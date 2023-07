Kinh doanh "lớp tài sản ưa thích của nhiều người dân Việt Nam", 1 doanh nghiệp mỗi ngày thu về hơn 110 tỷ đồng, lợi nhuận kỷ lục

Theo báo cáo của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), trong quý 1/2023, bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế, doanh nghiệp này có kết quả kinh doanh lập đỉnh lợi nhuận.

Cụ thể, kết thúc quý 1/2023, PNJ đạt doanh thu thuần 9.795 tỷ đồng giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp này thu về hơn 110 tỷ đồng.

Doanh thu duy trì so với cùng kỳ là kết quả tích cực mặc dù sức mua còn yếu nhưng bù lại, trong quý này là khoảng thời gian có ngày Vía Thần tài và rất nhiều ngày lễ nên PNJ gần như vẫn giữ được doanh số. Cùng với đó là do sự nỗ lực trong các chương trình marketing thu hút khách hàng, áp dụng công nghệ quản trị hàng tồn kho, tối ưu vận hành của công ty vàng bạc này.

Doanh thu bán lẻ trang sức quý 1 đạt 5.627 tỷ đồng, tiếp tục duy trì tương đương với mức kỷ lục trong năm 2022 (5.711 tỷ đồng) dù cho sức mua chung toàn nền kinh tế suy giảm và quý 1/2022 cũng là quý nhu cầu dồn nén mạnh sau đại dịch. Trong khi đó doanh thu bán sỉ giảm 19,9 % so với cùng kỳ cho thấy sự khó khăn của các doanh nghiệp vàng bạc khác, doanh thu vàng miếng giảm nhẹ 3% do đây vẫn là tài sản phòng thủ ưa thích của người dân.

Vàng 24K trước giờ vẫn là lớp tài sản ưa thích của nhiều người dân Việt Nam do đó nhu cầu không suy giảm quá nhiều khi sức mua giảm. Trong quý 1, vàng 24K đạt doanh số 3.082 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp của công ty tăng từ 17,2% lên 19,2% nhờ chiến lược cơ cấu hàng hoá và tối ưu hàng tồn kho. Lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục 749 tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ, hoàn thành 38,8% kế hoạch năm.

Mặc dù kết quả kinh doanh quý 1/2023 vẫn duy trì ấn tượng trong bối cảnh sức mua suy giảm nhưng bước vào quý 2 và quý 3 là mùa thấp điểm cộng thêm sức mua toàn nền kinh tế còn yếu. Kết quả kinh doanh những tháng thấp điểm gần đây đang giảm khá nhiều so với cùng kỳ phản ánh tình trạng chung của thị trường.

Với diễn biến này, dự báo PNJ sẽ tăng trưởng âm trong quý 2 và quý 3 trước khi hồi phục và bứt phá vào quý 4. Những kỳ vọng giúp Kết quả kinh doanh của PNJ hồi phục vào cuối năm bao gồm: Dịp cuối năm cũng là dịp cao điểm mua sắm, nhiều ngày lễ, lạm phát và lãi suất hạ nhiệt tác động tích cực đến nền kinh tế và tăng lương cơ bản và giảm thuế VAT hỗ trợ sức mua.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm PNJ đã mở mới được 16 cửa hàng đồng thời đóng 4 cửa hàng trên kế hoạch mở 20 - 25 cửa hàng trong năm.Trong bối cảnh nền kinh tế không khả quan, việc mở rộng cửa hàng của PNJ sẽ thận trọng, họ sẽ ưu tiên duy trì doanh thu trên cửa hàng hiện hữu, khi kinh tế quay trở lại và dịp mua sắm cao điểm qúy 4 và quý 1 năm sau sẽ ưu tiên mở thêm cửa hàng ở những thị trường mới.

Doanh thu trên cửa hàng các tháng gần đây đang thấp hơn so với cùng kỳ, tháng 4 chỉ đạt 5,53 tỷ/cửa hàng (giảm 21% so với cùng kỳ), tháng 5 chỉ đạt 5,24 tỷ/cửa hàng (giảm 21%). Có thể lý giải do vào mùa thấp điểm, sức mua kém; các cửa hàng mới mở gần đây ở các khu đô thị loại 2, loại 3, ở trong trung tâm thương mại có doanh thu thấp so với các cửa hàng ở các thành phố lớn từ đó làm doanh thu trung bình giảm xuống.

Trong thời gian tới doanh thu trung bình trên cửa hàng dự báo sẽ không tăng do chiến lược trong tương lai sẽ đánh vào các thị trường mới ở các thành phố, đô thị mới nổi hơn với các cửa hàng diện tích nhỏ hơn đem lại doanh thu nhỏ hơn.

Về kế hoạch ESOP, trong ĐHCĐ 2023 PNJ đã trình cổ đông dự kiến phát hành ESOP. Cụ thể, nếu lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn 1.811 tỷ đồng, công ty sẽ không phát hành ESOP. Nếu lợi nhuận sau thuế lớn hơn hoặc bằng 1.811 tỷ đồng và nhỏ hơn 1.937 tỷ đồng, PNJ sẽ phát hành ESOP với tỷ lệ 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Nếu lợi nhuận sau thuế lớn hơn hoặc bằng 1,937 tỷ đồng, công ty dự kiến phát hành ESOP với tỷ lệ 1,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Ngoài ra trong ĐHCĐ, ban lãnh đạo PNJ cho biết họ sẽ ra mắt mảng kinh doanh mới liên quan đến ngành hàng làm đẹp tuy nhiên sẽ không có ý định đi quá xa. "Theo chúng tôi đánh giá mảng này sẽ bổ trợ thêm phần nhỏ vào kết quả kinh doanh khi tệp khách hàng trang sức và tệp khách hàng các sản phẩm làm đẹp tương đối giống nhau là phụ nữ Gen Y và Gen Z, tuy nhiên sẽ không đóng góp quá nhiều do thị trường này không quá lớn, tương đối phân mảnh và đã có nhiều đối thủ khác có sẵn trên thị trường", Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định.

Công ty chứng khoán này cũng nhận định doanh thu thuần của PNJ đạt 33.720 tỷ đồng (giảm 0,5% so với năm ngoái). Biên lợi nhuận gộp cả năm tăng từ 17, 5% lên 17,9% do có sự chuyển đổi cơ cấu sản phẩm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.789 tỷ đồng (giảm 1% so với năm ngoái).