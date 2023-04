Lại có diễn biến mới ở Eximbank: Hai thành viên HĐQT xin từ nhiệm

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo nhận được đơn từ nhiệm của 2 Thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Tùng vào ngày 5/4.

Theo đó, cả hai thành viên HĐQT Eximbank đều không thể tiếp tục tham gia HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) vì lý do cá nhân.

Được biết, ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Tùng cùng được bầu vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần thứ hai diễn ra vào ngày 15/2/2022.

Theo tài liệu được Eximbank công bố khi đó, ông Nguyễn Thanh Hùng là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Bamboo Capital. Ông Tùng được đề cử bởi nhóm cổ đông bao gồm ông Nguyễn Hồ Nam, bà Lê Thị Mai Loan, CTCP Thắng Phương, CTCP Đầu tư và Dịch Helios.

Trong khi ông Nguyễn Hiếu là thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Rồng Việt. Ông Hiếu được đề cử bởi nhóm cổ đông Lafelle Limited, Education Management Holdings Limited, ông Trần Công Cận và bà Ngô Thu Thuý - Chủ tịch HĐQT CTCP Âu Lạc.

Hiện HĐQT Eximbank có tổng cộng 7 thành viên với bà Lương Thị Cẩm Tú là chủ tịch.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 – 2022 diễn ra vào ngày 14/2, cổ đông Eximbank đã thông qua việc bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII là bà Lê Thị Mai Loan, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng.

Việc bầu bổ sung này diễn ra sau khi 2 thành viên HĐQT của Eximbank liên quan đến Tập đoàn Thành Công đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ngoài ra, hồi tháng 9/2022, ông Võ Quang Hiển cũng không còn là thành viên HĐQT Eximbank và thành viên/ủy viên các hội đồng/ủy ban trực thuộc Eximbank. Lý do miễn nhiệm là do ông Võ Quang Hiển không còn làm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) tại Eximbank từ ngày 14/9/2022.

Ngày 14/04/2023, Eximbank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Gem Center (Quận 1, TP HCM). Tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua một số tờ trình quan trọng như: Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 để trả cổ tức bằng cổ phiếu; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ ngân hàng; các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT, Ban Kiểm soát,….