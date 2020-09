Kỳ vọng thủy điện hồi phục và dòng vốn ETF, cổ phiếu REE áp sát đỉnh lịch sử năm 2018

Theo báo cáo hợp nhất 6 tháng đầu năm được công bố, REE đạt 681,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lãi 1.620 tỷ đồng được thông qua, REE mới chỉ hoàn thành 42% chỉ tiêu đề ra.

Dù KQKD nửa đầu năm sụt giảm, tuy nhiên giá cổ phiếu REE đang có những diễn biến tích cực. Kết thúc phiên giao dịch 9/9, thị giá REE đạt 37.150 đồng, tăng 7,4% so với đầu năm, vượt trội so với thị trường chung. Không những vậy, thị giá REE hiện cũng tương đương với đỉnh lịch sử năm 2018.

Kỳ vọng về hoạt động kinh doanh khởi sắc trong nửa cuối năm cũng như câu chuyện dòng vốn ETF đang là yếu tố hỗ trợ REE thời gian gần đây.

REE áp sát đỉnh lịch sử năm 2018

Kỳ vọng thủy điện hồi phục trong nửa cuối năm

Trong nửa đầu năm, lợi nhuận REE sụt giảm so với cùng kỳ năm trước có nguyên nhân chủ yếu từ mảng kinh doanh hạ tầng, điện nước khi chỉ đem về 332 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước do tình hình thủy văn bất lợi. Mảng cơ điện lạnh cũng giảm 44 tỷ đồng lợi nhuận, nguyên nhân do dịch bệnh ảnh hưởng làm chậm tiến độ các dự án của công ty.

Dù vậy, tình hình có thể sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn trong nửa cuối năm khi lượng mưa có thể được cải thiện. Theo dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong nửa cuối năm nay nhiều khả năng sẽ diễn ra mưa lũ với cường độ lớn ở khu vực miền Trung và phía Nam sau khi trải qua giai đoạn nắng nóng vừa qua.

Theo đánh giá của CTCK Mirae Asset, nửa cuối năm 2020 triển vọng kinh doanh của REE sẽ khởi sắc hơn, đến từ sự hồi phục của mảng thủy điện khi lượng mưa nhiều hơn từ tháng 6/2020.

Những năm qua, REE đã tập trung đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và đây được coi là hướng đi bền vững trong dài hạn. Riêng năm 2019, trong bối cảnh thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn, REE tiếp tục gia tăng sở hữu tại Phong Điện Thuận Bình, thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hình (VSH), Thủy điện Mường Hum. Trong đó, khoản đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng vào VSH liên quan đến dự án thủy điện Thượng Kon Tum đã triển khai hơn 10 năm qua đang được kỳ vọng sẽ phát điện trong năm nay trong trường hợp thuận lợi.

Theo dự báo của Mirae Asset, REE sẽ đạt doanh thu 5.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.450 tỷ đồng trong năm 2020.

Cổ phiếu "cô đặc", hưởng lợi từ dòng vốn ETF

Theo đánh giá của Mirae Asset, cơ cấu cổ đông của REE hiện khá cô đặc với sự kiểm soát của 2 nhóm cổ đông lớn là Platinum Victory Pte.Ptd và nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch Mai Thanh.

Từ cuối năm 2019 tới nay, Platinum Victory đã tăng sở hữu tại REE từ 23,9% lên 29,79% (tăng 5,89%), trong khi đó nhóm cổ đông liên quan bà Mai Thanh cũng đã tăng sở hữu từ 14,5% lên 20,89% (tăng 6,39%). Mirae Asset cho rằng diễn biến này có thể là dấu hiệu của một cuộc đua gia tăng tỷ lệ sở hữu với mục đích nắm quyền chi phối doanh nghiệp.

Theo ước tính, lượng cổ phiếu trôi nổi của REE do nhà đầu tư trong nước sở hữu hiện chỉ vào khoảng 25% cho thấy mức độ "cô đặc" của cổ phiếu này.

Không những vậy, REE là cổ phiếu nằm trong các rổ chỉ số VN30 và VNDiamond. Thời gian gần đây đã xuất hiện khá nhiều quỹ ETF sử dụng tham chiếu VN30 như VFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF hay mới nhất là MAFM VN30 ETF do Mirae Asset quản lý. Trong một chia sẻ gần đây, đại diện Mirae Asset cho biết MAFM VN30 ETF sẽ sớm tăng quy mô lên tới 2.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, VFMVN Diamond ETF dù mới thành lập nhưng đã liên tiếp huy động vốn thành công và quy mô hiện đã lên xấp xỉ 2.000 tỷ đồng.

Với cơ cấu cổ đông cô đặc, cùng việc nằm trong danh mục các quỹ ETF lớn đang "hút tiền" thành công gần đây càng giúp REE thu hút thêm sự quan tâm từ giới đầu tư.