Kinh ngạc, sinh viên chế tên lửa phá vỡ nhiều kỷ lục

Một nhóm sinh viên Mỹ đã phá vỡ một loạt kỷ lục thế giới sau khi phóng một tên lửa "tự chế" xa hơn và nhanh hơn vào không gian so với bất kỳ tên lửa nghiệp dư nào khác. Tên lửa do sinh viên chế tạo đã bay cao 27.400 m so với kỷ lục trước đó, một tên lửa Trung Quốc được phóng cách đây hơn 20 năm.

Tên lửa phá kỷ lục, có tên là Aftershock II, được thiết kế và chế tạo bởi các sinh viên tại Phòng thí nghiệm đẩy tên lửa (RPL) của Đại học Nam California (USC) — một nhóm hoàn toàn do sinh viên đại học điều hành. Các sinh viên đã phóng Aftershock II ngày 20/10 vừa qua từ một địa điểm ở Sa mạc Black Rock, Nevada. Tên lửa cao khoảng 4 m và nặng 150 kg.

Tên lửa đã phá vỡ rào cản âm thanh chỉ hai giây sau khi cất cánh và đạt tốc độ tối đa khoảng 19 giây sau khi phóng, nhóm RPL đã viết trong một bài báo ngày 14/11 tóm tắt về vụ phóng.

Động cơ của tên lửa sau đó đã cháy hết, nhưng nó vẫn tiếp tục bay lên khi sức cản của khí quyển giảm xuống, cho phép nó rời khỏi khí quyển Trái đất 85 giây sau khi phóng và sau đó đạt đến độ cao cao nhất, hay điểm cận địa, 92 giây sau đó. Vào thời điểm này, đầu tên lửa tách ra khỏi phần còn lại của tên lửa và triển khai một chiếc dù để nó có thể an toàn quay trở lại khí quyển và hạ cánh xuống sa mạc, nơi nó được nhóm RPL thu thập để phân tích.

Đỉnh cao nhất của tên lửa là khoảng 143.300 m so với bề mặt Trái Đất, "xa hơn vào không gian so với bất kỳ nhóm phi chính phủ và phi thương mại nào từng bay trước đây", đại diện của USC viết trong một tuyên bố. Kỷ lục trước đó là 115.800 m được thiết lập vào năm 2004 bởi tên lửa GoFast do Đội thám hiểm không gian dân sự của Trung Quốc chế tạo .

Trong suốt chuyến bay, Aftershock II đạt tốc độ tối đa khoảng 5.800 km/giờ, gấp năm lần rưỡi tốc độ âm thanh. Tốc độ này nhanh hơn so với GoFast, tên lửa cũng đã giữ kỷ lục tốc độ nghiệp dư trong 20 năm.

Dự án Aftershock II được điều hành bởi một nhóm sinh viên đến từ Phòng thí nghiệm Động cơ Tên lửa của USC.(Ảnh: Trường Kỹ thuật USC Viterbi)

Ryan Kraemer, sinh viên ngành kỹ thuật cơ khí tại USC và là kỹ sư điều hành của nhóm RPL, người sắp gia nhập nhóm Starship của SpaceX , cho biết: "Aftershock II nổi bật với động cơ nhiên liệu rắn mạnh nhất từng được sinh viên sử dụng và động cơ vỏ composite mạnh nhất do những người nghiệp dư chế tạo".

Vụ phóng phá kỷ lục này là thành công mới nhất đến từ RPL. Vào năm 2019, một nhóm khác đã trở thành nhóm sinh viên đầu tiên phóng tên lửa vượt qua ranh giới Kármán — ranh giới tưởng tượng nơi không gian chính thức bắt đầu. Aftershock II là tên lửa thứ hai do sinh viên chế tạo đạt được cột mốc này.

Nhóm nghiên cứu cũng thiết kế một bộ phận điều khiển mới cho tên lửa, được gọi là Mô-đun độ cao để cảm biến, đo từ xa và phục hồi điện tử (HASMTER), có chức năng theo dõi đường bay của tên lửa và triển khai dù.

Các nhà nghiên cứu giám sát nhóm RPL rất ấn tượng với các sinh viên này, những người nhận được rất ít sự giúp đỡ từ giáo viên.