Kỳ lân robot Trung Quốc xuất xưởng robot hình người thứ 5.000, tuyên chiến sòng phẳng với Tesla Optimus của Elon Musk

Ngày 8 tháng 12, tại Thượng Hải, Trung Quốc, AgiBot (Startup được mệnh danh là kỳ lân công nghệ của Trung Quốc) đã chính thức thông báo robot hình người đa dụng thứ 5.000 của họ, mẫu Lingxi X2, đã rời dây chuyền và sẵn sàng bước vào các thử nghiệm và ứng dụng thực tế.

Với con số 5.000 sản phẩm, AgiBot cho rằng công ty đã đạt mức độ trưởng thành mới, đủ năng lực bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt toàn diện. Theo dữ liệu nội bộ, tổng sản lượng hiện tại của ba dòng sản phẩm chính gồm 1.742 robot thuộc dòng Expedition, 1.846 robot thuộc dòng Lingxi và 1.412 robot thuộc dòng Spirit, phản ánh sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái robot mà doanh nghiệp đang xây dựng.

Lingxi X2, tâm điểm của sự kiện lần này, sở hữu 28 bậc tự do, trọng lượng 33,8 kg cùng hệ thống phần cứng được AgiBot tự phát triển hoàn toàn. Các thành phần như bộ điều khiển tiểu não, bộ điều khiển miền, hệ thống quản lý năng lượng thông minh và mô đun khớp cốt lõi đều được thiết kế nhằm tối ưu khả năng vận động và nhận thức.

AgiBot mô tả đây là robot hình người đầu tiên của hãng thực sự đạt được tính linh hoạt và tương tác theo thời gian thực, với phản hồi ở mức mili giây và khả năng suy luận dựa trên thị giác, cho phép robot thực hiện nhiều tác vụ đòi hỏi sự chính xác lẫn tốc độ cao.

Trong buổi công bố, ông Wang Chuang, đối tác và phó chủ tịch cao cấp của AgiBot, nhấn mạnh rằng việc xuất xưởng đơn vị thứ 5.000 không chỉ là một con số mà còn là minh chứng cho các giai đoạn phát triển có tính hệ thống của công ty.

Ông cho rằng sản phẩm đầu tiên chỉ là lời khẳng định về tính khả thi, đơn vị sản phẩm thứ 200 phản ánh sự ổn định vượt qua nguyên mẫu thí nghiệm, đơn vị sản phẩm thứ 1.000 cho thấy robot đã đủ khả năng hoạt động ngoài đời thực và đơn vị thứ 5.000 là dấu hiệu AgiBot đã sẵn sàng cho thương mại hóa quy mô lớn.

Theo đó, Wang dự đoán sản lượng robot hình người của doanh nghiệp có thể đạt mức 5.000 sản phẩm mỗi năm trong tương lai gần.

Tốc độ phát triển của AgiBot diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nổi lên như một trong những quốc gia dẫn đầu về robot công nghiệp và robot dịch vụ. Dữ liệu mới nhất cho thấy sản lượng robot công nghiệp trong hai tháng đầu năm đã tăng 27 phần trăm so với cùng kỳ, đạt hơn 91.000 sản phẩm, trong khi robot dịch vụ tăng 36 phần trăm, lên đến 1,5 triệu đơn vị. Với môi trường phát triển mạnh mẽ như vậy, việc AgiBot đặt mục tiêu cạnh tranh với Optimus của Elon Musk được xem là bước đi phù hợp theo xu thế.

Theo South China Morning Post , AgiBot đã trở thành một trong những doanh nghiệp robot quan trọng tại Thượng Hải với cơ sở tại Khu mới Lingang. Không dừng lại ở đó, công ty dự kiến mở rộng với một nhà máy mới tại Pudong, nhằm nâng công suất sản xuất lên hơn 400 robot mỗi tháng để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh từ thị trường công nghiệp.

Ông Yao Maoqing, chủ tịch đơn vị trí tuệ hiện thân của AgiBot, cho biết trong năm nay công ty tập trung đưa robot vào những kịch bản công nghiệp cụ thể, thay thế con người ở những nhiệm vụ hạn chế nhưng mang lại giá trị thực tế cho doanh nghiệp.

AgiBot được thành lập vào tháng 2 năm 2023 bởi Peng Zhihui, một gương mặt nổi bật từng tham gia chương trình “Genius Youth” của Huawei. Chỉ sáu tháng sau khi thành lập, công ty đã ra mắt Raise A1, mẫu robot hình người đầu tiên, thể hiện tốc độ phát triển mà ít doanh nghiệp nào có thể đạt được trong ngành công nghệ phần cứng phức tạp này.

Bên cạnh Lingxi X2, AgiBot còn sở hữu dòng sản phẩm Yuanzheng A2, cao 175 cm, nặng 55 kg và có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tinh vi như xâu kim nhờ hệ thống cảm biến AI và khả năng xử lý đa phương thức gồm văn bản, âm thanh và hình ảnh.

Danh mục sản phẩm của công ty hiện trải dài nhiều phân khúc, từ A2 Max đến các mẫu robot dịch vụ như A2-W, X1 và X1-W, cho thấy tham vọng xây dựng hệ sinh thái robot toàn diện.

Không chỉ tập trung vào phần cứng, AgiBot còn đầu tư mạnh vào công nghệ AI. Tháng 3 năm 2025, công ty ra mắt Genie Operator-1 (GO-1), mô hình AI được thiết kế để xử lý lượng lớn dữ liệu hình ảnh và video nhằm nâng cao khả năng hiểu hành động con người và thực hiện nhiệm vụ trong môi trường thực. GO-1 hoạt động dựa trên khung Vision-Language-Latent-Action, kết hợp hiểu cảnh, lập kế hoạch và thực thi hành động.

Mô hình ngôn ngữ - thị giác đảm nhiệm phần nhận thức môi trường, hệ thống chuyên gia chuyển động giúp tinh chỉnh vận động, trong khi bộ lập kế hoạch ẩn dự đoán hành động phù hợp. Được huấn luyện trên bộ dữ liệu AgiBot World, chứa hơn một triệu quỹ đạo robot thuộc 217 nhiệm vụ, GO-1 đã nâng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ từ 46 phần trăm lên 78 phần trăm, đặc biệt hiệu quả trong các hoạt động thường ngày như rót nước hay phục vụ đồ uống.

Sự kết hợp giữa hệ thống robot được sản xuất hàng loạt và mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến cho thấy chiến lược rõ ràng của AgiBot: tạo ra các robot hình người không chỉ có khả năng vận động mà còn sở hữu trí tuệ đủ để trở thành tác nhân tự chủ trong nhiều môi trường khác nhau. Đây cũng là lý do công ty tin rằng GO-1 sẽ góp phần đẩy nhanh việc ứng dụng robot hình người trong công nghiệp, dịch vụ và sau đó là hộ gia đình trong vòng năm năm tới.

Với việc xuất xưởng Lingxi X2 và đẩy mạnh phát triển GO-1, AgiBot đang khẳng định tham vọng tham gia cuộc đua toàn cầu giữa các doanh nghiệp phát triển robot hình người. Khi Optimus của Tesla vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và nhiều doanh nghiệp khác cũng đang tăng tốc, sự xuất hiện của AgiBot như một đối thủ đáng gờm cho thấy ngành robot hình người đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt với tốc độ đổi mới chưa từng có.