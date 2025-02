Là địa bàn quy tụ hơn 45.000 chuyên gia và quản lý cấp cao nhưng khu vực này hiếm sản phẩm căn hộ cao cấp chào bán

Dữ liệu toàn cảnh thị trường chung cư Bình Dương năm 2024 của Batdongsan.com.vn cho thấy, dù nguồn cung căn hộ Bình Dương dự báo tăng trong năm 2025 nhưng nơi đây vẫn thiếu vắng các sản phẩm nhà ở chất lượng cao với thiết kế sang trọng và tiện ích hiện đại. Loại hình này phù hợp với nhóm chuyên gia, quản lý cấp cao và những lao động có thu nhập tốt.

Theo đơn vị này, Bình Dương là “thủ phủ công nghiệp” phía Nam, hiện nay tập trung khoảng 45.000 chuyên gia làm việc. Điều này kéo theo mức cầu rất cao và khắt khe về lựa chọn môi trường sống của tệp khách này. Thế nhưng, thị trường Bình Dương thiếu vắng các sản phẩm nhà ở chất lượng cao.

Bình Dương khan hiếm nguồn cung căn hộ cao cấp ( Nguồn ảnh : Batdongsan.com.vn)

Sự chênh lệch căn hộ cao cấp thể hiện rõ ở các khu vực. Theo Batdongsan.com.vn, tính đến Quý 4/2024, tỷ lệ căn hộ cao cấp và hạng sang ở Hà Nội và TP.HCM lần lượt là 74% và 41%. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ phân khúc này tại Bình Dương cực kỳ khan hiếm. Số lượng căn hộ trên 40 triệu đồng/m2 chỉ chiếm 7,16% tại Thủ Dầu Một, 2,36% tại Thuận An và hoàn toàn vắng bóng ở Dĩ An.

Nhiều chuyên gia nước ngoài ở Bình Dương chia sẻ họ gặp khó khăn khi tìm kiếm căn hộ gần nơi làm việc, đầy đủ tiện ích như hồ bơi, gym, khu vui chơi trẻ em, không gian xanh và hệ thống an ninh tốt. Sự chênh lệch giữa cung - cầu này mở ra cơ hội lớn cho các chủ đầu tư tập trung phát triển dự án cao cấp, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và đa dạng hóa sản phẩm.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại thị trường Bình Dương, sự xuất hiện của một số chủ đầu tư chuyên đầu tư và xây dựng phân khúc nhà ở cao cấp tạo kỳ vọng về nguồn cung chất lượng cho khu vực. Chẳng hạn, Tập đoàn Lê Phong và Coteccons đang hợp tác phát triển dự án The Emerald 68, dưới sự quản lý vận hành của "ông lớn" Anabuki Nhật Bản.

Tập đoàn Lê Phong được biết đến là đơn vị sở hữu nhiều quỹ đất "sạch" đã hoàn thiện pháp lý, phần lớn tập trung ở Bình Dương. Trong khi thế mạnh của Coteccons là thi công công trình dân dụng, đặc biệt là các dự án cao tầng với hàng trăm công trình phức tạp đã hiện hữu trên cả nước, trong đó gắn liền với kỷ lục Landmark 81 - tòa nhà cao nhất Việt Nam. Ngoài ra, đơn vị này còn phát triển mạnh mảng tư vấn - thiết kế. Chính các yếu tố này là bảo chứng chất lượng, tiến độ và pháp lý vượt trội cho The Emerald 68 - đứa con "đầu lòng" của hai đơn vị.

Dù là dự án căn hộ cao cấp hiếm hoi xuất hiện tại thị trường Bình Dương ở giai đoạn này, song The Emerald 68 lại có giá "vừa tầm tay" (trên dưới 50 triệu đồng/m2), hướng đến phục vụ người trẻ sống có "gu", các chuyên gia, quản lý cấp cao sống và làm việc tại Bình Dương, TP.HCM và các khu vực lân cận. Nhờ có hệ tiện ích nội khu hiện đại (hơn 25 tiện ích) cùng thiết kế sang trọng, mỗi căn hộ tại đây là một tài sản gia tăng giá trị trong tương lai, đồng thời giải quyết khó khăn bấy lâu của các chuyên gia khi tìm chỗ ở chất lượng cao tại Bình Dương.

Dù có địa phận Bình Dương nhưng dự án này có vị trí "sát vách" TP.Thủ Đức (TP.HCM), di chuyển thuận lợi vào trung tâm Quận 1 TP.HCM chỉ 11,5km, dễ dàng đến các tiện ích cộng đồng của 4 thành phố TP.HCM - TP. Thủ Đức - TP.Dĩ An - TP.Thủ Dầu Một. Đây được xem là lợi thế rất lớn để vừa an cư, vừa khai thác cho thuê hoặc chuyển nhượng dễ dàng sau này.

Bình Dương thiếu căn hộ chất lượng cao, mặc dù nhu cầu tăng trưởng.

Theo đại diện Batdongsan.com.vn, làn sóng di dân về Bình Dương sẽ còn diễn biến mạnh trong tương lai khi hạ tầng giao thông đang được thúc mạnh. Trong đó, một số công trình trọng điểm như dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 lên 60m (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương) dự kiến khởi công vào cuối năm 2025 với tổng vốn đầu tư khoảng 13.851 tỷ đồng. Dự án hạ tầng này sau khi hoàn thành trong giai đoạn 2027 - 2028 sẽ thay đổi diện mạo đô thị, giúp giao thông thuận tiện. Bình Dương nói chung và thành phố Thuận An nói riêng sẽ hưởng lợi từ “cú hích” hạ tầng này.

Bên cạnh đó, dự án Vành đai 2 trên địa bàn TP.Thủ Đức dự kiến hoàn tất trong năm 2027 và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Thuận An dự kiến hoàn thành kể từ năm 2025 cũng sẽ tăng cường khả năng kết nối liên vùng. Nhờ đó, cư dân tại Thuận An không chỉ được kết nối thuận tiện với TP.HCM mà còn có thể tận hưởng những dịch vụ chất lượng ngay tại khu vực sinh sống. Hạ tầng tiện ích lõi tại Thuận An hiện đã được phát triển đầy đủ và đáp ứng tốt nhu cầu đời sống của cư dân với hơn 150 trường học, hệ thống tiện ích và các trung tâm mua sắm, giải trí lớn như: AEON Mall Bình Dương, Sân golf Sông Bé,…

Cùng với đó, mặt bằng giá và lợi suất cho thuê căn hộ Bình Dương đang rất tốt ở giai đoạn này. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn chỉ ra, giá căn hộ cao cấp tại đây lại đang nằm ở vùng trũng, thấp hơn từ 30-200% so với Hà Nội, TP.HCM và các thành phố lớn khác. Điều này giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thị trường mà vẫn đảm bảo tiềm năng sinh lời cao. Chưa kể, ở Bình Dương, căn hộ từ 45 - 50 triệu đồng/m2 duy trì tỷ lệ lấp đầy cho thuê 80 - 90%, với giá thuê hàng tháng khoảng 15 triệu đồng/căn 2PN. Tuy nhiên, tại Hà Nội hay TP.HCM, căn hộ giá từ 80 - 90 triệu đồng/m2 mới có thể cho thuê ở cùng mức giá đó.

Theo dự báo của đơn vị này, trong thời gian tới, Bình Dương sẽ đón sóng các dự án mới từ các chủ đầu tư lớn, đáp ứng thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt là phân khúc cao cấp. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và sức hút của địa phương.