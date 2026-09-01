Lãi suất ngân hàng 1/9 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 35 ngân hàng ngày 1/9, lãi suất tiền gửi tiếp tục có khoảng cách đáng kể giữa các nhà băng, đặc biệt tại kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB giữ mức lãi suất cao nhất, đạt 7,8%/năm.

ACB đồng thời niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng. Như vậy, cả ba kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng của ngân hàng này đều có lãi suất từ 7,6%/năm trở lên.

Đứng ngay sau ACB là Sacombank với mức 7,5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng này cũng áp dụng 7,2%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, trong khi kỳ hạn 18 tháng lên tới 7,5%/năm.

LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong đó, LPBank áp dụng 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm cho 9 tháng và 7,15%/năm cho 18 tháng. Saigonbank lần lượt niêm yết 6,9%, 6,7% và 7%/năm.

Bac A Bank đứng tiếp theo với 7,1%/năm.

Ở mức 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng có MBV, PGBank, VCBNeo và VIB.

Như vậy, có 9 ngân hàng đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

Big4 cùng niêm yết 6,8%/năm

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng; và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Mức lãi suất 12 tháng của Big4 thấp hơn 1%/năm so với ACB.

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Techcombank niêm yết 6,75%/năm, SHB 6,5%/năm, MB 6,35%/năm và VPBank 6,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Một số ngân hàng khác có lãi suất dưới 6%/năm gồm Eximbank và HDBank cùng ở mức 5,3%/năm, KienlongBank 5,5%/năm, GPBank 5,55%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Trong khi đó, SCB có mức lãi suất thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng, ở 3,7%/năm. Một điểm đáng chú ý trong biểu lãi suất là SCB áp dụng mức lãi suất cao hơn đáng kể tại kỳ hạn 13 tháng.

Theo ghi chú, SCB đã điều chỉnh lãi suất tiền gửi thông thường kỳ hạn 13 tháng lên 8,7%/năm, từ mức 3,9%/năm trước đó.

Mức này cao hơn lãi suất kỳ hạn 12 tháng của tất cả ngân hàng trong bảng. Tuy nhiên, đây là mức áp dụng riêng cho kỳ hạn 13 tháng, do đó không nên dùng để so sánh trực tiếp với mặt bằng lãi suất 12 tháng.

Lưu ý: Lãi suất trong bảng là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng, áp dụng cho khách hàng cá nhân và được cập nhật đến ngày 1/9/2026. Đây là mức lãi suất tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy theo từng sản phẩm, kỳ hạn, số tiền gửi và điều kiện áp dụng của mỗi ngân hàng.