Lạ đời như tỷ phú Việt Nam, giao hết quyền hành cho vợ, đám cưới con gái tiết lộ "cơ cấu gia đình" khiến người ta nể phục

Johnathan Hạnh Nguyễn - người vốn được mệnh danh là "vua hàng hiệu" là tên tuổi nổi bật trong giới doanh nhân Việt Nam. Ông là người sáng lập IPP Group (liên doanh Liên Thái Bình Dương), doanh nghiệp kiểm soát mạng lưới phân phối hàng xa xỉ, thời trang, mỹ phẩm, nhượng quyền F&B và nhiều lĩnh vực khác.

Tuy có uy quyền rất lớn trong kinh doanh và được nhiều người biết tới nhưng những gì đang diễn ra với cuộc sống gia đình và cơ cấu sở hữu công ty thể hiện rõ một góc nhìn khác về vị tỷ phú. Và điều này rất ít người biết cho đến đám cưới con gái Tiên Nguyễn của tỷ phú vừa diễn ra.

Đám cưới con gái tỷ phú và tâm tư của 1 người cha

Vào ngày 7/12/2025, Tiên Nguyễn (tên thật là Nguyễn Thảo Tiên) tổ chức đám cưới với doanh nhân gốc Dubai Justin Cohen tại TP.HCM. Sự kiện thu hút sự chú ý rộng rãi bởi quy mô hoành tráng: khoảng 1.000 khách mời là doanh nhân và người nổi tiếng.

Trước giờ lễ gia tiên, vợ chồng ông bà Johnathan và Lê Hồng Thủy Tiên xuất hiện giản dị mà sang trọng. Bà Thủy Tiên diện áo dài vàng, toát lên khí chất đằm thắm, quý phái.

Trong tiệc cưới, người ta nhìn thấy hình ảnh xúc động: ông Johnathan tự tay dắt con gái bước vào lễ đường. Lời phát biểu thay mặt gia đình và con cái của ông thể hiện rõ sự trân trọng, tình yêu và niềm hạnh phúc không lời dành cho cô con gái trong ngày trọng đại.

Về của hồi môn, "ông vua hàng hiệu" cho hay gần 10 người con đều được ông chia đều từ tổng 40% cổ phần, 59% cố phần còn lại do vợ của ông là bà Lê Hồng Thủy Tiên nắm giữ, 1% số cổ phần còn lại thuộc về vị tỷ phú.

"Một đêm tôi nhận 200 cuộc gọi chúc mừng, gọi là cháy máy vì biết hôm nay là ngày lễ. Nhưng có nhiều người tôi thấy số lạ lắm nhưng mà vì 'con ngưỡng mộ bác, ngưỡng mộ gia đình ông Johnathan'.

Thật là cảm động vì cái này mình không mua được bằng tiền, không thể nào kêu gọi người ta chúc mừng mình được hết. Nhưng tự trong lòng của các bạn mới làm điều như vậy và tôi thấy rất ấm lòng. Vì được người ta thương là điều quá ý nghĩa cho đám cưới của Thảo Tiên - Justin Cohen".

Ông chồng "độc - lạ": Giao hết quyền lực vào tay vợ con để cả gia đình tỏa sáng

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, từ một tiếp viên hàng không, mỹ nhân màn bạc một thời đã đảm nhận vai trò then chốt trong IPP. Theo nhiều nguồn, bà hiện là người đại diện pháp luật và đứng đầu hệ thống điều hành: Chủ tịch/TGĐ của IPP và các công ty thành viên.

Chính nhờ bà mà IPP vươn lên mạnh mẽ: phân phối hàng loạt thương hiệu xa xỉ quốc tế, phát triển chuỗi nhượng quyền F&B, mở rộng sang dịch vụ sân bay, trung tâm thương mại… Tập đoàn có hơn 25.000 nhân viên, doanh thu gần mốc 1 tỷ USD mỗi năm.

Thủy Tiên không "ẩn mình bên lưng" mà thực sự là người chèo lái thể hiện rõ mong muốn: vợ chồng cùng phát triển, vợ làm chủ, con cái kế nghiệp, gia đình đồng hành.

Ông Johnathan quyền lực song song, ưu tiên cho gia đình và con cái.

Điều bất ngờ, dù được xem là "ông trùm hàng hiệu", Johnathan hiện chỉ nắm 1% cổ phần của IPP, phần lớn cổ phần đã được chuyển cho vợ và con.

Tuy vậy, ông vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT - một vị trí danh nghĩa, đảm bảo gia đình vẫn gắn liền với tập đoàn.

Việc chuyển giao cổ phần này không phải để rời bỏ quyền lực, mà có thể hiểu như ông muốn tài sản, quyền lực được chia đều cho vợ con để con cái có cơ hội kế nghiệp, để vợ là người dẫn dắt chính. Một cách "giàu có nhưng khiêm tốn", để mái ấm không chỉ là danh vọng, mà là tình yêu, là nơi cho vợ con tỏa sáng.

Như vậy, gia đình ông đã thực sự "chia kẹo" cho tất cả các con quyền lợi rõ rệt, cân bằng. Có thể hiểu rằng, "của hồi môn" cho con không chỉ là vật chất, mà là quyền lực, sức mạnh, cơ hội để tiếp nối di sản kinh doanh của gia đình.

Câu chuyện của Johnathan Hạnh Nguyễn cho thấy rằng: Bạn có thể sở hữu quyền lực, tài sản, danh tiếng nhưng điều quý giá hơn cả là biết chia sẻ, biết tin tưởng vào người thân, để cả gia đình cùng tỏa sáng.

Trong khi nhiều người tưởng ông là người đứng đầu quyền lực tuyệt đối, thực tế ông chọn giữ phần nhỏ nhất để vợ kiêm quyền điều hành, để con kế nghiệp, để gia đình thành một khối vững mạnh, bình đẳng. Đó không phải là sự xuống phong cách, mà là cách thể hiện tình yêu, sự tin cậy và khát khao giữ gìn hạnh phúc gia đình, trên nền tảng sức mạnh kinh tế.

Đám cưới con gái hôm 7/12 chỉ là một minh chứng rất đẹp: không phải để khoe của, mà để ghi dấu gia đình nơi vợ chồng, cha mẹ, con cái đồng hành, tự hào, yêu thương nhau.