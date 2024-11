Kỳ Duyên bị nhân viên an ninh ở Miss Universe nhắc nhở

Kể từ khi lên đường sang Mexico thi Miss Universe 2024 , nhất cử nhất động của Hoa hậu Kỳ Duyên đều được fan sắc đẹp trong nước cập nhật liên tục. Ở hành trình vừa qua, nàng hậu Việt ghi điểm với gu thời trang ấn tượng, nhờ vậy mà thu hút truyền thông quốc tế. Đơn cử như mới đây, cư dân mạng chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Kỳ Duyên bước ra cửa khách sạn.

Người đẹp sinh năm 1996 thay đổi phong cách khi không chọn váy áo như mọi khi mà diện một chiếc quần ngắn ôm sát, phần trên là áo rộng với điểm nhấn là chiếc thắt lưng cao. Kết hợp một outfit năng động thì Kỳ Duyên chọn kiểu tóc thẳng đơn giản buộc ra phía sau, phối thêm chiếc kính đen cá tính. Việc thay đổi phong cách ăn mặc của Miss Universe Vietnam nhận được nhiều lời khen.

Kỳ Duyên được truyền thông quốc tế săn đón ở Miss Universe

Ngay khi thấy Kỳ Duyên và dải sash Việt Nam, nhiều phóng viên đứng ở bên ngoài khách sạn đã liên tục gọi Kỳ Duyên để bắt hình. Nàng hậu cũng đã đứng lại tương tác, thoải mái tạo dáng và vẫy tay chào ống kính truyền thông. Tuy nhiên khoảnh khắc giao lưu của Kỳ Duyên không đến 30 giây liền bị ngắt đứt bởi nhân viên an ninh. Nhân viên gần đó đã tiến đến và yêu cầu Kỳ Duyên di chuyển nhanh.

Trước Kỳ Duyên cũng có nhiều nàng hậu cũng bị nhân viên an ninh và ekip thúc giục di chuyển vì đứng lại giao lưu với truyền thông. Có thể thấy ekip Miss Universe ở Mexico rất nghiêm ngặt và kỷ luật, tất cả là để đảm bảo an toàn cho thí sinh một cách tốt nhất.

Nhân viên ở Miss Universe phải thúc giục Kỳ Duyên di chuyển nhanh

Những ngày qua, hành trình của Kỳ Duyên ở Miss Universe luôn được công chúng trong nước quan tâm. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến tích cực thì đại diện Việt Nam cũng vấp phải những tranh cãi.

Đơn cử như trong đoạn clip được ghi lại phía bên trong hậu trường Miss Universe, đại diện Việt Nam đã được phía truyền hình phỏng vấn. Tuy nhiên, Kỳ Duyên lại để lộ việc ấp úng, nói bập bẹ tiếng Anh. Khi nhận được câu hỏi, người đẹp sinh năm 1996 chỉ trả lời câu đơn giản và thể hiện rõ sự lúng túng.

Kỳ Duyên nói trên sóng: "Hello everyone. Yes. I really love you guys. I like Mexico. I love people in Mexico. I love the Mexican food. Yes. Really delicious" (Tạm dịch: Xin chào tất cả mọi người. Tôi thật sự yêu các bạn. Tôi thích Mexico. Tôi yêu con người ở Mexico. Tôi yêu đồ ăn Mexico. Thật sự rất ngon). Netizen cho rằng Kỳ Duyên cần phải trau dồi hơn nữa để thể hiện bản thân, trò chuyện và giao lưu với các thí sinh hơn nữa để gây ấn tượng tại cuộc thi này, chứ không chỉ quanh đi quẩn lại những câu giao tiếp quá đơn giản như "I love...", "I like...".

Kỳ Duyên được phỏng vấn tại hậu trường khi tham gia cuộc thi Miss Universe (Nguồn: Bossgirl Baeauty)

Hay trước đó, trong clip chưa đầy 1 phút trên trang chủ Miss Universe , Kỳ Duyên gửi lời chào tới khán giả và giới thiệu bản thân là Miss Universe Vietnam 2024 bằng tiếng Anh. Sau đó, người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ bằng tiếng Việt: "Duyên cảm thấy rất vui và tự hào khi được đại diện cho Việt Nam tham gia đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất hành tinh - Miss Universe 2024 . Trong hành trình sắp tới của Duyên sẽ có nhiều điều thú vị và đáng mong chờ. Mọi người hãy cùng Duyên nhấn subcribe cho kênh Youtube Miss Universe 2024 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại".

Kỳ Duyên xuất hiện trên trang chủ Miss Universe

Cư dân mạng cho rằng trong suốt hành trình vừa qua, Kỳ Duyên như học thuộc lòng câu chào và giới thiệu bản thân chứ không sử dụng tiếng Anh một cách trôi chảy, tự nhiên. Một số người cho rằng đoạn kêu gọi khán giả đăng ký kênh cho Miss Universe khá đơn giản nhưng Kỳ Duyên cũng không nói được bằng tiếng Anh thì khó chấp nhận được. Đoạn clip được đăng tải trên kênh chính thức của Miss Universe nên đối tượng khán giả ở quốc tế rất đông, việc không sử dụng tiếng Anh sẽ làm hạn chế khả năng kết nối của Kỳ Duyên với fan nước ngoài.

Mặt khác, một bộ phận cư dân mạng tỏ ý bênh vực Kỳ Duyên trước nhưng bình luận tiêu cực. Netizen cho rằng tiếng Anh không phải là yếu tố quyết định đến kết quả chung cuộc ở Miss Universe, quan trọng là tinh thần, khả năng truyền năng lượng cùng với câu chuyện mà đại diện mang đến. Cư dân mạng còn dẫn chứng nhiều người đẹp có hạn chế về tiếng Anh nhưng vẫn gặt hái kết quả tốt, đơn cử là H'Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018. Vì vậy, các fan sắc đẹp cho rằng nên ủng hộ cho những cô gái Việt Nam thi quốc tế thay vì chỉ trích tiêu cực.

Cư dân mạng cho rằng Kỳ Duyên để lộ hạn chế tiếng Anh ở cuộc thi quốc tế