Ký kết “xuyên quốc gia” cho doanh nghiệp FDI qua nền tảng FPT.eContract

Nền tảng pháp lý vững chắc của ký kết điện tử trong nước và quốc tế



Ngày 26/12, hội thảo "Hợp đồng điện tử ký kết với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp FDI" đã được Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) tổ chức, với sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam, nhằm tháo gỡ nhiều vướng mắc khi sử dụng hợp đồng điện tử trong giao dịch quốc tế cho doanh nghiệp FDI.

Hiện nay, hợp đồng điện tử đã và đang bắt đầu được ứng dụng tại nhiều doanh nghiệp, tạo ra những thay đổi tích cực trong công tác vận hành, quản trị tổ chức. Bài toán chuyển đổi hình thức ký kết đối với các giao dịch trong nước phần nào đã được tháo gỡ nhờ những điển hình thành công trong việc ứng dụng hợp đồng điện tử; tuy nhiên, vấn đề ký kết "xuyên quốc gia" của các doanh nghiệp FDI hoặc giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài vẫn gây ra nhiều băn khoăn về hình thức thực hiện, tính pháp lý của hợp đồng điện tử.

Các diễn giải giải đáp thắc mắc từ doanh nghiệp FDI về việc ứng dụng hợp đồng điện tử.

Chia sẻ về tính pháp lý của hợp đồng điện tử trong giao dịch quốc tế, ông Lê Đức Anh - Giám đốc Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương - nhấn mạnh: "Tính hợp lệ của hợp đồng điện tử dựa trên hai điều kiện: khả năng xác minh danh tính của chủ thể ký và ứng dụng chữ ký số, chống giả mạo nội dung hợp đồng. Đây là hai điều kiện không thể thiếu để tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử xác nhận một hợp đồng điện tử. Các hợp đồng điện tử được chứng thực bởi Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam và Bộ Công Thương đều thỏa mãn hai yếu tố trên. Hợp đồng điện tử có chứng thực CeCA hay còn gọi là hợp đồng điện tử có tích xanh được gắn tích xanh chứng thực của CeCA và Bộ Công Thương, có thể hạn chế tối đa rủi ro khi sử dụng hợp đồng điện tử để làm bằng chứng, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, có khả năng tra cứu tính xác thực trên Trục phát triển hợp đồng điện tử quốc gia, được hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh, gắn chữ ký số của Bộ Công Thương trên hợp đồng và được công nhận bởi bên thứ ba".

Ông Lê Đức Anh - Giám đốc Trung tâm Tin học và Công nghệ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương - chia sẻ về hợp đồng điện tử có tích xanh.

Hiện nay, FPT IS là một trong 5 đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử, tham gia vào Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam. Là tổ chức CNTT đã và đang cung cấp hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ tối đa việc ký kết điện tử từ hợp đồng điện tử FPT.eContract, chữ ký số từ xa FPT.eSign kết hợp cùng các phương thức định danh điện tử eKYC, giải pháp chống giả mạo xác thực số FPT.IDCheck, FPT IS là một trong những đơn vị đầu tiên phối hợp cùng Bộ Công thương tiến hành khảo sát và tích hợp với Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống.

Tối ưu quy trình ký kết quốc tế cho doanh nghiệp FDI

Từ vai trò là nhà cung cấp giải pháp hợp đồng điện tử FPT.eContract, ông Lê Thanh Bắc - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Điện tử, FPT IS - chia sẻ: "Các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam gặp nhiều bất cập trong việc ký kết hợp đồng như: đối tác ở nước ngoài, không có pháp nhân tại Việt Nam; doanh nghiệp tại Việt Nam nhưng quy trình theo công ty mẹ tại nước ngoài... Những vấn đề này gây ra nhiều khó khăn về hình thức ký kết, xác minh người ký, giải quyết quyền lợi khi có tranh chấp; hay việc sử dụng nền tảng ký kết chưa được cấp phép tại Việt Nam; vướng mắc trong quá trình vận hành do không nhận được sự hỗ trợ sử dụng".

Ông Lê Thanh Bắc - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Điện tử FPT, FPT IS - chia sẻ về hệ thống chứng thực tài liệu điện tử của FPT.eContract.

"Thấu hiểu bài toán đó, đội ngũ chuyên gia của FPT IS đã phát triển giải pháp hợp đồng điện tử FPT.eContract. Với quy trình đơn giản, hỗ trợ nhiều hình thức ký kết, linh hoạt tích hợp với hệ thống của doanh nghiệp, FPT.eContract đã giải quyết bài toán ký kết điện tử an toàn và nhanh chóng cho nhiều tổ chức FDI. FPT IS đã triển khai giải pháp cho các doanh nghiệp FDI hàng đầu Việt Nam như Samsung, Unilever, C.P Việt Nam… qua đó, giúp gia tăng hiệu suất, tối ưu chi phí nguồn lực và giảm thiểu thời gian ký kết", ông Bắc cho biết thêm.

Đặc biệt, trên nền tảng FPT.eContract, người ký có thể xác thực thẻ căn cước công dân gắn Chip và nhận diện khuôn mặt với độ chính xác 100% dựa trên công nghệ AI chống giả mạo xác thực đạt tiêu chuẩn quốc tế (ISO 30107-3) của giải pháp chống giả mạo xác thực số FPT.IDCheck.

Từ năm 2020, FPT IS đã tiên phong phát triển giải pháp hợp đồng điện tử FPT.eContract. Đến nay, nền tảng đã ghi nhận gần 2 triệu giao dịch được ký kết, sử dụng bởi trên 4 triệu đối tác ký là các doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc. Để tìm hiểu thêm thông tin về hợp đồng điện tử FPT.eContract, vui lòng tham khảo tại đây hoặc kết nối với hotline 1900 636 191.