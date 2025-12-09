Kinh tế “trai đẹp” bùng nổ ở Trung Quốc: Khi đàn ông biến ngoại hình thành nghề hái ra tiền

Trai đẹp vào bếp, ra quán, lên nền tảng kiếm tiền

Tại các thành phố lớn của Trung Quốc, một tầng lớp lao động mới đang nổi lên: những chàng trai trẻ biến ngoại hình thành công cụ kiếm tiền. Từ các quán lẩu có phục vụ nam cởi trần, quán cà phê chỉ tuyển barista “soái ca” đến dịch vụ cho thuê bạn trai, “nền kinh tế trai đẹp” đang trở thành chủ đề thu hút hàng triệu lượt bàn luận trên mạng xã hội.

Ngoại hình điển trai giờ là lợi thế đối với những chàng trai làm trong ngành dịch vụ tại Trung Quốc. Ảnh minh họa: SCMP.

Làn sóng này được gọi bằng cái tên nửa vui nửa nghiêm túc: Kenfluencer – sự ghép giữa “Ken” (bạn trai của Barbie) và “influencer”.

Theo Jing Daily, dù chưa lan rộng toàn quốc, hiện tượng này cho thấy phụ nữ Trung Quốc ngày càng chi mạnh tay cho những trải nghiệm cảm xúc, qua đó tác động trực tiếp đến hướng tiếp thị và dịch vụ.

Tại Quảng Châu, quán cà phê Sizen trở thành điểm check-in nhờ đội ngũ phục vụ nam với gương mặt sáng và phong thái lịch thiệp. Khách tới đây không chỉ để uống cà phê mà còn để trò chuyện, chụp ảnh và tận hưởng bầu không khí “dịu dàng chữa lành”.

Trái ngược với sự nhẹ nhàng đó, chuỗi lẩu Cheng Dieyi ở Thành Đô hay một nhà hàng lẩu tại trung tâm thương mại Thai Moe Mall ở Shijiazhuang gây sốt Douyin bằng đội hình nhân viên nam lực lưỡng, cởi trần và sẵn sàng tạo dáng cùng khách. Trong nhiều video lan truyền, thực khách còn vừa ăn vừa chấm điểm ngoại hình từng người.

Quán cà phê Sizen nổi tiếng nhờ đội ngũ nam phục vụ điển trai, thu hút lượng khách lớn mỗi ngày, nhiều người ghé chỉ để chụp hình cùng các mỹ nam.

“Kenfluencer” không chỉ xuất hiện tại các mô hình kinh doanh ăn uống. Trên nền tảng Xianyu – vốn là chợ đồ cũ nhưng nay trở thành nơi đăng việc làm tự do – hàng loạt nghề mới dựa trên ngoại hình thu hút thanh niên: từ hỗ trợ khách du lịch, bưng bê, dọn nhà, cho tới… được thuê về sống chung với phụ nữ độc thân.

Influencer Jessie Song – người có hơn 6,6 triệu lượt thích trên TikTok – đã góp phần đưa trào lưu này lên tầm lan rộng qua series “Chinese Kens”. Các video của cô phác họa chân dung những chàng trai kiếm sống nhờ ngoại hình, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Không dừng lại ở đó, dịch vụ “cho thuê bạn trai” cũng nở rộ, từ người cùng đi mua sắm, trò chuyện cho tới “bạn đồng hành leo núi” – những người sẵn sàng cõng khách hàng nữ khi họ mệt.

Một cơ hội mới – hay vòng xoáy áp lực mới?

Sự nổi lên của “Kenfluencer” phản ánh môi trường xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Phụ nữ Gen Z Trung Quốc độc lập tài chính hơn, kết hôn muộn hơn và ưu tiên trải nghiệm cá nhân. Họ sẵn sàng trả tiền để tận hưởng cảm xúc tích cực, được chăm sóc, được chiều chuộng – những điều trước đây thường gắn với nữ giới trong vai trò cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ cho thuê “bạn cùng leo núi” tại Trung Quốc đang nở rộ, thậm chí khi khách hàng nữ mỏi chân, những “người đồng hành” này sẽ cõng hoặc bế họ đưa về tới đích.

Jessie Song cho biết: “Nhiều phụ nữ giàu có không còn muốn kiểu quan hệ truyền thống. Họ thuê một ‘Ken’ để hỗ trợ việc nhà, đi mua sắm hoặc đơn giản là ở bên cạnh cho bớt cô đơn”.

Song hành với đó, chuẩn mực ngoại hình cũng đảo chiều. Khi phụ nữ giảm áp lực “phải đẹp”, nhiều người cổ vũ việc đàn ông bước vào những công việc dựa trên ngoại hình – từ phục vụ quán cà phê đến đóng vai người đồng hành.

Ở góc độ kinh doanh, “nền kinh tế trai đẹp” tạo ra nguồn thu mới cho ngành dịch vụ. Với nhiều thanh niên, nó mở ra con đường kiếm tiền nhanh mà không cần thăng tiến truyền thống.

Tuy nhiên, trào lưu này cũng gây tranh cãi. Liệu đàn ông có đang đối mặt với áp lực ngoại hình – điều phụ nữ đã phải chịu trong nhiều thập kỷ? Và liệu họ có trở thành công cụ tiếp thị, bị thương mại hóa trong những trải nghiệm được xây dựng để “kích thích chi tiêu”?

Jessie Song cảnh báo: nếu không cẩn trọng, các thương hiệu có thể tận dụng sức hút của “Kenfluencer” để tạo ra nhu cầu mua sắm không thực, đẩy người dùng vào cảm giác “phải chi tiền để được chiều chuộng”.

Ở bình diện rộng hơn, Jing Daily nhận định đây là dấu hiệu cho thấy sự dịch chuyển quyền lực mềm giữa hai giới. Phụ nữ khẳng định vị thế bằng sức mua, còn đàn ông học cách kiếm tiền nhờ sự duyên dáng, tinh tế và khả năng mang lại cảm xúc dễ chịu.

Dù tương lai của “Kenfluencer” còn nhiều tranh luận, hiện tượng này ít nhất đã phản chiếu một Trung Quốc nơi những ranh giới về vai trò giới đang được viết lại bằng túi tiền, nhu cầu cảm xúc và sự thay đổi trong cách mỗi người định nghĩa điều khiến mình hạnh phúc.