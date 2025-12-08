Kỷ lục 1,2 triệu tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Cổ phiếu Vingroup (mã VIC) mở phiên đầu tuần bằng mức tăng kịch trần lên 152.700 đồng, đánh dấu 2 phiên tăng trần liên tiếp sau khi giá được điều chỉnh một nửa do chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng 1:1.

Đà tăng mạnh này đã đưa vốn hóa Vingroup tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng, giúp tập đoàn trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam chạm cột mốc này. Quy mô vốn hóa của Vingroup hiện gấp đôi Vietcombank – đơn vị đứng thứ hai, và gần tương đương tổng vốn hóa của bốn ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank cộng lại.

Cùng với nhịp tăng của cổ phiếu VIC, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng tăng tương ứng. Theo số liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của ông đã đạt 27,1 tỷ USD, tăng thêm 1,6 tỷ USD chỉ trong một ngày. Thành tích này đưa ông lên vị trí thứ 84 trong danh sách những người giàu nhất thế giới và thiết lập mức kỷ lục mới tại Việt Nam.

Ngày hôm nay 8/12, Vingroup đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, dự kiến phát hành 3,9 tỷ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 77.000 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành cổ phiếu thưởng lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ vượt Hòa Phát, trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn, chỉ xếp sau Vietcombank, MB và VPBank.

Mới đây nhất, Tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng dự chi 28 triệu USD (hơn 700 tỷ đồng) lập công ty con tại Kinshasa, Congo, nhằm nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và xe điện. Cuối tháng 10, Vingroup đã ký MoU với Congo về dự án đại đô thị ven sông rộng khoảng 6.300 ha, đồng thời nghiên cứu chuyển đổi hơn 300.000 xe xăng sang xe điện, phát triển hệ thống xe buýt điện và hạ tầng sạc.

Cổ phiếu Vingroup tăng tốc trong bối cảnh hệ sinh thái Vingroup mở rộng với tốc độ nhanh chóng mặt. Trong tháng 10, ông Phạm Nhật Vượng và gia đình đã lần lượt thành lập loạt doanh nghiệp mới trải dài nhiều lĩnh vực, từ thép (VinMetal), dưỡng lão (Vin New Horizon) đến giải trí (V-Film).

VinFast - hãng xe điện của Vingroup vẫn đang mở rộng thị trường và ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh số ấn tượng. Ngoài thị trường Việt Nam, nhà sản xuất xe điện này cũng đang có nhiều động thái để tăng hiện diện tại Mỹ, châu Âu và một số nước châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Philippines.

Ở mảng hạ tầng, thông qua công ty con VinSpeed, tập đoàn của tỷ phú Vượng đang đề xuất đầu tư 3 tuyến đường sắt tốc độ cao gồm TP.HCM - Cần Giờ (tổng vốn 3,3 tỷ USD); Hà Nội - Quảng Ninh (5,54 tỷ USD); và đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (61 tỷ USD không tính chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng).

Ở mảng năng lượng, thông qua công ty con VinEnergo, tập đoàn đã khởi công dự án nhiệt điện khí lớn nhất Việt Nam - LNG Hải Phòng - công suất 4.800 MW, vốn khoảng 7,7 tỷ USD.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu thuần của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng 34%. Lãi sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm ngoái. Với mức này, họ hoàn thành 76% kế hoạch năm nay.

Tính tới ngày 30/9, tổng tài sản của Vingroup đã tăng 30% từ đầu năm, đạt 1,08 triệu tỷ đồng. Nợ vay tài chính ở mức hơn 321.900 tỷ, tăng 44% từ đầu năm, gấp 2 lần vốn chủ sở hữu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 52.505 tỷ.