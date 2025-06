Kita Invest ‘khất nợ’ hơn 419 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của CTCP Kita Invest.

Cụ thể, theo kế hoạch ngày 5/5/2025, Kita Invest phải thực hiện thanh toán hơn 419 tỷ đồng gốc, lãi cho lô trái phiếu mã KITA.BOND2020.03, trong đó gồm 400 tỷ đồng tiền gốc và hơn 19 tỷ đồng lãi trái phiếu. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã chậm thanh toán số tiền nêu trên với lý do tình hình kinh tế khó khăn nên chậm thu xếp nguồn tiền.

Được biết, lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 5/5/2020, kỳ hạn 42 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 5/11/2023. Tuy nhiên, sau đó lô trái phiếu được kéo dài kỳ hạn thêm 18 tháng, ngày đáo hạn mới là ngày 5/5/2025.

Ngày 12/6/2023, Kita Invest đã chi 100 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu này về mức 400 tỷ đồng.

Liên quan đến trái phiếu của Kita Invest, ngày 18/6/2025 vừa qua, doanh nghiệp đã mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu mã KITA.BOND2020.07, qua đó tất toán xong lô trái phiếu này.

Đồng thời, doanh nghiệp còn tiến hành mua lại toàn bộ gần 196 tỷ đồng trái phiếu KITA.BOND2020.08.

Được biết, cả 2 lô trái phiếu trên đều phát hành vào năm 2020. Ngày 25/7/2024, Kita Invest đã có văn bản số 03/2024/CV/KITA công bố thông tin thay đổi nội dung kỳ hạn trái phiếu. Theo đó, hai lô KITA.BOND2020.07 và KITA.BOND2020.08 được thay đổi kỳ hạn từ 48 tháng lên 60 tháng. Sau thay đổi, cả 2 lô trái phiếu có ngày đáo hạn mới là 30/7/2025. Tuy nhiên, trước hạn hơn 1 tháng, Kita Invest đã mua lại cả 2 lô này như đã nói ở trên.

Về Kita Invest, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 15/1/2019 và hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực mua bán sáp nhập, đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính…

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm: Công ty CP tập đoàn Kita Group (30%); bà Đặng Thị Thùy Trang (30%) và ông Nguyễn Duy Kiên (40%). Bà Đặng Thị Thùy Trang (SN 1979) là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Chỉ sau đó vài ngày, đến ngày 21/1/2019, Kita Invest tăng mạnh vốn lên 1.150 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này không được tiết lộ.

Tháng 4/2019, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thay đổi từ bà Đặng Thị Thùy Trang thành ông Nguyễn Duy Kiên (SN 1969)- Chủ tịch HĐQT.

Tại đăng ký thay đổi hồi tháng 6/2019, ông Đỗ Xuân Cảnh (SN 1977) thay thế vị trí của ông Nguyễn Duy Kiên.

Trên thị trường bất động sản, Kita Invest là chủ đầu tư dự án Stella Mega City tại quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Dự án có quy mô 150 ha, tổng số sản phẩm là 5.000 lô đất nền, có diện tích từ 80-170 m2 bao gồm nhà phố liền kề, shophouse, biệt thự, căn hộ chung cư. Tổng vốn đầu tư tại dự án này là 8.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 1.238 tỷ đồng, tăng 33 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Lãi ròng năm 2024 ở mức hơn 29 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2023. Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2024 hơn 14.076 tỷ đồng, tăng 131 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước và gấp gần 11,4 lần so với vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ vay ngân hàng giảm từ 2.002 tỷ đồng về mức 1.602 tỷ đồng; tuy nhiên nợ phải trả khác lại tăng tỷ đồng, lên 11.678 tỷ đồng.

Về BCTC kiểm toán năm 2024 của Kita Invest, tổ chức kiếm toán đã đưa ra một số vấn đề cần nhấn mạnh. Theo đó, trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, Công ty phát sinh giao dịch thương mại và các khoản lãi cho vay phát sinh với bên liên quan.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc, quy định này chỉ áp dụng đối với các khoản lãi vay từ bên liên kết (không áp dụng cho các khoản lãi vay từ ngân hàng và các bên khác). Do vậy, Ban Tổng Giám đốc Công ty không ghi nhận ảnh hưởng nếu có của chi phí lãi vay có khả năng không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong BCTC hợp nhất.

Kita Invest được biết đến là một thành viên thuộc CTCP Tập đoàn Kita (Kita Group) của doanh nhân Nguyễn Duy Kiên. Ngoài ra, hệ sinh thái của doanh nhân Nguyễn Duy Kiên còn có hàng loạt doanh nghiệp "họ" Kita như: CTCP Tập đoàn Kita Group; CTCP Kita Holding (Kita Holding); CTCP Kita Land (Kita Land);...

Kita Group tiền thân là CTCP Thực phẩm đồ uống F1 (F1), ban đầu có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ uống.

Tại thời điểm tháng 8/2016, ông Nguyễn Duy Kiên và bà Đặng Thị Thuỳ Trang lần lượt sở hữu 55% và 22,5% vốn điều lệ của F1.

Đến tháng 6/2018, doanh nghiệp này tăng vốn lên 100 tỷ đồng và đổi tên thành Kita Group. Sau nhiều thay đổi, tính đến tháng 7/2020, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 750 tỷ đồng.

Doanh nhân Nguyễn Duy Kiên cũng từng là Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của Kita Group. Sau nhiều thay đổi, tại đăng ký thay đổi gần đây nhất (tháng 6/2024), ông Tạ Quang Lâm trở thành Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Tại thị trường phía Bắc, Kita Group được biết đến là Nhà phát triển dự án Kita Capital (thuộc KĐT Ciputra, Hà Nội); dự án Stella tại Quốc Oai (Hà Nội); dự án Sukura Golf cao cấp (Hải Phòng);...

Tại phía Nam, ngoài Khu đô thị Kita Airport City, Kita Group còn M&A thành công loạt dự án như: khu đô thị sinh thái Golden Hills (huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và một số quỹ đất đắc địa tại TP.HCM, Phan Thiết…

