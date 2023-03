Kredivo “bắt tay” 9Pay mang đến giải pháp thanh toán linh hoạt cho khách hàng

Kredivo đã “bắt tay” cùng 9Pay, một trong những cổng thanh toán hàng đầu tại Việt Nam, mang đến dịch vụ Mua trước trả sau (Buy Now Pay Later - BNPL) nhằm nắm bắt cơ hội lớn trên thị trường. Việt Nam được xem là quốc gia nhiều tiềm năng phát triển cho hình thức thanh toán điện tử với tốc độ tăng trưởng thường niên dự kiến là 15,7% vào năm 2025 [1]. Theo báo cáo mới nhất của Precedence Research, quy mô thị trường mua ngay trả sau trên toàn cầu dự kiến sẽ đạt khoảng 3268,26 tỷ USD vào năm 2030, sẵn sàng tăng trưởng với tốc độ CAGR là 43,8% trong giai đoạn dự báo từ 2022 đến 2030 [2].

Trong quan hệ hợp tác này, 9Pay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và mang đến giải pháp thanh toán toàn diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc 9Pay và Kredivo triển khai sản phẩm mới "Mua trước trả sau" sẽ giúp người tiêu dùng Việt dễ dàng tiếp cận các giải pháp tài chính hiện đại với nhiều lựa chọn hơn. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ đắc lực giúp các doanh nghiệp gia tăng doanh số và thu hút khách hàng mới mà không cần phải đầu tư quá nhiều chi phí vào quảng cáo và marketing.

“Việc hợp tác với công ty fintech lớn mạnh như Kredivo thể hiện sự quyết tâm của 9Pay để phát triển các giải pháp, mô hình kinh doanh mới với sản phẩm, dịch vụ thân thiện với người dùng, an toàn, tiện lợi và chi phí thấp tới các doanh nghiệp. Đồng thời hỗ trợ chúng tôi mang đến giải pháp thanh toán tốt nhất cho những khách hàng ‘tàng hình tài chính’ - những người chưa tiếp cận được các dịch vụ tài chính, phần lớn là người dùng trẻ tại Việt Nam”, ông Nguyễn Quang Thịnh, Giám đốc Công ty cổ phần 9Pay, nhấn mạnh.

Ông Đan Nguyễn, Giám đốc quốc gia của Kredivo tại thị trường Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác cùng 9Pay, một trong những đơn vị thanh toán số tiềm năng tại Việt Nam. Cả hai bên đều chia sẻ tầm nhìn chung là mang đến những trải nghiệm mua sắm an toàn, thuận tiện và liền mạch cho khách hàng. Tôi tin rằng, mối quan hệ hợp tác này sẽ mang đến một giải pháp thanh toán mới mẻ, qua đó, giúp 500 doanh nghiệp trong mạng lưới của 9Pay thu hút khách hàng, tăng trưởng kinh doanh, đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam trong dài hạn”.

Kredivo hợp tác 9Pay triển khai dịch vụ Mua trước trả sau (Ảnh: 9Pay)

Hai bên dự kiến việc tiến tới hợp tác giữa 9Pay và Kredivo sẽ tạo “cú hích” cho những xu hướng tài chính công nghệ mới, tích cực ở thị trường Việt Nam, nhất là khi chỉ 4% dân số Việt Nam có thẻ tín dụng dù nhu cầu tiêu dùng cá nhân cao [3]. Chỉ với 2 bước thanh toán cuối cùng, người dùng có thể thanh toán liền mạch và lựa chọn trả sau trong 30 ngày hoặc 3 tháng miễn lãi trong hạn hoặc lãi suất thấp khi thanh toán trong vòng 6 tháng hoặc 12 tháng.

Qua đó, 9Pay mong muốn đưa xu hướng tài chính mới nổi này có thể tiếp cận được nhiều người tiêu dùng Việt hơn nữa, cũng như mang đến cho họ trải nghiệm thanh toán số liền mạch và toàn diện. Bên cạnh đó, công ty đem lại giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp, chuỗi bán lẻ, các hộ kinh doanh cá thể của 9Pay, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh của 9Pay trên thị trường.

Mua trước trả sau mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp Việt (Ảnh: 9Pay).

Với mục tiêu tối ưu hóa hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt, 9Pay liên kết với hàng nghìn doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể tại Việt Nam để cung cấp các giải pháp thanh toán tối ưu và tiện lợi trên mọi nền tảng. Công ty hiện cung cấp giải pháp thanh toán trả góp qua thẻ tín dụng và mua trước trả sau, giúp người dùng trải nghiệm mua sắm và thanh toán liền mạch, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tăng doanh thu cho các doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Kredivo là nền tảng tín dụng số hàng đầu Indonesia, cho phép khách hàng tiếp cận với các khoản tín dụng tức thời phục vụ các khoản tiêu dùng thương mại điện tử hoặc các khoản vay cá nhân, dựa trên phương pháp quyết định thời gian thực.

Kredivo tại Việt Nam được điều hành bởi Kredivo Holdings (được đổi tên từ FinAccel), công ty công nghệ tài chính có trụ sở chính tại Singapore. Kredivo Việt Nam hợp tác với Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit), công ty tài chính tiên phong phát hành thẻ tín dụng nội địa; và hiện là một trong những công ty dẫn đầu thị trường trong phân khúc thẻ tín dụng nội địa.

[1] PWC Việt Nam (2021), Cách mạng thanh toán: Định hướng đến 2025 và tầm nhìn tương lai.

[2] Precedence Research (2022), Buy Now Pay Later Market Size 2022 to 2030

[3] Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2022), Thẻ tín dụng nội địa: Tiềm năng còn lớn