Lãi suất ngân hàng 28/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến ngày 28/8 tiếp tục phân hóa mạnh giữa các ngân hàng. Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB dẫn đầu với 7,8%/năm, Sacombank đứng ngay sau ở mức 7,5%/năm; LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm. Trong khi đó, nhóm Big4 giữ mức 6,8%/năm.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB duy trì mức lãi suất cao nhất, đạt 7,8%/năm.

Lãi suất của ACB tại kỳ hạn 6 và 9 tháng cũng ở mức cao, lần lượt 7,6%/năm và 7,7%/năm.

Đáng chú ý, Sacombank đang đứng thứ hai với lãi suất 7,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng này đồng thời niêm yết 7,2%/năm cho cả kỳ hạn 6 và 9 tháng, trong khi kỳ hạn 18 tháng cũng ở mức 7,5%/năm.

LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

LPBank áp dụng 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,9%/năm cho 9 tháng và 7,15%/năm cho 18 tháng.

Saigonbank niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng, 6,7%/năm cho 9 tháng và 7%/năm cho 18 tháng.

Tiếp theo là Bac A Bank với 7,1%/năm.

Nhóm cùng niêm yết 7%/năm tại kỳ hạn 12 tháng gồm MBV, PGBank, VCBNeo và VIB.

Như vậy, có 9 ngân hàng trong bảng khảo sát đang niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.

Big4 vẫn giữ mức 6,8%/năm

Trái với nhóm ngân hàng dẫn đầu, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau.

Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 và 18 tháng.

Như vậy, lãi suất kỳ hạn 12 tháng của Big4 thấp hơn 1 điểm phần trăm so với ACB và thấp hơn 0,7 điểm phần trăm so với Sacombank.

Trong nhóm ngân hàng thương mại lớn, Techcombank niêm yết 6,75%/năm, SHB 6,5%/năm, MB 6,35%/năm và VPBank 6,2%/năm.

Chênh lệch lãi suất lên tới 4,1 điểm %

Ở chiều ngược lại, SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng, ở 3,7%/năm.

Một số ngân hàng khác niêm yết dưới 6%/năm gồm HDBank 5,3%/năm, Eximbank 5,3%/năm, KienlongBank 5,5%/năm, GPBank 5,55%/năm và PVcomBank 5,6%/năm.

Như vậy, chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất tại kỳ hạn 12 tháng lên tới 4,1 điểm phần trăm.

Với khoản tiền gửi 1 tỷ đồng trong 12 tháng, nếu giữ tiền đủ kỳ hạn và áp dụng mức lãi suất 7,8%/năm, tiền lãi lý thuyết khoảng 78 triệu đồng. Với mức 3,7%/năm, khoản lãi tương ứng khoảng 37 triệu đồng.

SCB có mức 8,7%/năm ở một kỳ hạn khác

Một điểm đáng chú ý là dù lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 12 tháng của SCB chỉ ở mức 3,7%/năm trong bảng trên, ngân hàng này đã điều chỉnh lãi suất cho sản phẩm Tiền gửi thông thường 13 tháng lên 8,7%/năm.

Mức lãi suất này cao hơn đáng kể so với các kỳ hạn còn lại và cho thấy sự khác biệt rất lớn khi so sánh theo từng sản phẩm.

Mức lãi suất cao có thể tạo ra khác biệt đáng kể về tiền lãi, đặc biệt với các khoản tiền gửi lớn. Tuy nhiên, khách hàng cần kiểm tra kỹ sản phẩm tiền gửi, số tiền, kỳ hạn, kênh gửi và điều kiện áp dụng trước khi quyết định.

Lưu ý: Số liệu trên là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân tại ngày 28/8/2026. Lãi suất có thể được các ngân hàng điều chỉnh theo từng thời điểm và từng sản phẩm tiền gửi.