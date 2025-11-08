Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kỳ tích: Tìm thấy người thứ 2 trong 3 người ở Lý Sơn bị sóng cuốn trôi sau 2 ngày

08-11-2025 - 21:30 PM | Xã hội

Ông Lê Văn Sanh, người thứ 2 trong 3 người bị sóng cuốn mất tích ở Lý Sơn giữa lúc bão số 13 sắp đổ bộ được tìm thấy sau gần 2 ngày trên biển

Chiều 8-11, lãnh đạo đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết 2 trong 3 nạn nhân bị mất tích trên biển trong thời điểm xảy ra bão số 13 đã được tìm thấy. 

Người được tìm thấy mới nhất là ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, ngụ thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn).

Kỳ tích: Tìm thấy người thứ 2 trong 3 người ở Lý Sơn bị sóng cuốn trôi sau 2 ngày- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Sanh thời điểm được tìm thấy vẫn bơi khỏe trên biển sau gần 2 ngày bị sóng cuốn

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ 10 phút ngày 8-11, ông Sanh được một tàu ở Lý Sơn tìm thấy tại vùng biển Bình Định (cũ) trong tình trạng không có áo phao. "Thời điểm tàu An Vĩnh tìm thấy anh Sanh không hề có bất kỳ vật dụng gì hỗ trợ, không áo phao… và anh Sanh vẫn bơi khỏe trên biển" - lãnh đạo đặc khu Lý Sơn cho biết.

Ngay sau khi phát hiện anh Sanh, tàu tìm kiếm đã đưa nạn nhân lên tàu, tiến hành sơ cứu, chăm sóc ban đầu. Hiện sức khỏe của nạn nhân vẫn ổn định.

Video tàu An Vĩnh cứu ông Lê Văn Sanh 

Hiện tàu An Vĩnh tiếp tục hành trình tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Anh Sanh là người thứ 2 được tìm thấy trong 3 người bị sóng cuốn trôi giữa bão số 13.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 8-11, tàu Hải Nam 39, khi đi qua vùng biển giáp ranh Quảng Ngãi - Gia Lai đã phát hiện một người đàn ông trôi dạt trên biển và cứu vớt.

Nạn nhân được xác định là ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn). Thời điểm được tìm thấy, sức khỏe ông Quang còn yếu nhưng tinh thần ổn định. Vị trí phát hiện cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.

Sau khi được cứu vớt lên tàu, ông Quang kiên quyết ở lại tàu, hướng dẫn vị trí cho các tàu tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Kỳ tích: Tìm thấy người thứ 2 trong 3 người ở Lý Sơn bị sóng cuốn trôi sau 2 ngày- Ảnh 2.

Ông Phan Duy Quang (trái) được tàu hàng cứu khi đang trôi dạt trên biển lúc 8 giờ 45 phút ngày 8-11

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, chiều 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây, xã An Vĩnh) giữa lúc bão số 13 sắp đổ bộ, do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Phát hiện sự việc, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, thôn Tây An Vĩnh) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thuyền thúng ra ứng cứu.

Sau khi cứu được ông Cường, do sóng lớn, thuyền thúng bị cuốn trôi và cả 3 người đều mất liên lạc với bờ. Đồn biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền địa phương đã huy động tàu Thành Tâm (VT 0035) tổ chức tìm kiếm. Nhưng sau đó phải tạm dừng vì sóng to, gió lớn.

Đến ngày 7-11, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) điều trực thăng tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại vùng biển Lý Sơn, song chưa phát hiện thêm tung tích.

Theo T. Trực

Người lao động

