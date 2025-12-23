Kỷ nguyên mới của TOD: Khi đô thị hiện đại thoát khỏi lõi nội đô để tiến gần thiên nhiên

Tuy nhiên, khi mạng lưới giao thông được mở rộng, TOD không còn là "đặc quyền" của trung tâm thành phố, mà trở thành động lực tái cấu trúc không gian sống hiện đại: gần gũi thiên nhiên hơn, bền vững hơn và tiệm cận trực tiếp với nhu cầu sống – làm việc – nghỉ ngơi của thế hệ cư dân mới.

Mô hình TOD: Xu thế phát triển tất yếu của đô thị hiện đại

Trong bối cảnh các đô thị lớn, đặc biệt là TP.HCM, ngày càng trở nên chật chội bởi mật độ dân cư gia tăng, quỹ đất thu hẹp và áp lực giao thông hiện hữu, mô hình TOD (Transit-Oriented Development) dần được nhìn nhận như một giải pháp chiến lược, giúp việc di chuyển trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện hơn. Thực tế, làn sóng này đang được nhân rộng mạnh mẽ nhưng chủ yếu vẫn tập trung tại nội đô hoặc các đô thị vệ tinh, nơi ghi nhận giá trị bất động sản quanh các tuyến đường sắt và vành đai tăng tới 75% so với thời điểm mở bán (theo CBRE Việt Nam), phản ánh sức cầu lớn nhưng nguồn cung vẫn chưa thực sự đa dạng về không gian sinh thái.

Hình minh họa ga Cần Giờ - kết nối trực tiếp với Vịnh Tiên, cửa ngõ Vinhomes Green Paradise.

Bên cạnh đó, nhu cầu sống cân bằng và gần gũi với thiên nhiên đang thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng "di cư xanh" của cư dân hiện đại. Tại Việt Nam, báo cáo của Batdongsan.com.vn (Quý II/2025) cho thấy 86% người mua quan tâm đến bất động sản xanh và 88% sẵn sàng chi trả cao hơn cho không gian sống bền vững, tốt cho sức khỏe. Đô thị ven biển gắn với TOD đang trở thành mô hình nâng cấp, mở rộng không gian sống sinh thái quy mô lớn nhưng vẫn đảm bảo kết nối hiệu quả với trung tâm. Trên thế giới, những hình mẫu như Dubai Marina, Sentosa hay Manhattan đã chứng minh giá trị vượt trội của mô hình này – nơi môi trường sống đẳng cấp song hành cùng sức hút du lịch và trải nghiệm gắn với thiên nhiên.

Cùng với xu hướng đó, Vinhomes Green Paradise tiên phong đón đầu xu thế này tại TP.HCM với đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ vừa chính thức động thổ vào ngày 19/12 vừa qua. Với quy hoạch đồng bộ cùng mạng lưới hạ tầng tỷ đô như cầu Cần Giờ và các trục liên vùng, dự án tạo nên cú hích hạ tầng mạnh mẽ với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ. Đặc biệt, khi tuyến cao tốc được thiết kế tốc độ 350km/h đi vào vận hành, hành trình di chuyển từ dự án đến trung tâm TP.HCM dự kiến sẽ chỉ còn vỏn vẹn 13 phút, đặt nền móng cho một phong cách sống mới tại vùng ven biển Cần Giờ.

Lễ động thổ tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ diễn ra vào 19/12 vừa qua.

Khi TOD rời lõi nội đô: chuẩn sống thành thị mới mở ra tại tâm điểm Vịnh Tiên

Khi TOD không còn bị giới hạn trong lõi nội đô, giá trị của mô hình này bắt đầu dịch chuyển từ bài toán di chuyển sang bài toán chất lượng sống. Mô hình đô thị TOD lúc này không chỉ rút ngắn khoảng cách, mà còn cho phép cư dân thành thị mở ra một chuẩn sống mới, nơi không gian sống mở rộng hơn với thiên nhiên, nhưng vẫn giữ nhịp kết nối liền mạch với trung tâm thành phố. Trong bức tranh đó, Vịnh Tiên nổi lên như một minh chứng rõ nét cho giai đoạn phát triển tiếp theo của TOD tại TP.HCM – nơi mô hình này được "mở khóa" khỏi mật độ nén, để vận hành trọn vẹn giữa không gian rừng – biển đặc trưng.

Vịnh Tiên – nơi trải nghiệm trọn vẹn các giá trị sống biểu tượng, từ tiện ích, vị trí đến không gian sống thấm đẫm tinh thần kiến trúc châu Âu thanh nhã

Điểm khác biệt của TOD tại Vịnh Tiên không nằm ở việc "đi vào trung tâm", mà ở khả năng kết nối trung tâm từ một chuẩn sống ven biển hoàn toàn mới. Tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành – Cần Giờ, với thời gian di chuyển dự kiến chỉ 13 phút, đã thu hẹp đáng kể ranh giới giữa lõi đô thị và vùng sinh thái ven biển. Khi trung tâm trở thành điểm đến linh hoạt thay vì áp lực thường nhật, không gian sống tại Vịnh Tiên được tái định nghĩa: rộng rãi hơn, cân bằng hơn, nhưng không tách rời khỏi nhịp sống hiện đại của TP.HCM.

Giữa vùng lõi Vịnh Tiên, Masterise Agents giới thiệu hai phân khu thấp tầng Rowhouse và Compound – hai sắc thái sống được hình thành trực tiếp từ nền tảng TOD ven biển. Cả hai cùng tọa lạc tại giao điểm của hai trục huyết mạch quan trọng bậc nhất toàn khu, tạo nên lợi thế hiếm có về kết nối và tổ chức không gian sống. Trục Tương Lai rộng 50m dẫn thẳng đến nhà ga Metro Depot và hệ tiện ích biểu tượng, trong khi trục Thời Đại rộng 35m kết nối trực tiếp đến Nhà hát Sóng Xanh và Vincom Mega Mall, giúp việc di chuyển trong toàn khu diễn ra nhanh chóng và liền mạch.

Phân khu Rowhouse nơi phong cách "Sống xanh – Sống phóng khoáng – Sống hiện đại" được thể hiện trọn vẹn trong từng chi tiết.

Chính vị trí giao thoa này mang lại "lợi thế kép" cho hai phân khu Rowhouse và Compound: một mặt thừa hưởng khả năng tiếp cận hạ tầng TOD hiệu quả, mặt khác mở ra tầm nhìn và trải nghiệm sống khác biệt giữa hệ cảnh quan rừng – biển đặc trưng của siêu đô thị ven biển. Chỉ trong vài phút di chuyển, cư dân dễ dàng tiếp cận quần thể vui chơi – giải trí quy mô 122ha, từ công viên Lễ hội 5 châu, Safari, trung tâm Outlet 20ha đến bộ đôi sân golf 18 hố, quảng trường Welcome Park và Vincom Mega Mall, hình thành một hệ sinh thái tiện ích toàn diện, vận hành đồng bộ cùng nhịp sống cư dân.

Trong bối cảnh TOD rời khỏi lõi nội đô, hai phân khu được giới thiệu bởi Masterise Agents, Rowhouse và Compound tại vùng lõi Vịnh Tiên, không đơn thuần là những không gian sát bên biển, mà đại diện cho một bước chuyển trong tư duy lựa chọn nơi an cư. Tại đây, kết nối 13 phút không chỉ là lợi thế hạ tầng, mà là điều kiện để cư dân tận hưởng trọn vẹn một chuẩn sống cân bằng – nơi thiên nhiên, tiện ích và đô thị hiện đại cùng song hành trong một tổng thể hài hòa.