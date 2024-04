Lãi suất chỉ 5,99%/năm: Tin vui cho khách lựa chọn La Villa - Tân An

Không phải dự án bất động sản nào cũng đủ điều kiện để ngân hàng tham gia hỗ trợ vay vốn cho khách hàng. Trong khi yếu tố này rất quan trọng để khách hàng đưa ra lựa chọn sở hữu sản phẩm.



Theo chuyên gia BĐS, các dự án có ngân hàng hợp tác đã tạo điểm cộng trong lòng tin của khách hàng. Quyền lợi của người mua cũng đảm bảo an toàn hơn. Đặc biệt, giúp giảm gánh nặng về tài chính.

Sở hữu điểm cộng này, khu đô thị La Villa Green City do Trần Anh Group phát triển, toạ lạc ngay trung tâm hành chính TP.Tân An, tỉnh Long An là cơ hội cho khách hàng lựa chọn đầu tư nhà phố hiện nay.



Theo đó, khách hàng được vay vốn đến 60% giá trị nhà, với lãi suất cực ưu đãi, chỉ 5,99%/năm trong thời gian lên đến 25 năm do ngân hàng PVCombank CN - Long An thực hiện, hồ sơ thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng.

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn 30/4 và 1/5, Trần Anh Group tung ra chính sách bán hàng "đột phá" với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng. Theo đó để sở hữu nhà phố ven sông La Villa khách hàng chỉ cần thanh toán trước 20% (khoảng 880 triệu) là nhận nhà ở ngay, phần còn lại thanh toán trong 24 tháng với tỷ lệ góp chỉ 1%/tháng. Khách hàng được hướng mức chiết khấu lên đến 11%. Không chỉ vậy, khách hàng còn được chủ đầu tư tặng thêm 5 chỉ vàng SJC.

Không gian sống tiện nghi tại khu đô thị La Villa Green City. Ảnh: Trần Anh Group

Khu đô thị La Villa Green City mang đến cho cư dân một không gian sống tiện nghi với chuỗi tiện ích phong phú như hệ thống công viên nội khu - ven sông, hồ bơi, sân bóng, quán cà phê ngoài trời, shophouse...



Ngoài ra, dự án toạ lạc tại tâm điểm giao thương thịnh vượng giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây, đi cùng với nhiều giá trị gia tăng hấp dẫn như nằm sát bên khu đô thị là đại công trình siêu thị Aeon Tân An, liền kề các tổ hợp dịch vụ của trung tâm TP.Tân An.

Trước những thay đổi tích cực với hàng nghìn tỷ đồng được đổ vào hệ thống hạ tầng khu vực, không chỉ đang giúp thị trường bất động sản nơi đây khởi sắc mà còn tạo đà cho việc thu hút dân cư về sinh sống, làm việc.

Là khu đô thị hiện đại, có tỷ lệ lấp đầy dân cư ở mức độ cao, La Villa Green City xứng đáng trở thành điểm đầu tư, an cư hoàn hảo.

Đơn vị phát triển dự án Trần Anh Group!