học Kim Lâm.

Trên hành trình mang đến những ngôi trường mang tên Hy vọng, Kin Long đã đến Trường Tiểu Học An Lạc, xã An Lạc, huyện Sơn Động, Bắc Giang. Nơi có những dãy nhà cấp 4 đã được xây dựng hơn 30 năm làm phòng học, tất cả đều đã xuống cấp trầm trọng, tường thấm dột, trần nhà hư hỏng nặng. Kin Long đã góp phần giúp đỡ địa phương khởi công xây dựng dãy phòng học mới tại điểm trường Tiểu Học An Lạc vào tháng 5/2023, dự án đang trong giai đoạn thi công và hoàn thành trong thời gian tới.



Phó trưởng Phòng Giáo dục đào tạo huyện Sơn Động phát biểu tại buổi Lễ khởi công xây dựng điểm trường Hy vọng Tiểu học An Lạc.

Cùng với đó, Kin Long cũng định kỳ liên lạc với lãnh đạo địa phương, các thầy cô giáo tại các điểm trường Hy vọng cập nhật thông tin, thăm hỏi và gửi lời động viên tới các thầy, trò tại điểm trường.

Đại diện Kin Long Việt Nam chia sẻ: "Mỗi điểm trường Hy vọng được xây dựng là công sức đóng góp của từng cá nhân cán bộ nhân viên trong công ty. Với sứ mệnh "Vì mục tiêu cải thiện môi trường cuộc sống của con người", chúng tôi vẫn luôn nỗ lực không ngừng để có thêm nhiều điểm trường nữa sớm được triển khai".