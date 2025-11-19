Kinera và hành trình hiện thực hóa triết lý “sống trân quý”

Kinera – nhà phát triển bất động sản thế hệ mới – bằng sự thấu hiểu và tinh thần lắng nghe, đã mang đến lời hồi đáp cho thế hệ hôm nay qua triết lý ‘Sống Trân Quý’ trong từng dự án.

Tại Kinera, triết lý ấy được hiện thực hóa qua ba trụ cột: ‘Vị trí kiến tạo giá trị’, ‘Không gian khơi mở trải nghiệm’, và ‘cộng đồng kết nối cảm hứng’, để mỗi không gian sống không chỉ đẹp mà còn chạm đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Từ bản đồ đến bản sắc

Chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, nơi công nghệ có thể thu hẹp khoảng cách địa lý, nơi con người có thể làm việc từ bất cứ đâu. Nhưng lạ thay, trong một thế giới tưởng như "ở đâu cũng được", thì "sống đúng nơi" lại trở thành một khát khao vô cùng thiết thực.

"Gần trung tâm" giờ đây không còn là tiêu chí duy nhất với khách hàng thế hệ mới, họ cần nhiều hơn một nơi chốn để ở, mà là nơi để được sống đúng với nhịp điệu riêng, để tự do sáng tạo, kết nối với cộng đồng, để nuôi dưỡng sở thích, đam mê và tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ mỗi ngày… Chính vì điều này, Kinera chọn vị trí để phát triển dự án sẽ không chỉ dựa trên giá trị ngắn hạn, mà vì cam kết lâu dài về chất lượng sống. Mỗi dự án được đặt tại nơi hạ tầng, tiện ích và cảnh quan có khả năng phát triển song hành cùng giá trị con người.

Ở siêu thành phố Hồ Chí Minh, Kinera chọn kiến tạo dự án tại các khu vực có mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối chặt chẽ với vành đai 3, tuyến Metro, đồng thời ưu tiên những vị trí có quy hoạch công viên trung tâm, các tổ hợp giáo dục, y tế.

Ví như One Era, dự án được đánh giá là điểm khởi đầu đúng lúc và đúng vị trí tại phường Thuận Giao, TP.HCM. Từ đây, cư dân có thể kết nối liền mạch chỉ qua một tuyến di chuyển đến trung tâm thành phố và sân bay quốc tế. One Era đồng thời cũng nằm trên trục vành đai năng động, dẫn lối đến chuỗi tiện ích đỉnh cao; chỉ vài bước chân cư dân có thể đến Aeon Shopping Center, bệnh viện quốc tế, trung tâm hành chính mới và hàng loạt điểm đến chiến lược. Điều đặc biệt là vị trí ấn tượng này vẫn không làm mất đi sự riêng tư và bầu không khí trong lành dành riêng cho cư dân One Era.

Tại Đồng Nai, Kinera đã nhìn thấy làn sóng phát triển xoay quanh sân bay quốc tế Long Thành từ nhiều năm trước. Dự án bất động sản hạng sang cách sân bay chỉ 5 phút di chuyển, nằm gần trục liên vùng, kết nối nhanh tới TP.HCM… không chỉ là một vị trí chiến lược mà còn là minh chứng tâm huyết của nhà phát triển trong việc chăm chút cuộc sống cư dân.

Nếu vị trí là khởi đầu của hành trình sống trân quý, thì không gian chính là nơi cảm xúc được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Đối với Kinera, nhà là nơi trú ngụ, đồng thời là chốn giao hoà cảm xúc. Một không gian sống không chỉ giới hạn xung quanh những bức tường, mà còn là nơi con trẻ nô đùa, nơi người lớn lắng lại sau một ngày dài, nơi ánh sáng, âm thanh và hương thơm cùng hòa vào nhịp sống.

Những dự án do Kinera phát triển đều hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế, phát triển bền vững của một đô thị thông minh (Smart City). Điều đó được thể hiện trong việc nhà phát triển chú trọng đến chất lượng trong từng chi tiết, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong vận hành, nâng cao chuẩn mực an ninh và tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mỗi ngôi nhà được thiết kế theo triết lý cá nhân hóa trải nghiệm, tôn trọng sự riêng tư tuyệt đối của từng cư dân. Dù là căn hộ, biệt thự hay villa nghỉ dưỡng, mọi không gian đều được tính toán để cư dân có thể sở hữu "không gian bạn muốn cho cuộc sống bạn chọn".

Vị trí, không gian là nền tảng, cộng đồng là linh hồn

Trong khi phần lớn thị trường vẫn mải mê nói về tiện ích xa xỉ, Kinera kiên định với một niềm tin: ngôi nhà chỉ thực sự có ý nghĩa khi là một phần trong cộng đồng trân quý.

Tại các dự án của Kinera, trẻ em lớn lên trong sự an toàn và sẻ chia, người cao tuổi được lắng nghe và tôn trọng, người trẻ được truyền cảm hứng sống đẹp. Ngay cả thú cưng cũng được chào đón như một thành viên đúng nghĩa.

Không gian sống được thiết kế khơi mở tương tác tại dự án One Era.

Không gian sống được thiết kế để khơi mở tương tác: những clubhouse ấm cúng để đọc sách; những khoảng xanh cho người yêu thiền, yoga; phòng karaoke cho người yêu âm nhạc; những tuyến phố dạo bộ để trò chuyện và gặp gỡ... Những hoạt động cộng đồng, ngày hội văn hóa, buổi workshop nhỏ cho trẻ em hay chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi... đều là sợi dây vô hình gắn kết cư dân.

Kinera không chỉ tạo ra "khu dân cư". Kinera kiến tạo những "tổ kén" an toàn, nơi cư dân tìm thấy cảm hứng sống giữa những người hiểu mình và sống ở nơi mình thuộc về.

Với danh mục 8 dự án chiến lược trải dài từ Phú Quốc đến TP.HCM, tổng quy mô phát triển hơn 260 ha và đầu tư dự kiến 5 tỷ USD, Kinera đang là một trong những hệ sinh thái bất động sản cao cấp có tốc độ phát triển ấn tượng tại Việt Nam trong giai đoạn 2025 – 2026.

Lễ khởi công dự án ONE ERA - Thành phố vạn tiềm năng - một trong 8 dự án chiến lược của KINERA.

Kế thừa tinh thần "Sống trân quý", Kinera hiện thực hóa triết lý trong từng dự án và đem đến lời hồi đáp cho thế hệ công dân mới trong hành trình sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.