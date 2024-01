Lãi lớn từ bán trái phiếu, lợi nhuận quý 4 của VNDirect tăng đột biến hơn 116 lần lên gần nghìn tỷ

CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2023 với doanh thu thoạt động giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ 2022, xuống mức 1.932 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng đột biến gấp hơn 116 lần quý 4/2022, đạt 991,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh trái phiếu.

Quý 4/2023, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 9% so với cùng kỳ 2022, đạt 1.147 tỷ đồng. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ cổ tức, lãi phát sinh từ FVTPL giảm từ gần 397 tỷ xuống còn hơn 87 tỷ đồng. Ngược lại, lãi bán FVTPL tăng gần 40% so với cùng kỳ 2022 lên gần 655 tỷ đồng, chủ yếu nhờ bán trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết.

Trong khi đó, lỗ từ FVTPL lại giảm đến gần 70% so với cùng kỳ 2022, xuống còn 347 tỷ đồng. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ lỗ bán trái phiếu và chứng khoán chưa niêm yết giảm mạnh từ hơn 804 tỷ quý 4/2022 xuống còn gần 350 tỷ đồng. Như vậy, VNDirect lãi thuần từ tự doanh 800 tỷ đồng trong quý 4/2023, gấp 6,5 lần cùng kỳ năm trước.

Thời điểm cuối năm 2023, danh mục tự doanh của VNDirect có giá gốc hơn 16.600 tỷ đồng, giảm 2.000 tỷ so với cuối quý 3. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ khoản trái phiếu chưa niêm yết (1.880 tỷ đồng) và chứng chỉ tiền gửi (1.065 tỷ đồng). Ngược lại, giá trị cổ phiếu chưa niêm yết lại tăng gần 500 tỷ so với cuối quý 3, lên hơn 1.100 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản đầu tư vào Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đã không còn trong danh mục FVTPL của VNDirect. Trước đó, vào đầu tháng 12/2023, VNDirect mua thêm gần 2,9 triệu cổ phiếu PTI để nâng tỷ lệ sở hữu lên 20% qua đó đưa Bảo hiểm Bưu điện trở thành công ty liên kết.

Trong quý 4/2023, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) của VNDirect đạt 137 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ 2022. Thời điểm 31/12/2023, CTCK này có hơn 7.400 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn còn lại dưới 1 năm, tăng 1.800 tỷ so với đầu năm.

Ngược lại, hoạt động cho vay lại không mấy khởi sắc với lãi từ cho vay và phải thu giảm 19% so với quý 4/2022, xuống mức 273 tỷ đồng. Thời điểm cuối năm 2023, dư nợ cho vay của VNDirect đạt gần 10.300 tỷ đồng, giảm gần 700 tỷ so với cuối quý 3 nhưng vẫn cao hơn khoảng 1.200 tỷ so với đầu năm.

Hoạt động môi giới mang về 217 tỷ đồng trong quý 4, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ 2022 tuy nhiên lại giảm hơn 28% so với quý trước. Trong quý cuối năm 2023, thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo của VNDirect trên HoSE đã bị thu hẹp đáng kể xuống mức 6,64% và bị TCBS đẩy ra khỏi top 3.

Luỹ kế cả năm 2023, VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 6.562 tỷ đồng, giảm 6% so với 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 44% so với năm trước lên mức 2.482 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 2.018 tỷ đồng, cũng tăng 48% so với năm 2022.