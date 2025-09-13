Lãi ròng bán niên 2025 của WTO đạt gần 125 tỷ đồng

Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng vừa gửi báo cáo tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về tình hình tài chính kỳ báo cáo bán niên 2025.

Theo đó, tính đến ngày 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 15.825 tỷ đồng, giảm 666 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 12.510 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2025, WTO báo lãi ròng gần 125 tỷ đồng, giảm tới 172% so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối kỳ báo cáo, tổng nợ phải trả ở mức 38.414, tăng 7.086 tỷ đồng so với cùng kỳ và gấp 2,43 lần so với vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngân hàng tăng từ 9.108 tỷ đồng lên 11.082 tỷ đồng; nợ phải trả khác tăng từ gần 307 tỷ đồng lên 768 tỷ đồng.

Ngược lại, nợ vay từ phát hành trái phiếu cải thiện từ 6.615,4 tỷ đồng về còn 6.087,8 tỷ đồng.

Về WTO, đây là doanh nghiệp từng có 100% vốn Nhà nước, được thành lập năm 1999. Ông Võ Nhật Thăng (SN 1959) khi đó được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Sau khi cổ phần hóa vào năm 2005, WTO phát triển trở thành tập đoàn đa ngành với cả chục công ty thành viên, trong đó 4 lĩnh vực chính là Bất động sản; Sản xuất công nghiệp; Năng lượng và Thương mại dịch vụ.

Phối cảnh dự án Kim Chung – Di Trạch.

Trong lĩnh vực bất động sản, WTO là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn như: Dự án Khu đô thị mới Kim Chung - Di Trạch (Hà Nội, quy mô 146ha); Dự án Hinode City (Hà Nội, 3,2ha); Dự án Sunrise VNT Resort (Phú Quốc, 44,4ha); Dự án Khu dân cư Nam Thăng Long (TP.HCM, 41,87ha); Sân Golf Minh Trí (Hanoi Golf Club) tại Hà Nội,…

Trong lĩnh vực năng lượng, WTO sở hữu nhiều dự án thủy điện như: Nhà máy thủy điện Tà Thàng tại Lào Cai (công suất 60MW, tổng vốn đầu tư 2.147 tỷ đồng); Nhà máy thủy điện Bắc Mê tại Hà Giang (công suất 45MW, tổng vốn đầu tư 2.394 tỷ đồng); Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo tại Lâm Đồng (công suất 24MW, tổng vốn đầu tư 653 tỷ đồng). Cùng với đó là hai dự án thủy điện rất lớn tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An là Nậm Mô 1 (công suất 90MW, tổng vốn đầu tư 4.128 tỷ đồng) và Mỹ Lý 1 (công suất 180MW, tổng vốn đầu tư 7.824 tỷ đồng).

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tập đoàn này sở hữu nhiều dự án đình đám như: Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A và Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1B; Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 (công suất 100MW) và hai dự án điện gió công suất 400MW tại tỉnh Cà Mau và tỉnh Sóc Trăng.

Ở mảng sản xuất công nghiệp, WTO sở hữu nhà máy Bột – Giấy VNT 19 tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, công suất 350.000 tấn/năm.

Hoạt động đa ngành nên trái phiếu cũng là một kênh mà các doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" của WTO tìm đến để huy động vốn.

Ngoài các lô trái phiếu do WTO trực tiếp phát hành, các công ty con trong hệ sinh thái này cũng "tích cực" phát hành trái phiếu như: Công ty CP Năng lượng Hồng Phong 1, CTCP Năng lượng Hồng Phong 2,...



