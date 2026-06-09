Kỳ tích hơn nửa tỷ USD của Tập đoàn Việt trên đất Lào anh em

Ngày 8/6, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa–Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội - dẫn đầu đã đến chào và hội kiến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, nhân dịp đoàn lãnh đạo cấp cao Lào sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 (tổ chức tại Hà Nội).

Thủ tướng Lào (bên phải) trò chuyện cùng ông Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Đinh Hòa/Thời Đại

Tại buổi trò chuyện, Thủ tướng Lào cho biết, mỗi lần trở lại Hà Nội, ông đều cảm nhận rõ sự phát triển của Thủ đô và luôn có cảm giác như được trở về quê hương của mình.

Theo ông, chuyến thăm Việt Nam lần này là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau khi được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào nhiệm kỳ mới, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Lào đối với quan hệ Việt Nam-Lào, báo Thời Đại thông tin.

Cùng ngày, Thủ tướng Lào cũng gặp gỡ và trao đổi với ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG).

Lãnh đạo VRG diện kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone tại Hà Nội ngày 8/6. Ảnh: VRG

Trải quả hơn 2 thập kỷ đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước bạn Lào, Tập đoàn VRG đã có những đóng góp không hề nhỏ cho kinh tế Lào; gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, tạo việc làm ổn định, bền vững cho người lao động địa phương.

Tính đến cuối năm 2025, các dự án của VRG tại Lào đã khai thác gần 380.000 tấn mủ cao su, đạt doanh thu hơn 621 triệu USD (hơn nửa tỷ USD), kim ngạch xuất khẩu trên 530 triệu USD và nộp ngân sách Nhà nước Lào hơn 29 triệu USD.

Các dự án hiện tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.700 lao động, với thu nhập bình quân 350 USD/người/tháng (hơn 9 triệu VND).

Tập đoàn VRG "chạm" vào loạt mục tiêu Phát triển bền vững của LHQ

Champasak, Savannakhet, Salavan, Bolykhamxay và Oudomxay là 5 tỉnh mà Tập đoàn VRG đã "chọn mặt gửi vàng" để thành lập 6 công ty với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 254,54 triệu USD.

Điều đáng nói, 2 trong số 5 tỉnh này, là Champasak và Oudomxay, trước đó vẫn có những huyện "còn nghèo đói". Đến năm 2024, 7 huyện của 2 tỉnh này mới được tuyên bố là “không còn nghèo đói”.

Cây cao su của VRG đã giúp nhiều người dân Lào cải thiện đời sống. Ảnh minh họa.

BorgenProject (tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, trụ sở tại Mỹ) cho biết, cơ sở hạ tầng vật chất đóng vai trò then chốt trong việc giảm nghèo ở Lào. Mạng lưới đường bộ, đường sắt, nguồn nước sạch và các trung tâm y tế trực tiếp cải thiện sinh kế nông thôn.

Hiểu rõ điều này, xuyên suốt hành trình hơn 20 năm hoạt động tại Lào, Tập đoàn VRG đã dành tổng hơn 9,5 triệu USD để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước và nhiều công trình phúc lợi xã hội, góp phần cải thiện đời sống người dân Lào, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương có dự án.

Những nỗ lực của Tập đoàn VRG tại Lào không chỉ "chạm" vào một mục tiêu, mà trải rộng trên ít nhất 5 trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc, trong đó phải kể đến các mục tiêu SDG 1: Xóa nghèo; SDG 2: Xóa đói; SDG 3: Sức khỏe và cuộc sống tốt; SDG 4: Giáo dục chất lượng; SDG 8: Việc làm tốt và tăng trưởng kinh tế...

Cùng với chính phủ Lào, các tổ chức đa phương quan trọng như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)... Tập đoàn VRG của Việt Nam đang góp phần quan trọng cùng quốc gia Đông Nam Á này đạt được những mục tiêu quốc gia quan trọng.

Đó là lý do, tại cuộc gặp Tập đoàn VRG ngày 8/6, Thủ tướng Lào bày tỏ mong muốn VRG tiếp tục mở rộng đầu tư, phát huy hiệu quả các dự án hiện có, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển bền vững của Lào trong thời gian tới.

Những thành tựu nổi bật của Tập đoàn VRG tại Lào hơn 20 năm qua. Nguồn thông tin: VRG

Hiện, Lào đang thực hiện một lộ trình đầy tham vọng nhằm xóa đói giảm nghèo và rời khỏi nhóm các Quốc gia kém phát triển nhất (LDC) vào năm 2026. Quốc gia này đã đạt được những bước tiến đáng kể nhờ các chương trình đầy tham vọng do chính phủ lãnh đạo và các mối quan hệ đối tác quốc tế quan trọng.

Đồng thời, chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia của Lào đến năm 2030 hướng đến sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo. Kế hoạch này nhấn mạnh vào cơ sở hạ tầng sạch, đào tạo nghề cho phụ nữ, nông nghiệp hữu cơ và quy hoạch đô thị xanh.